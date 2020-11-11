‫حافلات صنوين سيريس 9 الخضراء تتولى نقل تنقل الزوار من وإلى معرض الاستيراد الدولي الصيني

تقدم شركة صنوين (Sunwin) خدمات حافلات عامة لمكافحة كوفيد-19 للضيوف من جميع أنحاء العالم

شنغهاي،, 11 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ – انطلق معرض الاستيراد الدولي الصيني (CIIE) في شنغهاي في المعد المقرر. لقد كانت صناعة النقل في شنغهاي تسعى جاهدة للامتثال للخطة والمتطلبات الشاملة التي حددتها لجنة حزب بلدية شنغهاي وحكومة بلدية شنغهاي، في مواجهة الشكوك والتحديات التي جلبها كوفيد-19، بهدف تحقيق حركة مرور سلسة مع منع انتشار جائحة. ولأنها وسيلة الانتقال الرئيسية إلى مركز المعارض الرئيسي، فقد تم تحديث حافلات صنوين سيريس 9 (Sunwin Series 9) الذكية بشكل شامل لتلبية تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19. وقد دمجت الحافلات نظام التطهير بالأشعة فوق البنفسجية بشكل كامل وأنظمة التعرف على الوجوه وقياس درجة الحرارة غير المتصلة. وهذه الأنظمة المدمجة في الحافلات لا يمكنهم فقط اكتشاف ما إذا كان الركاب يرتدون أقنعة وما إذا كانت درجة حرارة أجسامهم طبيعية، بل يمكنهم أيضًا نقل البيانات إلى مركز بيانات الواجهة الخلفية في الوقت الفعلي، وبالتالي يلعبون دورًا مهمًا في شبكة الوقاية من الجائحة والسيطرة عليها في وسائل النقل العام.

من أجل الاستجابة بفعالية لمفهوم “البيئة الخضراء والصديقة للبيئة والمستدامة” الذي دعا إليه معرض الاستيراد الدولي الصيني الثالث، قدمت أكثر من 200 حافلة كهربائية نقية من فئة صنوين سيريس 9 خدمات إلى منطقة المراقبة في معرض الاستيراد الدولي الصيني، لتصبح أقوى صوت للسفر الأخضر. تتمتع هذه الحافلات بأداء مثير للإعجاب فيما يتعلق بالتكوين الذكي وراحة الركوب وإمكانية الوصول. تزيد تكوينات الحافلات، بالتباهي بالكاميرا البانورامية 360 وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وغيرها من تكوينات السيارات الفاخرة، بشكل فعال من مستوى الراحة والأمان في وسائل النقل العام. كما تعتمد الحافلة بالكامل على تصميم أرضي منخفض بالكامل ومجهزة بنظام تعليق هوائي للتحكم الكهربائي. عندما يتم تنشيط وظيفة تثبيت منحدر النزول الجانبي نظام التعليق الهوائي بالتحكم الإلكتروني، يكون الارتفاع بين أبواب الصعود والنزول والأرض منخفضًا يصل إلى 28 سم، ويمكن للركاب الصعود والنزول من الحافلة بسهولة بالغة. كما يمكن للمسافرين على الكراسي المتحركة أيضًا الصعود والنزول من الحافلة بمساعدة دليل الكرسي المتحرك والسائق. يخلق هذا التصميم بيئة سفر يسهل الوصول إليها، ويوضح مفهومًا مهمًا هو أن “المدينة الشعبية يبنيها الناس لخدمة الناس”.

لضمان موثوقية وأمان حافلات معرض الاستيراد الدولي الصيني لهذا العام، اتبع فريق الخدمة بدقة معايير “صنوين 360 سيرفس” (Sunwin 360 Service)، حيث أجرى الفحص اليومي الشامل والمراقبة في الوقت الفعلي للمركبات في الخدمة. يُجري الفريق فحص الحافلات بعد كل رحلة في منطقة المراقبة للتأكد من فحص كل حافلة مرة واحدة في اليوم. كما تحمل الحافلات آلية ربط للإنذار المبكر والإنذار، ويقوم بمراقبة خلفية في الوقت الفعلي باستخدام نظام مراقبة السيارة ذو الطاقة الجديدة، ويستجيب في الوقت المناسب لحالات الطوارئ المختلفة، ويبذل قصارى جهده لضمان عمل أو تشغيل الحافلات بشكل صحيح، مما يوفر المزيد من الراحة والفعالية ومراعاة خدمات السفر للمشاركين من جميع أنحاء العالم.

وسوف تواصل شركة صنوين تحسين مستوى البحث والتطوير، ودفع استخدام التقنيات البيئية، وتحسين ظروف السفر للركاب، وزيادة الكفاءة التشغيلية لوسائل النقل العام، ونقل وسائل النقل العام في شنغهاي إلى مستوى متقدم.

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