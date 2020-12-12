‫حافلات ترولي باص للمدينة الذكية من صنوين تعرض ابتكارا جديدا في معرض الصين الدولي 2020 في شنغهاي

شنغهاي، 11 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة صنوين شنغهاي للحافلات، الشركة المروجة لتطوير تكنولوجيا الحافلات الخضراء العالمية، النقاب عن ثلاث حافلات ترولي باص ثنائية المصدر، ذكية القيادة، وكهربائية تعمل بخلايا الوقود – الجيل التالي من السلسلة 9 من حافلات المدينة الذكية في معرض الصين الدولي للحافلات الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر في شنغهاي.

تحمل جميع حافلات المدينة الذكية القائمة على الشبكة “تكوينات فاخرة” مثل الرؤية البانورامية بزاوية 360 درجة ونظام ADAS . تتميز جميع الحافلات بتصميم منخفض الأرضية، بحيث أنه عندما يتم تفعيل وظيفة خفض دواسة السلم ECAS، تكون المسافة بين باب الركاب والأرض ضيقة ولا تزيد عن 28 سم، مما يتيح إمكانية الصعود أو النزول من الحافلة بخطوة واحدة. هناك أيضًا مساحات داخلية واسعة وأبواب واسعة يمكنها بسهولة التعامل مع أحجام تدفق الركاب الكبيرة.

“منذ أن تم توصيل أول ترولي باص بشنغهاي في العام 1914، لم يشهد تاريخ نظام النقل العام هذا منذ 100 عام فقط تغيير أسلوب حياة الناس ولكن أيضًا تحول التاريخ والتقدم التكنولوجي. وصول الجيل التالي من حافلات صنوين الثنائية المصدر يمثل قفزة كبيرة في تطوير حافلات ترولي باص الثنائية المصدر قفزة كبيرة أخرى في تطوير نظام ترولي باص وهي من المقرر أن تستهل حقبة جديدة من النقل الحضري المدعوم بحافلات المدينة الذكية باستخدام الميزات الذكية”، كما قال غاي لونغمنغ، المدير العام لشركة صنوين.

في النصف الثاني من العام 2020، نجحت حافلات صنوين الثنائية المصدر في اجتياز اختبارات الخط المنفصل والتقاط الانحراف التلقائي واختبارات تحمل العزل الكهربائي. وتم ربطها بعمود عربة الرفع الذكي الذي يمكن توصيله تلقائيًا بشبكة الطاقة والعمل في كل من وضعي التوصيل بالشبكة وخارج الشبكة. وهي مجهزة أيضًا بتيار مستمر / تيار مستمر معزول متقدم لزيادة الأمان.

حافلات المدينة الذكية وصلت

حافلة المدينة الذكية صنوين هي حافلة مدينة ذكية تعمل بالطاقة الجديدة في جميع الأحوال الجوية L4 مدعومة بحلول منصة “القيادة الذكية” من SAIC، وتطبيق التكنولوجيا الذكية المستندة إلى الشبكة والتطوير من صنوين. المدينة الذكية. تأتي الحافلة مجهزة بأجهزة استشعار مختلفة مدمجة لتصور دقيق للبيئة. كما أنها تجمع بين تحديد المواقع التفاضلية لنظام تحديد المواقع العالمي وتحديد المواقع بالقصور الذاتي وتقنية تحديد المواقع بالليزر SLAM لتلبية احتياجات تحديد المواقع بدقة تصل إلى سنتيمتر في بيئات خاصة مثل الأنفاق ومحطات الحافلات. أصبحت القيادة الذكية الآن حقيقة واقعة في عدد لا يحصى من مواقف التشغيل النموذجية لحافلات.

خلية الوقود تتخذ خطوة جديدة

تعمل الحافلة الكهربائية لخلية الوقود بواسطة خلية وقود PEM زائد خلية طاقة ليثيوم فوسفات الحديد التي تتميز بعمر دورة طويل وأداء أمان عال وأداء مستقر في درجات حرارة عالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعة تخزين الهيدروجين 24 × 6 لتر أدت إلى التخلص من مشكلة عمر البطارية. تخطط شنغهاي لبناء 50 محطة للتزود بوقود الهيدروجين بحلول العام 2025 بحيث تكون تكنولوجيا وتصنيع مركبات خلايا الوقود الإجمالية على قدم المساواة مع المعايير الدولية ويجب أن تتجاوز قيمة الإنتاج السنوي لسلسلة صناعة مركبات خلايا الوقود بأكملها في شنغهاي 300 مليار يوان صيني بحلول العام 2030. سوف تستمر صنوين في قيادة صناعة حافلات خلايا الوقود الهيدروجينية من خلال الاستفادة من خبرتها التنموية ومجموعة تقنيات SAIC.

لقد مضى عقد من الزمان منذ التزويد الحصري لحافلات المدينة ذات الطاقة الجديدة للتشغيل على نطاق واسع في معرض شنغهاي العالمي 2010 لتسليم أكثر من 2300 من الحافلات الذكية القائمة على الشبكة الذكية من الجيل الجديد في العام 2020، وواكبت صنوين السوق، وواصلت الابتكار التكنولوجي وضمان الإمداد العالمي المستمر لمنتجات الطاقة الجديدة وحلول النقل العام الذكية.

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