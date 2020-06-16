‫جي أيه سولار توقع اتفاقية تعاونية مع الشركة المكسيكية الموزعة للطاقة إكسل سولار

شكلتجي أيه سولارعلاقة قوية معإكسل سولارعندما دخلت الشركة إلى السوق المكسيكي في العام 2016. مع بدء الحكومة المكسيكية في تكثيف تطوير الطاقة المتجددة، يشهد قطاع الطاقة الشمسية في المكسيك نموًا كبيرًا. وبناءً على هذا الزخم، تتطلعجي أيه سولار، كشريك لشركةإكسل سولار – أحد أكبر موزعي منتجات الطاقة الشمسية في المكسيك، إلى تحقيق إمكانات جديدة لقطاع الطاقة الشمسية المحلي وتحويل المشهد في السوق الكهروضوئية المحلية.

تتمتع منتجاتجي أيه سولارالشمسيةبكفاءة وفعالية عالية من حيث التكلفة، وقد لقيت استحسانًا كبيرًا بين العملاء في المكسيك وحققت نجاحًا كبيرًا في كل من قطاع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق وقطاع توليد التوزيع في العام 2019.

تتمتعإكسل سولاربأكثر من 12 عامًا من الخبرة في سوق الطاقة الشمسية المكسيكية وهي متخصصة في توزيع العلامات التجارية الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على شركات دمج الأنظمة التي تقدم بدورها حلولًا لعملائها السكنيين والتجاريين والصناعيين في المكسيك. وقال هوراسيو دوهارت، الرئيس التنفيذي لشركةإكسل سولاؤ: “يسعدنا جدًا أن نستمر في كوننا الموزع الرائد لمنتجات شركةجي أيه سولارفي المكسيك، حيث كانت جي أيه سولارشريكًا متميزًا لا يوفر فقط وحدات شمسية عالية الجودة فحسب، بل ساعد الدعم المبيعات لشركة وعملياتها إكسل سولارفي أن تصبح الموزع الرائد في المكسيك “.

وقال جن باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةجي أيه سولار: “نحن سعداء للغاية لأن منتجاتنا الكهروضوئية قد حظيت بتقدير كبير من السوق المكسيكية، وتشكل اتفاقية الشراكة علامة فارقة جديدة أخرى في تطوير وتقديم المنتجات الكهروضوئية عالية الأداء والتقنيات المتطورة لعملائنا في المكسيك. ويسر شركةجي أيه سولارالعمل معإكسل سولارلتقديم المزيد من وحدات الطاقة الشمسية عالية الجودة وتزويد مشاريع الطاقة الشمسية ذات المستوى العالمي في البلاد من خلال هذه الشراكة.”

وأضاف جين باوفانغ: “بالنظر إلى المستقبل، سنواصل تعزيز تعاوننا مع الموزعين حول العالم لتقديم خدمات ذات جودة أفضل لعملائنا حول العالم والمساهمة في تطوير صناعة الكهروضوئية“.

نبذة عن إكسل سولار

تمتلك شركةإكسل سولار، الموزع الرائد للطاقة الشمسية في المكسيك، مكاتبها الرئيسية في ميريدا ويوكاتان وتوفر تغطية على مستوى البلاد، ولديها مستودعات في مكسيكو سيتي ومونتيري وغوادالاهارا وتشيهواهوا وتيوانا وميريدا. إكسل سولارهي شركة تابعة لـشركة إكسل دي نورتا، وهي موزع يبلغ عمره 32 عامًا في صناعة المعلومات والتكنولوجيا.

حول جي أيه سولار

إذ تأسست في العام 2005، جي أيه سولار هي شركة مصنعة لمنتجات الطاقة الضوئية عالية الأداء. مع 12 قاعدة تصنيع وأكثر من 20 فرعًا حول العالم، تغطي أعمال الشركة رقائق السيليكون والخلايا والوحدات ومحطات الطاقة الكهروضوئية. تتوفر منتجات جي أيه سولار في أكثر من 120 دولة ومنطقة وتستخدم على نطاق واسع في محطات الطاقة المركبة على الأرض، والأنظمة الكهروضوئية على الأسطح التجارية والصناعية، والأنظمة الكهروضوئية على الأسطح السكنية. تم إدراج الشركة في قائمة فورتشن تشاينا 500 و والشركات العالمية الكبرى الـ 500 للطاقة لعدة سنوات متتالية.