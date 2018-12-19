‫جي أيه سولار تقدم وحدات شمسية لأول مشروع شمسي 3 ميغاواط ثنائي الجانب، أحادي البيرك، ثنائي الزجاج في البرازيل

بكين، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار المحدودة، وهي شركة عالمية مصنعة للمنتجات الفوتوفولطية العالية الأداء، أنها ستزود جميع الوحدات الثنائية الجانب، الأحادية البيرك، المزدوجة الزجاج لمرفق الطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3 ميغاواط الذي تقوم ببنائه شركة سولار غريد في البرازيل. وهذا هو المشروع الأول في البلاد الذي يستعمل الوحدات الشمسية الثنائية الجانب، المزدوجة الزجاج. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يمثل دخول شركة جي أيه سولار سوق الوحدات الشمسية الثنائية الجانب المزدوجة الزجاج في البرازيل، وهو، بفضل ناتج هذا المنتج العالي للطاقة والتحميل الميكانيكي الأفضل، ما سيكون مهما لتطوير الطاقة الخضراء في البلاد.

وإذ يقع في منطقة ميناس جيرايس، تقوم بتطوير المشروع وبنائه شركة سولار غريد إنيرجيا وهي شركة تطوير طاقة جديدة معروفة في البرازيل. وبفضل أشعة الشمس الوفيرة، فإن البرازيل في وضع جيد لبناء محطات الطاقة الشمسية. ومع ذلك فإن المناخ شبه القاحل وبيئة درجة الحرارة العالية في فصل الصيف يتسببان في فرض متطلبات صارمة بالنسبة إلى أداء الوحدات الكهروضوئية. جي أيه سولار هي صاحبة حقوق الملكية الفكرية الأساسية وبراءات الاختراع المرتبطة بتكنولوجيا بيرك الخاصة بها. وإضافة إلى ذلك، تتمتع منتجات جي أيه سولار الشمسية بجودة ممتازة وأداء متفوق في توليد الطاقة. تشتمل الوحدات المستخدمة في هذا المشروع الشمسي على خلايا بيرك ثنائية الجانب ذات كفاءة عالية مع بنية زجاجية مزدوجة لضمان إنتاج طاقة ثابت وتوليد الكهرباء في المناطق ذات المناخ القاسي.

بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز الوحدات الزجاجية المزدوجة البيرك الثنائية الجانب من جي أيه سولار المستخدمة في هذا المشروع الشمسي بمحاور تتبع أحادية متوازية، القادرة على إبراز مزايا توليد الكهرباء للوحدات ثنائية الجانب وزيادة خرج الطاقة في النظام بشكل كبير. ومن المتوقع أن تولد محطة الطاقة الشمسية 7.1 مليون كيلو واط/ساعة من الكهرباء سنوياً، مع تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5284 طنًا سنويًا. يمكن لوحدات الشمسية الثنائية الجانب، الأحادية البيرك، المزدوجة الزجاج من جي أيه سولار، التي تعمل تحت نفس الظروف البيئية، توليد كمية كهرباء تزيد بنسبة 9.5٪ مقارنة بالوحدات الأحادي الجانب، الأحادية البيرك.

وقال السيد بوفانغ جين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، “نعتقد أن التعاون مع سولار غريد وتقديم وحداتنا العالية الأداء الثنائية الجانب، الأحادية البيرك، لمحطة الطاقة الشمسية يعد تطوراً هامًا لمشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية في البرازيل. إن نشر منتجاتنا الشمسية عالية الكفاءة يمكن أن يكون بمثابة مرجع قوي لتطوير المشاريع في البرازيل ودول أميركا اللاتينية الأخرى وسوف تواصل جي أيه سولار التركيز على تطوير منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة والمساهمة في تطوير الطاقة الجديدة عالمياً “.

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