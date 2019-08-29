‫جي أيه سولار تقدم وحدات بيرك الأحادية لمرفق طاقة بقدرة توليد تبلغ 33.1 ميغاواط في أوكرانيا

بكين، 29 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار المحدودة، وهي شركة رائدة عالميا في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، اليوم أنها زودت جميع وحدات الطاقة الشمسية العالية الأداء بيرك الأحادية لمرفق طاقة شمسية بقدرة توليد 33.1 ميغاواط يعرف بمشروع سيثيا سولار 2 في أوكرانيا تم ربطه بنجاح بشبكة كهرباء البلاد في تموز/يوليو 2019. وهذا المرفق هو من أكبر مرافق الطاقة الشمسية التي تستعمل وحدات البيرك في البلاد، كما هو مرفق عظيم الأهمية لتطوير الطاقة المتجددة في أوكرنيا.

منذ دخولها إلى السوق الأوكراني في العام 2015، اعترف بجي أيه سولار على نطاق واسع بسمعة منتجاتها عالية الجودة، وهي أقامت علاقات تعاون مع الشركات الرائدة في الصناعة المحلية بما في ذلك مطور مشروع سيثيا سولار 2 شركة يو دي بي للطاقة المتجددة، وهي جزء من مجموعة يو فيوتشر إنفستمنت، التي هي شركة أسهم أوكرانية خاصة ومجموعة شركات مقرها في كييف. تقوم جي أيه سولار الآن بتصدير شحنات كبيرة من وحداتها للطاقة الشمسية إلى المنطقة، تمثل أكثر من 30٪ من حصة السوق المحلية للطاقة الشمسية خلال السنوات الأربع الماضية.

بالتعاون مع جي أيه سولار ويو دي بي للطاقة المتجددة، يمثل مشروع سيثيا سولار 2 بداية المرحلة الثانية من مشروع الطاقة المتجددة واسع النطاق، سيثيا سولار. يقع المرفق في منطقة زابوريزيا في أوكرانيا، حيث تتفاوت درجات الحرارة بصورة كبيرة على مدار العام. تعتمد جميع الوحدات الكهروضوئية المركبة في المشروع على تقنية بيرك عالية الكفاءة من جي أيه سولار. اجتازت وحدات جي أيه سولار اختبارات الموثوقية طويلة الأجل الصارمة واختبارات قابلية التكيف البيئي، إلى جانب اختبار معامل درجة الحرارة الممتاز ومقاومة التوهين. توفر الوحدات موثوقية عالية وكفاءة ممتازة في توليد الطاقة في ظل الظروف الجوية القاسية، مما يضمن توليد الكهرباء المستقر لمحطة الطاقة. من المتوقع أن ينتج مرفق الطاقة الكهروضوئية هذا 42,0000,000 كيلو واط/ساعة من الكهرباء، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 51,000 طن سنويًا، مما يمكّن من تشغيل 13,300 منزل.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، إن “سوق الطاقة الكهروضوئية في أوكرانيا ينمو بسرعة. لتزويد العملاء بوحدات موثوقة للغاية وخدمات احترافية ممتازة، ستواصل جي أيه سولار تطوير التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية للخدمات لديها لزيادة تعزيز وتوسيع وجودها في سوق أوروبا الشرقية.”