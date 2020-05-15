‫جي أيه سولار تستضيف ندوة نقاش على الإنترنت يوم 18 مايو مع كبار خبراء الطاقة الشمسية

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جي أيه سولار تستضيف ندوة نقاش على الإنترنت يوم 18 مايو مع كبار خبراء الطاقة الشمسيةMay 15, 2020
بكين، 15 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار (الرمز: 002459) أنها ستستضيف حلقة نقاش على الإنترنت Smart Empowerment – 2020 PV Technology Conference يوم 18 مايو 2020 في الساعة الثانية ظهرا (يو تي سي +8) يشارك فيها شركاء عالميون في الصناعة لبحث تطوير تقنيات الطاقة الشمسية المستقبلية.
في العام 2020، وفيما أصبح العديد من الفرص والتحديات الناشئة متوفرة في السوق الكهروضوئية العالمية بسبب التقنيات الجديدة الناشئة باستمرار، تأتي تكلفة الفرصة البديلة الأعلى جنبًا إلى جنب مع الاختراقات التكنولوجية وترقيات المنتجات.
وعبر استضافة الندوة عبر الإنترنت، تهدف جي أيه سولار إلى توفير منصة رائدة تمكن الشركاء العالميين من مواجهة التحديات واكتشاف الفرص المستقبلية لتطوير المنتجات الكهروضوئية، حيث يمكنهم تقديم حلول مشتركة لاختراق المعضلة الحالية التي تواجه صناعة الطاقة الشمسية حاليا. تضم الندوة عبر الويب خبراء بارزين في الصناعة بمن في ذلك البروفيسور مارتن غرين، أبو الخلايا الكهروضوئية ووانغ بوهوا، الأمين العام لرابطة صناعة الخلايا الكهروضوئية الصينية بالإضافة إلى حلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة من جي أيه سولار وخريطة الطريق لتطوير المنتجات للسوق العالمية.
الصورة – https://mma.prnewswire.com/