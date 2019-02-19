‫جيه بي اس تقدم عرضًا رفيع المستوى لمنتجاتها في أكبر معرض للأغذية في العالم

إلى جانب سيارا “Seara” وفريبوي “Friboi”، ستقوم الشركة بعرض منتجات من نوفابروم “NovaProm” وبيلجريم “Pilgrim” وجي بي اس استراليا وجي بي اس أمريكا في معرض الخليج للأغذية بدبي.

ساو باولو،20 فبراير 2019/ PRNewswire/–

ستكون شركة جيه بي اس “JBS ” أحد العارضين في معرض الخليج للأغذية، أكبر معرض سنوي للأغذية في العالم والذي يعقد في دبي، حيث ستعزز الشركة مجموعة منتجاتها ذات القيمة المضافة العالية كجزء من تركيزها على الإمكانات الكبيرة في السوق العربية والفرص المتاحة أمامها، حيث أنها تطمح في زيادة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة. تقوم الشركة ببناء جناح بمساحة 320 متر مربع حيث ستعرض مجموعة سيارا الطبيعية 100%، التي تم تطويرها خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط، وإطلاق العلامة التجارية الإقليمية لعلامتها التجارية من اللحم البقري فريبوي 1953.

تلبي مجموعة الدجاج الطبيعية 100٪ المعروفة باسم سيارا داجرانجا “Seara DaGranja” في البرازيل بشكل خاص متطلبات الشريعة الإسلامية، وهي متوفرة في الأسواق العربية بأربعة أنواع مختلفة: صدور الدجاج، شرائح صدور الدجاج وسيقان الدجاج وأفخاذ الدجاج. تتوافق المنتجات مع معايير الجودة الدولية الصارمة وتحمل شهادة رعاية الحيوان، للتأكيد على أن أيا من الدواجن لم يتلق أي مضادات حيوية أو هرمونات في أي مرحلة من مراحل عملية الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن جميع العلف الحيواني المستخدم في جميع مراحل تربية الدواجن يعتمد على الخضراوات. وإلى جانب عدد من السلع الجديدة ، ستقدم “سيارا” أيضاً مجموعة “بيرفكت كتس” “ Perfect Cuts”، التي أطلقت مؤخراً في الإمارات العربية المتحدة، وتشمل قطع مثل صدور الدجاج ومكعبات الدجاج والأفخاذ والمنتجات المتبلة.

وستعرض فريبوي، أكبر مصدر للحوم البقر في البرازيل إلى الشرق الأوسط، علامتها التجارية “فريبوي 1953” في معرض الخليج للأغذية. تم إطلاق هذه المجموعة من المنتجات عام 2018 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والستين لتأسيس جيه بي اس ويتضمن بالفعل أكثر من 50 نوع من قطع اللحم البقري الممتازة المصنوعة من مزيج من السلالات الأوروبية. “فريبوي 1953” متاح بالفعل من خلال 5400 منفذ بيع في البرازيل. ومع توسعها عالمياً، تتسم العلامة التجارية ببعض الصفات المميزة مثل الالتزام بالضوابط على مصادر المواد الخام ومعايير الجودة العالية المطبقة في جميع عمليات الإنتاج، والتي تستفيد من التقنيات المتقدمة وضبط المعايير وأفضل اختيار لقطع.

ستقدم الشركة أيضًا، خلال المعرض، علامة بوردون “ Bordon” للأطعمة الجاهزة، والتي تشمل المنتجات التي تُباغ في حافظات وعُلب. مما سيعطي الشركة فرصة للترويج لمجموعة اللحوم البقرية التقليدية المحفوظة، والتي ستطلق هوية جديدة، والمُضي قدمًا في خطط للبدء في تصدير اللحوم المصنعة. وتتوقع بوردون أن تطرح 20 منتجًا إضافيًا في مجموعة منتجاتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2021، بما في ذلك النقانق وكرات اللحم ونكهات جديدة من اللحم البقري المحفوظ. كذلك تخطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى ثلاثة أضعافه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

خلال هذا الحدث، ستعرض منتجات نوفابروم NovaProm من قسم JBS Novos Negócios (JBS News Business)، الذي يقوم بتصنيع مكونات الكولاجين والمواد الغذائية، وغيرها من الأعمال التجارية الدولية للشركة. ستقوم جيه بي اس استراليا بجلب لحوم الأبقار التي تتغذى على الأعلاف العضوية والحشائش Acres Organic Grassfed Beef الخاصة بها إلى دبي، وستقدم بيلجريم قطع دجاج بلازين Blazin والترويج لعلامة دجاج مويبارك Moypark التجارية التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض جيه بي اس امريكا مجموعة منتجاتها من Swift Premium ، 1855 وغيرها من العلامات التجارية.

مبادرات المعرض

سيحظى العملاء الذين يزورون جناح جيه بي اس خلال معرض الخليج للأغذية بفرصة لتجربة بعض من دجاج سيارا الطبيعي 100% وقطع دجاج فريبوي 1953، جميعها مطهية حسب الطلب من قبل الطهاة المشهورين، ووجبات بوردون الجاهزة. كما سيتمكن الزوار من مشاهدة كتالوج رقمي عالي التقنية يعرض منتجات الشركة، بالإضافة إلى لوحة تسمى JBS Innovation Display، والتي ستتضمن معلومات إضافية حول منتجات جيه بي اس، والابتكار والعلامات التجارية.

هذا العام، تم اختيار مجموعة دجاج سيارا الطبيعي 100% مسبقًا كأحد أكثر منتجات المعرض ابتكارية، وقد سبق لهذه المنتجات الوصول إلى الدور النهائي لجائزة معرض الخليج للأغذية للابتكار تحت فئة “منتجات اللحوم أو الدواجن الأكثر إبداعًا”. كذلك تأهلت منتجات مجموعة جيه بي اس من منتجات اللحوم والدواجن المحفوظة هي أيضًا إلى الدور النهائي في فئة “الطعام الحلال الأكثر ابتكارًا”. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال الحدث.

في العام الماضي ، فاز جناح جيه بي اس بجائزة أفضل أجنحة المعرض. وقد أقامت الشركة مساحة حديثة تسمى “JBS & Seara Innovation” تقدم مجموعة من الأفكار المبتكرة والإبداعية التي توفر للعملاء والزائرين الفرصة لتجربة المنتجات الرئيسية.

هذه هي النسخة الرابعة والعشرين من معرض الخليج للأغذية الذي يُعقد في الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019. ويتوقع أن يستقبل مركز دبي التجاري العالمي حوالي 98 ألف زائر من 193 دولة خلال الأيام الخمسة للحدث.

نبذة عن جيه بي اس

جيه بي اس هي إحدى الشركات الرائدة في صناعة الأغذية على مستوى العالم مع ما يقرب من 230 ألف موظف في أكثر من 15 دولة. تمتلك الشركة مجموعة من العلامات التجارية التي المعترف بها لتميزها وابتكاراتها، وتتضمن علامة فربوي ومويبورك ” Moy Park” و بيلجريمز برايد ” Pilgrim’s Pride” وبريمو “Primo” ، وسيارا وسويفت “Swift”، وجولدن بلمب “Gold’n Plump” وغيرها، والتي تخدم أكثر من 350.000 عميل من أكثر من 150 جنسية في جميع أنحاء العالم. كما يعكس تركيز الشركة على الابتكار أسلوب إدارتها في الأعمال ذات الصلة في مجالات مثل الجلود ووقود الديزل الحيوي والكولاجين والنظافة الشخصية ومنتجات التنظيف والأغلفة الطبيعية وحلول إدارة النفايات الصلبة وتغليف المعادن والنقل. اعتمدت جيه بي اس أفضل ممارسات الاستدامة عبر سلسلة القيمة الخاصة بها وتراقب مورديها باستمرار باستخدام صور الأقمار الصناعية وخرائط جغرافية مرجعية لمزارع الموردين وترصد البيانات الرسمية من الوكالات الحكومية؛ كما تركز الشركة على أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية الممكنة. ويرتبط نجاح عمليات جيه بي اس ارتباطًا وثيقًا بممارسات رعاية الحيوانات، والتي يتم تطبيقها بشكل صارم، وتتلقى الشركة نصيب متزايد من الاستثمارات لتحسين جهودها في هذا المجال بما يتماشى مع أفضل الممارسات.