‫جيل الشباب (Gen Z) في الامارات العربية المتحدة على موعد مع هاتف رينو5 Z 5G من أوبو

– الهاتف الذّكي الجديد يوفر أفضل ميزات مجموعة رينو5 من التصميم الأنيق إلى قدرات اتصال الجيل الخامس وتقنيات الشّحن السّريع وإمكانيات دعم الألعاب الالكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — في وقت أصبح الهاتف الذكي المحمول مُرادفاً لا غنى عنه لجيل الشباب ، أعلنت أوبو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذّكية، عن تعزيز جهودها لإطلاق أجهزة ذكية تلبي احتياجات هذه الفئة من الشباب الذي استحقوا عن جدارة لقب “جيل الهاتف الذكي” لشدة اعتمادهم عليه في كافة أوجه حياتهم اليومية. ويُعّد هاتف رينو5 Z 5G “Reno5 Z 5G” في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول هاتف ذكي مخصص لجيل الشباب المعروف بإسم “الجيل زد” (Gen Z). ويتميز هذا الهاتف الجديد بقدرته على تأدية وظائف متعدّدة بأداء متطور من خلال معالج 5G فائق الأداء.

وتبلغ تكلفة هذا الهاتف ذكي أقل من 1500 درهم إماراتي ، وهو يقدم فرصة مثالية للجيل زد (Gen Z) لتوثيق حياتهم اليومية عبر محتوى مميّز من الصور والفيديو، إضافة إلى تحقيق توازن بين حياتهم الخاصّة والمهنية وتجربة أفضل الألعاب الالكترونية المدعومة بتقنيات الجيل الخامس إضافة إلى ميزة كاميرا عالية الجودة ومعالج قوي وتصميمات عصرية. ويتكامل جهاز هاتف رينو5 Z 5G “Reno5 Z 5G” مع سلسلة رينو5 “Reno5“ لجميع الهواتف الذكية التي تعمل بتقنيات الجيل الخامس.

وتقدّر مؤسسة بي.بي.جيه دبي “BPG Max Dubai” أن الجيل زد (Gen Z) يشكل حوالي 1.4 مليون نسمة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) ، يمثل هذا الجيل حوالي 16 ٪ من إجمالي عدد السكان الذين تتجاوز اعدادهم الـ 72.5 مليون نسمة. ويوصف الجيل زد (Gen Z) في بعض الأحيان بأنه جيل “الألفية بلاس” “millennial+” – وهو الجيل الذي ولد بعد الألفية الثانية، فهم يتصرفون مثل أسلافهم الأكبر سناً ، في حين أنهم أكثر تركيزًا على الاستمتاع بميزات الهاتف الذكي المحمول والاستفادة من حلول التوجه الرقمي.

متواجدون على شبكة الانترنت ومنغمسين بالتواصل الاجتماعي

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، يقوم الجيل زد (Gen Z)بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ساعتين و 55 دقيقة تقريبًا كل يوم ؛ وهذه الفترة الزمنية تتجاوز ما يقارب أكثر من ساعة أطول من متوسط جيل الألفية الذي سبقه. ويوفر معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 (MediaTek Dimensity 800U) في هاتف رينو5 Z 5G الجديد ميزة إتصال فائق الأداء بشبكات الجيل الخامس. وبفضل شريحة SoC 5G من ميدياتيك ، يوفر Reno5 Z 5G الجديد كليًا من أوبو “OPPO” للمستخدمين اتصالاً فائقًا وتجربة ذكية متقدمة ، مما يجعله مثاليًا للمستهلكين من متصفحي الوسائط الاجتماعية بشكل مكثف.

ويمكّن ميدياتيك دايمنسيتي U800 (MediaTek Dimensity 800U) الهواتف الذكية من تقديم دقة أتش دي بلاس HD + عالية الوضوح وشاشات فائقة التردد تبلغ 120 هرتز. ومن شأن هذه التقنية في جهاز هاتف رينو5 Z5G “Reno5 Z 5G” تعزيز الوضوح ، وتحسين وقت الاستجابة وتوفير تجربة انتقال بين صفحات الويب والرسوم المتحركة بسرعة ملحوظة وأكثر سلاسة. ويتيح فيديو العرض المزدوج للكاميرات الأمامية والخلفية العمل في وقت واحد ، مما يضع المصور والصورة في نفس إطار الفيديو – ما يعتبر حلاً مثالياً لمدوني الفيديو والمؤثرين الذين يصنعون المحتوى الرقمي.

ترفيه على مدار الساعة

ويتصدر الترفيه الرقمي قائمة أولويات الجيل الشبابي من فئة زد “Z” ويقضي هذا الجيل قدرًا كبيرًا من وقته في استهلاك المحتوى الترفيهي عبر شبكة الانترنت ما يتضح بشكل واضح في الوقت الذي يقضيه في استخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. وتندرج الموسيقى والأفلام وأفلام السينما والألعاب الإلكترونية في الاهتمامات الخمسة الأولى لهذا الجيل، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة غلوبال ويب اندكس “GlobalWebIndex”.

و في أحدث سلسلة Reno5 من أوبو ، يتم تشغيل أوبو رينو5 Z 5G “OPPO Reno5 Z 5G“ – الذي تم إطلاقه في شهر مارس من العام 2021 – بأحدث شرائح ميدياتيك U800 (MediaTek Dimensity 800U) من ميدياتيك “MediaTek” ، والتي تدمج مودم الجيل الخامس 5G بشكل كامل في الشريحة. وتم تصميم كل شريحة من دايمنسيتي الجيل الخامس “Dimensity 5G” من ميدياتيك “MediaTek” باستخدام أحدث التقنيات الفعالة في مجال التصوير والفيديو والألعاب والاتصال. وتمكّن ميدياتيك دايمنسيتي U800 (MediaTek Dimensity 800U) أيضًا الهواتف الذكية من تقديم دقة التعريف المكتملة Full HD + عالية الدقة وشاشات فائقة السرعة تبلغ تردداتها 120 هرتز.

مشاركة اللحظات والذكريات

وجدت شركة أبحاث السوق “أبسوس” Ipsos Group أن الجيل زد (Gen Z) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذي ترعرع في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ، لديه جانب “اجتماعي رقمي” ، حيث أنه يعيش في عالم رقمي يدعم حياته بأكملها. فمثلاً، يتم إلهام هذا الجيل من خلال تطبيق انستغرام “Instagram” ، بينما يمتّن علاقات الصداقة فيما بينه من خلال مشاركة الاحداث عبر تطبيق سناب شات “SnapChat”.

وتتميز سلسلة رينو5 “Reno5″ الجديدة التي تعتمد على تقنيات الجيل الخامس ، الأولى من نوعها ، والتي تضم كل من رينو5 برو G5 “Reno5 Pro 5G” و رينوG5 5 “Reno5 5G“ رينو5 Z 5G “Reno5 Z 5G” الذي يركز على احتياجات الجيل زد (Gen Z) ، بأنها مجهزة لتقديم أحدث حلول تصوير الفيديو والصورة وجودة فيديو فائقة لتمكين المستخدمين من التقاط افضل اللحظات. وبالنسبة إلى الجيل زد (Gen Z) ، يعني هذا عرض أحدث نشاطاتهم على تطبيق انستغرام “Instagram” ، لابقاء عائلاتهم على اطلاع على انشطتهم لعطلة نهاية الأسبوع أو رحلاتهم السياحية والترفيهية.

ولتعزيز الانتاجية وتسهيل الحصول عليها، يرتقي هاتف OPPO الذكي رينو5 Z 5G “Reno5 Z 5G“ بالإنتاجية إلى مستوى جديد تمامًا. ومن خلال تقنية فليكس دروب “FlexDrop” التي تقدم للمستخدمين طريقة جديدة للقيام بالمهام المتعددة والدمج السريع للبيانات “Folder Quick Merge” التي تقدم ميزة السحب والدمج بخطوة واحدة ، إلى خاصية الترجمة بثلاثة أصابع مع عدسة أوبو “OPPO”.

وكشفت مجلة فورتشن “Fortune” في العام 2020 أن الجيل زد (Gen Z) يفضل العمل من المنزل وهو بذلك يحرص على تعزيز انتاجيته في العمل. كما أن 98٪ من الجيل زد (Gen Z) يمتلكون هاتفًا ذكيًا. والأمر مسألة وقت أن يبدأ مستهلكو الجيل زد (Gen Z) باستخدام أجهزتهم لأغراض العمل ما يجعل من جهاز Reno5 Z 5G من أوبو “OPPO“ مثالياً لهؤلاء بفضل المعدّات المبتكرة والبرمجيّات الحصرية في نظام كالور أو أس 11 ColorOS 11 من أوبو الذي يعد نظام تشغيل محمول عالي التخصيص وفعال وذكي وغني التصميم يعتمد على أندرويد “Android” من أوبو “OPPO”.

كما تتيح تقنية الشحن السريع في أو أو سي فلاش تشارج “VOOC Flash Charge” الخاصة بـ أوبو “OPPO” جنبًا إلى جنب مع بطارية كبيرة تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة للمستخدمين تشغيل الطاقة بسرعة ، في حين أن تقنية في أو أو سي فلاش تشارج “Charge VOOC Flash” مفيدة جداً بشكل خاص في حالات الطوارئ التي تكون فيها البطارية منخفضة. ومع Reno5 Z 5G ، ينتج عن الشحن لمدة 5 دقائق 2.9 ساعة من المكالمات إضافة إلى 0.9 ساعة من استخدام تطبيق انستغرام “Instagram”.

أفضل استثمار مالي

حتى قبل فترة جائجة كورونا، لدى مستهلكي الجيل زد (Gen Z)نظرة خاصة لعوائد استثماراتهم في شراء أجهزة الهاتف. وفي هذا الصدد، كشفت شركة يورو مونيتر “Euromonitor” ، أن وسط فترات الجائحات ، أن عنصري العائد والمقدور المالي أصبحا عوامل ذات أهمية متزايدة في اتخاذ قرارات الشراء الخاصة بالجيل زد (Gen Z).

وفضلاً عن تصاميم أجهزتها الأنيقة ، توفر أجهزة أوبو “OPPO” أيضًا عمرًا رائعًا للبطارية وأداءًا عامًا وقدرات كاميرا قوية ؛ وتعتبر هذه الأجهزة مزيجاً نوعياً من الأسلوب والمضمون. وبالنسبة لجيل زد “Z” فهو يحرص على كيفية إقتناء الأجهزة الأكثر عصرية والأحدث في السوق. و يعد جهاز رينو5 Z5G “Reno5 Z 5G“ من أوبو أحد أفضل الخيارات في السوق حيث يتم بيعه بسعر أقل من 1500 درهم إماراتي.

الارتقاء في تجارب العاب الكترونية

وفي البحث الأخير الذي تم إجراؤه بالشراكة مع غلوبال ويب اندكس “GlobalWebIndex” ، تسلط أدكولوني “AdColony” الضوء على أهم عوامل التفاضل والرؤى حول من هو الجيل زد (Gen Z) ، بالإضافة إلى اهتماماتهم واندفاعاتهم. ومن منظور الألعاب ، 45 % من جيل الألفية يعتبرون أنفسهم مشاركين في العاب الكترونية ؛ ومع ذلك ، تزداد هذه النسبة إلى 54 % للجيل زد “Z”.

ولتلبية طلب الجيل زد (Gen Z)، يتميز الهاتف الذكي رينو5 Z5G “Reno5 Z 5G“ بإعدادات قوة وسرعة ملحوظة ، بالإضافة إلى أفضل العروض الصوتية والمرئية في فئتها لتقديم تجربة ألعاب محمولة غير مسبوقة. ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بإشعارات بوليت Bullet لجلسات الألعاب الخالية من الانقطاعات ، و ميزة البدء السريع في غضون 24 ساعة بعد الخروج من اللعبة “كويك ستارت اب” Quick Startup¹² ، والمزيد من الميزات الأخرى التي توفر الوقت وتقدم افضل تجارب اللعب. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المحتوى عالي الدقة على شاشة سوبر أموليد “Super AMOLED” التي تتميز بنسبة شاشة إلى هيكل كبيرة تبلغ 90.8 % ومعالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 (MediaTek Dimensity 800U) يجعلان تجربة الألعاب سلسة وخالية من أي تأخير.

تصميم أنيق وعصري

وفقًا لدراسة أجرتها أمريكان إكسبريس “American Express” ، فإن 23٪ من مستهلكي الجيل زد (Gen Z) سوف يتخلى عن العلامة تجارية بسبب ميزات الهاتف المحمول سيئة التصميم ؛ فالتصميم هو وسيلة رائعة لتوثيق العلاقة بين أية علامة تجارية والجمهور المستهدف. والهاتف الذكي رينو5 Z5G “Reno5 Z 5G“ هو جهاز رفيع للغاية يتميز بسماكة 7.8 مم وعرض 73.4 مم وطول 160.1 مم ، كما أنه خفيف للغاية ، حيث يزن حوالي 173 جرامًا.

وفضلاً عن تصميمه الجميل، يأتي مع الهاتف من الجهة الخلفيّة كاميرا رباعية مُكوّنة من قطعة واحدة ومدمجة في جسم الهاتف لتتماشى مع تصميمه العصري، كما إنّ جميع الكاميرات الأربعة مغطاة بقطعة واحدة من زجاج Gorilla Glass 5 لتظل أنيقة وسلسة. وتُضيف تقنية النّقش المتطوّرة نسيجًا راقيًا إلى السّطح الزّجاجي ، مما يعطي إحساسًا بالعمق في ظل إضاءة جميلة تضفي مظهراً أنيقاً وراقياً.

و بالنّسبة لمستخدمي الهواتف الذكيّة من فئة الشّباب والذين يتطلّعون لدخول عالم رينو “#Upgrade_theRENOway”، يتوفّر هاتف أوبو رينو5 Z 5G في الامارات العربية المتحدة بلونين مميّزين هما الأسود الليلي “Fluid Black” الأنيق الذي يتميز بتدرج لون الأسود من الفاتح إلى الدّاكن، والأزرق السماوي “Cosmo Blue” الذي يُقدّم مظهر غير لامع وتدرج ألوان مميّز ما بين الأزرق والبنفسجي.

من جهته، قالأيفن أوه، مدير عام شركة أوبو في دول مجلس التعاون الخليجي: “تم تصميم جهاز رينو5 Z 5G “OPPO” “Reno5 Z 5G” آخذين بعين الاعتبار احتياجات الجيل زد (Gen Z)الذين هم مواطنون رقميون حقيقيون بامتياز، حيث منذ الأيام الأولى لشبابهم ، هم مستخدمون للإنترنت وتطبيقات الشبكات الاجتماعية وأنظمة الهاتف المحمول الذكي. ومن ثم ، فإننا نقدم لهم هاتفًا ذكيًا ، لا يتناسب فقط مع أسلوب حياتهم الديناميكي ، بل يدعمه أيضًا بسرعات إنترنت وشحن أسرع ، وسلاسة وتجارب نوعية”.

بدوره، قال رامي عثمان، مدير المبيعات والتّسويق في الشّرق الأوسط وافريقيا، لدى ميدياتيك “MediaTek”: “من خلال مجموعة Dimensity الموسعة لدينا ، نقدم أحدث إمكانات الجيل الخامس لكل فئة من فئات الهواتف الذكية حتى يتمكن الشباب في الشرق الأوسط من الاستمتاع بأحدث تجارب الجيل الخامس 5G . ويعتبر هذا التعاون مع أوبو “OPPO” خبر دليل على التزامنا بهذا الأمر. ويتميز Dimensity 800U بمزيج مثالي من ميزات اتصال الجيل الخامس 5G ، كما أننا نحرص على توفير اعلى درجات الأداء من خلال نواة أيه 76 “A76” المتطورة بقوة تردد تصل إلى 2 جيجا هرتز بينما تحافظ عملية التصنيع ذات 7 نانو متر على توفير درجات طاقة فائقة الاداء. كما اننا توفر تقنية الألعاب هايبر انجين 2.0 “HyperEgnine 2.0” الخاصة بنا ، حيث يُظهر قطاع الألعاب في الشرق الأوسط نموًا مستدامًا. وبالنسبة للذكاء الاصطناعي ، أضفنا وحدة مخصصة (APU 3.0) التي تقدم أداء ذكاء اصطناعي أفضل بنسبة 50٪ مقارنة بالشركات المنافسة في نفس المستوى”.

ومن خلال اطلاق هاتف أوبو رينو5 Z5G“Reno5 Z 5G” ، تسلّط أوبو “OPPO” الضوء على التزامها بمتطلبات الأجيال الشابة الجديدة للحصول على هواتف ذكية اقتصادية والتي تقدم افضل الميزات المتوفرة في السوق من دون المساومة على السرعة و الأداء والمظهر الأنيق ودقة الوضوح +Full HD.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الخامسة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وكينيا، ونيجيريا، وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

حول شركة ميدياتيك ( MediaTek )

تعتبر شركة ميدياتيك إنكوربوريتد (TWSE: 2454) عالمية متخصصة في صناعة أشباه الموصلات والتي تشغّل ما يقارب 2 مليار جهاز مزود بتقنية الاتصال سنوياً. ونحن شركة رائدة في تطوير الأنظمة على الشريحة (SoC) للأجهزة المحمولة وأجهزة الترفيه المنزلية وأجهزة الاتصال ومنتجات إنترنت الأشياء. ونركز على الابتكار حيث نرى بأنه قوة دافعة في السوق في العديد من مجالات التكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك تقنيات الاتصالات المتنقلة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وحلول السيارات ومجموعة واسعة من منتجات الوسائط المتعددة المتطورة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الرقمية وشبكات الجيل الخامس وأجهزة المساعد الصوتي (VAD) والأجهزة القابلة للارتداء. وتمكّن وتلهم “ميدياتك” الناس لتوسيع آفاقهم وتحقيق أهدافهم من خلال التكنولوجيا الذكية بسهولة وكفاءة أكثر من أي وقت مضى. ونحن نعمل مع أفضل العلامات التجارية لوضع التكنولوجيا المذهلة في متناول الجميع، وهي تقود كل ما نقوم به. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.mediatek.com.