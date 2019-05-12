‫جى إيه للمنتجعات والفنادق، واحدة من أقدم الأسماء المحلية لعالم الضيافة في دبي، أعلنت مؤخرًا عن خطط ضخمة للنمو والتوسع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 مايو 2019 /PRNewswire/ — أعلنت جى إيه للمنتجعات والفنادق، وهي واحدة من أقدم الأسماء المحلية ضمن قطاع الضيافة في دبي، مؤخرًا عن خطط ضخمة للنمو والتوسع بدءً من مسارها نحو النمو وصولاً إلى تنزانيا ومواقع أبعد منها، فضلاً عن توسعات تربو في مجموعها على 30 فندقًا في الصين تستهدف شريحة الأجيال الشابة و10 مشروعات جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات من المقرر افتتاحها في عام 2019، إضافة إلى 3 اتفاقيات تعاون مع طهاة عالميين من الحائزين على نجمة ميشلان!

إعلان جى إيه للمنتجعات والفنادق عن التوسع في الصين

أعلنت جي إيه للمنتجعات والفنادق عن توسع أعمالها في الصين هذا العام من خلال شركة محاصة. تعمل جي إيه للمنتجعات والفنادق، بالتعاون مع Novel International Group وهو صندوق استثماري قائم في شنغهاي، على إنشاء شركة JA Novel Hospitality في الصين. وسوف تتمكن، عن طريق هذه الشركة، من شراء مبانٍ من أجل إصلاحها وتجديدها أو استكمال بنائها كي تصبح فنادق ضمن شريحتين من أنشطة الضيافة. تتمثل أولى هاتين الشريحتين من فنادق فخمة من الطبقة الممتازة تحمل اسم “JA Hotels” وتتمثل الشريحة الثانية من فنادق راقية متوسطة المستوى تحمل اسم “Big Bed by JA”، وتستهدف كلتاهما شريحة الشباب. وتدرس الشركة حاليًا، فيما يتعلق بمجموعة الفنادق الفخمة، 3 خيارات عقارية في 5 أو 6 مناطق على مدى السنوات القادمة. أما رؤية الشركة بالنسبة للعلامة التجارية “Big Bed” (أو ما يطلق عليه باللغة الصينية دا شوانغ)، فهي تتمثل في تدشين 30 وحدة تنتشر في ربوع العديد من المدن الصينية بحلول العام 2024.

جى إيه للمنتجعات والفنادق على مسار النمو وصولاً إلى تنزانيا ومواقع أبعد منها

أعلنت جى إيه للمنتجعات والفنادق عن خطط لتوسيع نطاق محفظة منشآت قوامها 8 عقارات متميزة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وربوع منطقة المحيط الهندي لتضيف إلى تلك المحفظة نُزُلين فاخرين آخرين يحويان إجمالاً 60 غرفة. سيكون أحد هذين النُزُلين قائماً في منتزه سيرينجيتي الوطني والآخر في محمية نجورونجورو. كما تدرس المجموعة عدة خيارات في سريلانكا.

جى إيه للمنتجعات والفنادق تتحول إلى قوة مؤثرة في قطاع الأطعمة والمشروبات مع 10 مشروعات جديدة

من المقرر افتتاح 10 مطاعم جديدة في عام 2019 يصحبه الاتفاق مع ثلاث طهاة عالميين من الحائزين على نجمة ميشلان وذلك خلال عام زاخر بالتحولات السريعة بالنسبة لجي إيه للمنتجعات والفنادق. وتحدد المجموعة رؤيتها بخصوص خدمة الأطعمة والمشروبات فيما يلي: “إنشاء مطاعم محورها المجتمعات التي تخدمها بما يوفر تجارب فريدة من نوعها لمرتاديها وتبث الطاقة والحماس في الجميع من خلال الترحيب الحار والخدمة المتميزة والطعام الرائع في أجواء خيالية لقضاء أوقات لا تُنسى، ما يجعل منها مطاعم مدرة للربح”. تشمل اتفاقيات التعاون جى إيه مانافارو المالديف والشيف دا دونج وهو أشهر طهاة الصين، حيث حازت تلك المطاعم على نجمة ميشلان عدة مرات، والشيف اللبناني الاسترالي جريج معلوف الحائز على جائزة طاقية الطهاة ثلاث مرات حيث تظهر قدراته الفذة في اثنين من مطاعم دبي، والطاهي الهندي الشهير فيكاس خانا الذي سيفتتح مطعمًا جديدًا في فندق JA Lake View Hotel.

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جهة الاتصال:

لايوز موللي

هاتف: 6564429-56-00971

بريد إلكتروني: Laoise.molloy@jaresorts.com

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