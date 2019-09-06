‫جونسون أند جونسون تعلن عن ستة فائزين في مسابقة أبطال ابتكارات العلوم الأفريقية 2.0 في المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 28 حول أفريقيا

الفائزون يحصلون على 300,000 دولار وجلسات تدريب موسعة وبناء شبكات علاقات لدعم توسيع واستدامة مؤسسات الأعمال والبرامج الفائزة

استثمارات كبيرة عبر مجالات الرعاية الصحية الحرجة – توصيل الدم، إرهاق الموظفين الصحيين، فقدان السمع، اليرقان والملاريا والوصول إلى فحوص الموجات فوق الصوتية

مؤتمر صحفي مع الفائزين ووزراء حكوميين في الساعة 1:45 بعد الظهر، المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا، كيب تاون، مركز مؤتمرات كيب تاون الدولي، مركز الإيجازات، الطابق القثاني، بث مباشر: ch/af19

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 5 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جونسون أند جونسون عن أسماء أبطال العلوم الفائزين في مسابقة ابتكارات العلوم الأفريقية Africa Innovation Challenge 2.0 في المنتدى الاقتصادي الـ 28 حول أفريقيا WEF الذي سيعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا. مؤسسات الأعمال والبرامج الفائزة بالجوائز تقدم نهوجا تجارية ريادية جريئة للتصدي لبعض أكبر تحديات الرعاية الصحية في المجتمعات الأفريقية، بما في ذلك توصيل الدم، إرهاق الموظفين الصحيين، فقدان السمع، اليرقان والملاريا والوصول إلى فحوص الموجات فوق الصوتية.

سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 300،000 دولار أميركي لكل من افرق الفائزة، بالإضافة إلى جلسات الإرشاد الواسعة وبناء شبكات العلاقات، لدعم توسيع واستدامة الشركات والبرامج الفائزة. وتعكس هذه المسابقة إرث شركة جونسون أند جونسون في دعم رواد الأعمال حول العالم لكشف وتطوير وتعزيز الحلول التي تحسن الصحة والرخاء في مجتمعاتهم وخارجها.

وقال الطبيب بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين ونائب رئيس مجلس الإدارة بجونسون أند جونسون، “إن نظام الابتكار في إفريقيا مزدهر، وإن لدى أفكار وطاقة أصحاب المشاريع والمبدعين القدرة على إحداث تغيير تحويلي للناس في جميع أنحاء القارة وحول العالم. إن الفائزين الستة في مسابقة ابتكارات العلوم الأفريقية 2.0 يتصدون لتحديات الرعاية الصحية الرئيسية من خلال تقنيات وأساليب جديدة. نتطلع إلى التعاون معهم والاستثمار معهم فيما يعملون على إنشاء شركات وبرامج مستدامة تقدم فوائد مهمة للمرضى والأسر وموظفي الرعاية الصحية والمجتمعات في أسواق عبر جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.”

تلقت المسابقة ما يقرب من 900 مشاركة من 39 دولة، ومثلت مؤسسات الأعمال والبرامج الفائزة بالجوائز براعة ومثابرة بارزين، فضلاً عن طريق لتوسيع نطاق العمليات لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. سيتم تكريم الفائزين اليوم في مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي حول أفريقيا من الساعة 1:45 – 2:15 بعد الظهر، إلى جانب قادة الحكومات الإفريقية البارزين.

وقالت إلسي كانزا، رئيسة أفريقيا بالمنتدى الاقتصادي العالمي “يسر المنتدى الاقتصادي العالمي المشاركة في الإعلان عن الفائزين في مسابقة ابتكارات العلوم الأفريقية 2.0 في منتدى هذا العام، والذي يركز على الابتكار والتعاون والنمو والاستقرار، وهي مجالات حيوية تجسدها المسابقة. يجلب كل واحد من الفائزين الستة شغفًا بالابتكار، وإحساسًا جريئًا بالهدف والتزامًا بمستقبل مجتمعاتهم والقارة الأكبر. من خلال المشاركة في اجتماعنا، نأمل أن يتمكنوا من اكتساب المعرفة والأفكار والعلاقات لمساعدتهم على الارتقاء بأعمالهم إلى المستوى التالي وكذلك إلهام القادة لتشجيع ودعم الأجيال القادمة من المبتكرين.”

وقالت سيما كومار، نائبة الرئيس، الابتكار، الاتصالات العالمية للصحة العامة وسياسة العلوم، جونسون آند جونسون “لقد حقق الفائزون في المسابقة الأولى لابتكارات العلوم في أفريقيا تطورات مهمة في أعمالهم، بما في ذلك توظيف المزيد من العمال وتسريع الإنتاج وتأمين براءات الاختراع والعلامات التجارية المهمة – وكل ذلك جزء من طموحات وأهداف المسابقة. والفائزون الجدد مثيرون للإعجاب ويتمتعون بالموهبة بالقدر ذاته، ونحن على ثقة من أنه من خلال ربط طاقة وإبداع هؤلاء الفائزين بالموارد المتاحة من خلال مجموعة شركات جونسون أند جونسون، فإنهم سيؤثرون أيضًا بشكل حقيقي ودائم في المجتمعات عبر أفريقيا.”

الفائزون في مسابقة ابتكارات العلوم الأفريقية 2.0

تم اختيار الفائزين في المسابقة من بين مجموعة كبيرة ومثيرة للإعجاب من مشاريع المشاركين في المسابقة التي راجعها فريق جونسون آند جونسون متعدد القطاعات الذي يمثل شركاتنا الاستهلاكية والأجهزة الطبية والصيدلانية والصحة العامة العالمية وأسهم الشركات ومجموعة جونسون أند جونسون للابتكار. كل من الفرق الفائزة تركز على تلبية احتياجات كبيرة غير ملباة:

توصيل الدم

لايفبانك (نيجيريا) – يمكن أن يؤدي الافتقار إلى شبكة ثابتة لإمدادات الدم في نيجيريا إلى صعوبة الوصول إلى نقل الدم المناسب ويسهم في فقدان الأرواح. (1) لايفبانك تعمل على تغيير هذه الديناميكية. تتلقى الشركة طلبات من خلال منصة رقمية بهدف توصيل الدم اللازم إلى المستشفيات في أقل من 45 دقيقة في سلسلة التبريد المتوافقة مع منظمة الصحة العالمية لنقل الدم.

إرهاق الموظفين الصحيين

مبادرة الأمل (رواندا) – أكثر من 50 في المئة من موظفي الرعاية الصحية في عيادات الطوارئ معرضون لخطر الإرهاق الكبير بالنظر إلى طبيعة وظائفهم. (2) تعتمد مبادرة الأمل على الأبحاث التي أظهرت التأثير الإيجابي للأمل الداخلي على النتائج الصحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم. باستخدام مقياس تم التحقق منه، تنوي مبادرة الأمل قياس الأمل بين الممرضات والأمهات لفهم كيف يتقاطع الأمل مع نضوب أعداد العاملين في الرعاية الصحية والنتائج الصحية لفترة ما قبل الولادة. تعتزم المبادرة تحديد التدخلات التي تؤثر بشكل إيجابي على الأمل وبناء فريق مستدام من العاملين في مجال الرعاية الصحية والتحسينات المستدامة في نتائج المرضى.

فقدان السمع

دريت (بوتسوانا) – يعاني أكثر من 460 مليون شخص حول العالم من ضعف السمع، (3) ويعيش ثلثاهم في البلدان النامية. (4) يمكن أن يؤدي فقدان السمع إلى الفقر والصعوبات غير الضرورية التي تواجهها الأسر والمجتمعات المتأثرة. دريت هو تطبيق للهاتف المحمول يسمح للأطفال في المناطق الريفية بأفريقيا باختبار سمعهم في الوقت الفعلي من قبل محترف قد يعيش على بعد آلاف الأميال منهم. يختبر جهاز السمع الذي يعتمد على الهاتف السمع عند الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات، مما يسمح للآباء بإعداد وفهم تأثيرات تربية طفل ضعيف السمع، أو مواجهة مشكلات النمو المحتملة مثل عوائق النطق بسبب ضعف السمع.

اليرقان

كريب آغلو (نيجيريا) – ما يقدر بنحو ستة ملايين طفل لا يتلقون العلاج ليرقان المواليد الجدد لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أجهزة العلاج الضوئي الفعالة. (5) وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب اليرقان الحاد فقدان السمع، والتخلف العقلي، والشلل الدماغي، وتعطل وظائف الدماغ، وحتى الموت. كريب آعلو هو سرير علاج ضوئي قابل للطي يعمل بالطاقة الشمسية يتم توفيره للمستشفيات والمراكز الصحية وأولياء الأمور، حتى في المجتمعات التي يكون فيها الحصول على الرعاية الصحية الجيدة والكهرباء المستقرة ضعيفًا. تمكن كريب آغلو الأطفال المصابين باليرقان من تلقي علاج ضوئي مهم لمساعدتهم على استعادة صحتهم.

الملاريا

يوغانيكس (أوغندا) – توجد في أوغندا واحدة من أعلى معدلات انتقال الملاريا في العالم، (6) كما تعد الملاريا أحد الأسباب الرئيسية للاعتلال والوفيات في أوغندا، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة. (7) غالبًا ما لا تتوفر المرشات أو المواد الهلامية الطاردة للبعوض للأغراض التجارية في المتاجر الريفية كما أنها ليست في متناول العديد من الآباء ذوي الدخل المنخفض. تقوم شركة يوغانيكس بتصنيع صابون عضوي ميسور التكلفة يصد البعوض بقصد المساعدة في منع انتشار الملاريا. يمكن استخدام صابون يوغانيكس بعدة طرق، مثل الاستحمام وغسل الأيدي وغسيل الملابس.

فحوص الموجات فوق السمعية

مسكان (أوغندا) – توصي منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص واحد على الأقل بالموجات فوق الصوتية قبل بلوغ الحمل مدة 24 أسبوعًا وقيام الأمهات الحوامل بثماني زيارات كلية قبل الولادة. تفتقر المجتمعات الريفية غالبًا إلى إمكانية الوصول إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية، مما يتطلب من الأمهات أن يقضين وقتًا وطاقة وموارد ثمينة في النقل إلى العيادات البعيدة للوصول إلى خدمات الموجات فوق الصوتية. يقوم جهاز مسكان بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية من خلال استخدام مسبار محمول وجهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي، مما يسمح للعاملين في مجال الرعاية الصحية المدربين والقابلات بالاستعداد لعوامل الخطر المحتملة أثناء الولادة.

ستبدأ فرق جونسون أند جونسون المعابرة للقطاعات الآن العمل مع كل من مؤسسات الأعمال والبرامج الفائزة، وسوف تقدم تقريرًا عن التقدم المحرز في التجمع العالمي لمنتدى أينشتاين المقبل في العام 2020. ويعتبر منتدى آينشتاين التالي Next Einstein Forum منصة تربط بين العلوم والمجتمع والسياسة في أفريقيا وبقية العالم.

لمزيد من المعلومات حول مسابقة الابتكار الإفريقي وقصص الابتكار من الفائزين السابقين، يرجى زيارة www.jnjinnovation.com/africachallenge/

حول جونسون آند جونسون في أفريقيا

تتمتع عائلة شركات جونسون أند جونسون بإرث قوي في إفريقيا. منذ أكثر من 85 عامًا، تم اختيار جنوب إفريقيا لتكون ثالث موقع للشركة في الخارج، وقد وسعت الشركة نطاق عملها في إفريقيا بشكل مطرد إلى 27 دولة. اليوم، تدير شركة جونسون آند جونسون ثلاثة مصانع للتصنيع وتوظف أكثر من 1500 موظف في إفريقيا يخدمون الاحتياجات الصحية المتنوعة في المنطقة من خلال برامجنا الخاصة بالمستهلكين، والبرامج التجارية، وبرامج الصحة العامة العالمية، وبرامج مواطنة الشركات.

من خلال الابتكار والتعاون والمشاركة المحلية نحن:

تعزيز الابتكار إفريقيا من خلال مراكز التكنولوجيا الصحية

الابتكار إفريقيا من خلال مراكز التكنولوجيا الصحية توسيع مهارات البحث والتطوير والقدرات بين العلماء الأفارقة

مهارات البحث والتطوير والقدرات بين العلماء الأفارقة تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية

الاستثمارات في البنية التحتية للرعاية الصحية تعزيز التعاون مع شركاء تقديم الخدمات الصحية المحليين

التعاون مع شركاء تقديم الخدمات الصحية المحليين تعزيز الموارد التعليمية والتدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية

الموارد التعليمية والتدريبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تمكين الشباب الأفريقي من الازدهار ليصبحوا عوامل تغيير

الشباب الأفريقي من الازدهار ليصبحوا عوامل تغيير تحسين الوصول إلى الأدوية.

حول جونسون أند جونسون

نحن في جونسون أند جونسون نعتقد أن الصحة الجيدة هي الأساس لحياة نابضة بالحياة ومجتمعات مزدهرة وتقدمً إلى الأمام. ولهذا السبب، ولأكثر من 130 عامًا، هدفنا إلى إبقاء الناس جيدًا في كل عصر وكل مرحلة من الحياة. واليوم، بصفتنا أكبر شركة للرعاية الصحية في العالم وأكثرها انتشارًا، نحن ملتزمون باستخدام مدى وصولنا وحجمنا للخير. نحن نسعى جاهدين لتحسين الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، وإنشاء مجتمعات أكثر صحة، ووضع العقل السليم، والجسم السليم والبيئة الصحية في متناول الجميع، في كل مكان. نحن نمزج بين قلبنا وعلمنا وإبداعنا لإحداث التغيير العميق في مسار الصحة للبشرية.

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