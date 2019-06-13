‫جوليوود توقع اتفاقا نوعيا توفر بموجبه وحدات شمسية من النوع أن العالية الجودة والثنائية الجانب لمعرض دبي 2020

شنغهاي، 14 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 6 حزيران 2019، وقعت شركة جوليوود، وهي شركة صينية رائدة مصنعة للوحدات والخلايا الشمسية من النوع أن الثنائية الجانب، وشنغهاي إلكتريك اتفاق تعاون معلميا لبناء محطة طاقة بقوة 320 ميغاواط لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدبي إكسبو 2020.

وقال ويجيان لين، رئيس مجموعة جوليود: “تسعى جوليود جاهدة إلى إحداث ثورة في صناعة الألواح الضوئية من خلال إمدادها العالمي بتكنولوجيا النوع أن، الثنائية الجانب. ومن خلال الجهود المشتركة، نهدف إلى الارتقاء بتطوير الطاقة المتجددة إلى مستوى آخر من خلال وضع معيار جديد لهذه الصناعة. وبالتطلع إلى الأمام، ستواصل جوليود جلب الطاقة المتجددة إلى العالم كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية”.

وكان من بين الذين حضروا حفل التوقيع جياوبين كاو، نائب المدير العام لشركة شنغهاي إلكتريك باور لتوليد الطاقة، الذي أشار إلى أن المساهمة التي تقدمها جوليوود في المشروع ستكون كبيرة، مشيدًا بجودة وحدات جوليوود ذات الجودة العالية. وقال: “إن تكنولوجيتها الفريدة، عالية الكفاءة من النوع أن تزود الوحدات بتدهور أقل ومعامل درجة حرارة أفضل مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الشرق الأوسط مع توفير طاقة كهربائية أكثر استقرارًا ونظيفة واستدامة”.

من المقرر أن تكمل جوليوود تسليم الوحدات على مرحلتين مقررتين في النصف الثاني من العام 2020 وبداية العام 2022، على التوالي. وبصفته أكبر مشروع محطة توليد كهرباء ثنائية الطور من نوع أن في الخارج لجوليوود، فإنه يمثل علامة فارقة هامة بالنسبة للشركة المصنعة ويعتمد على النجاح السابق لمشروع سبيك سيهونغ توبرنر بقدرة 100 ميغاواط في العام الماضي.

حول مجموعة شنغهاي إلكتريك المحدودة

مجموعة شنغهاي إلكتريك (شنغهاي إلكتريك) المدرجة في شنغهاي وهونغ كونغ، هي مؤسسة تصنيع معدات متكاملة كبيرة متخصصة في معدات الطاقة والمعدات الصناعية وخدمات التكامل. منذ التسعينيات من القرن الماضي، احتلت إيرادات مبيعات شنغهاي إلكتريك المرتبة الأولى بين أكبر ثلاثة مصنّعين للمعدات الصينية. في العام 2017، تم اختيار شنغهاي إلكتريك كواحدة من أفضل 500 شركة تصنيع عالمية، حيث دخلت قائمة الشركات الصينية الممتازة فورتشن 500 في نفس العام. تم تصنيف المجموعة ضمن أفضل 100 شركة من أفضل 250 مقاولًا عالميًا في إي أن آر للعام 2018، وتبلغ قيمتها التجارية 70.6 مليار يوان.

حول شركة جوليوود (تايجو) للتقنية الشمسية المحدودة

تعتبر جوليوودSZ: 300393) (تايجو) للتقنية الشمسية الشركة العالمية الرائدة في تطوير وإنتاج وتسويق الخلايا والوحدات الكهروضوئية أحادية الكريستال، ثنائية الجانب، عالية الكفاءة من النوع أن مع قدرة إنتاجية تتجاوز أكثر من 3 غيغاواط من خلايا ووحدات الطاقة الشمسية أحادية البلورة من النوع أن. تغطي تقنية جوليوود تقنية الاتصال السلبي النوع أن وأن بي سي وتي بي سي، وغيرها من تكنولوجيا الخلايا والوحدة النمطية. تعد الشركة الأم (شوجو) صنواط المحدودة (رمز السهم: SZ300393) ، التي تم تأسيسها في العام 2008 وتم إدراجها بنجاح على جي إي أم في العام 2014، أكبر شركة مصنعة للوحة الخلفية الكهروضوئية في العالم، وهي ملتزمة بأن تصبح أكبر مصنع في العالم للمنتجات الكهروضوئية المتكاملة المتقدمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://en.jolywood.cn/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/902287/Contract_signing.jpg