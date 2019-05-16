‫جوائز “جمعية مراسلي الأمم المتحدة – أنكا” لأفضل تغطية للأمم المتحدة ووكالاتها لعام 2019

الفائزون سيكرمون في حفل رسمي من جانب الأمين العام للأمم المتحدة صاحب السعادة أنطونيو غوتيريش 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في مطعم تشيبرياني وول ستريت CIPRIANI WALL STREET، مدينة نيويورك

نيويورك، 17 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — تدعو “جمعية مراسلي الأمم المتحدة”، المعروفة اختصاراً باسم “أنكا”، جميع الإعلاميين في أنحاء العالم الى تقديم ترشيحاتهم لمسابقة جوائز “أنكا” السنوية الرابعة والعشرين لأفضل تغطية صحافية للأمم المتحدة ووكالاتها وعملياتها الميدانية، في الإعلام المكتوب والتلفزيوني والإذاعي والالكتروني.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/888713/unca_blue_Logo.jpg

الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح هو 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

المنافسة على الجوائز متاحة لكل الصحافيين في أنحاء العالم. الجوائز هي التالية:

جائزة اليزابيث نيوفر التذكارية، التي ترعاها مؤسسة ألكساندر بوديني، للصحافة المكتوبة (بما فيها الإعلام الإلكتروني ). الجائزة مخصصة لتغطية الأمم المتحدة ووكالاتها في الإعلام المكتوب والإلكتروني. سميت كذلك تكريماً لإليزابيث نيوفر، مديرة مكتب صحيفة “بوسطن غلوب” في الأمم المتحدة، سابقاً، التي توفيت خلال مهمة صحافية في بغداد عام 2003. جائزة ريكاردو أورتيغا التذكارية للإعلام التلفزيوني والإذاعي، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وهي مخصصة لتغطية الأمم المتحدة ووكالاتها في الإعلام التلفزيوني والإذاعي، وسميت كذلك تكريماً لريكاردو أورتيغا المراسل السابق لقناة “أنتينا 3” الإسبانية في نيويورك الذي توفي خلال مهمة صحافية في هايتي عام 2003. جائزة أمير موناكو ألبرت الثاني و”أنكا” العالمية حول التغير المناخي. الجائزة مخصصة لتغطية الإعلام المكتوب والإلكتروني والتلفزيوني والإذاعي لقضايا التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والمياه.

معلومات مهمة لمقدمي طلبات المشاركة

تغطية الأمم المتحدة ووكالاتها محددة بالفئات المذكورة أعلاه؛ وترحب اللجنة بتغطيات كل القضايا خصوصاً المتعلقة بأهداف 2030 للتنمية المستدامة، وعمليات حفظ السلام ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك نزع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية.

على المساهمات المقدمة في الإعلام المكتوب والتلفزيوني والإذاعي والإلكتروني أن تكون قد نشرت أو بُثت أو أُذيعت بين أيلول/سبتمبر 2018 وآب/أغسطس 2019.

سينظر أعضاء لجنة التحكيم في المساهمات المقدمة لجهة تأثيرها وعمقها وأصالتها، وسيأخذون في الاعتبار عوامل الشجاعة والإمكانات الصحافية والاستقصائية للصحافي/ الصحافية. وسينظر بعين الاهتمام الى أصالة التغطية اليومية والأنباء العاجلة من المقر الرئيسي للأمم المتحدة. المساهمات المقدمة من الإعلاميين في العالم النامي مرحب بها على وجه الخصوص.

يمكن تقديم المساهمات بأي لغة من لغات الأمم المتحدة الرسمية (الإنكليزية والفرنسية والعربية والصينية والإسبانية والروسية)، لكن إرفاق المادة المقدمة بترجمة حرفية لها الى الإنكليزية أو الفرنسية سيكون ضرورياً لتسهيل عملية التحكيم.

يمكن لكل مرشح/مرشحة الاشتراك في فئة واحدة، أو اثنتين على الأكثر، من فئات الجوائز، بمعدل 3 قصص إخبارية على الأكثر عن كل فئة. يمكن لأكثر من مرشح/مرشحة الاشتراك معاً في تقديم أعمال مشتركة.

يجب على وجه الإلزام تحميل الملفات والروابط الإلكترونية في الاستمارة الإلكترونية.

كيفية تقديم المساهمات

تقدم المساهمات إلكترونياً من خلال ملء استمارة جائزة “أنكا”.

في الصفحة الأولى، الرجاء كتابة المعلومات الشخصية، وتحميل الصورة الشخصية.

الصفحة التالية مخصصة لتقديم المساهمة من خلال إدراج الروابط الالكترونية و/أو تحميل الملفات مباشرة الى الاستمارة.

**تقديم المساهمات إلكترونياً أمر إلزامي**

على جميع المساهمات أن تصل الى لجنة التحكيم قبل 15 أيلول/سبتمبر 2019.

لطرح الأسئلة عن جوائز “أنكا” والمساهمات، الرجاء الاتصال بـ:

مكتب “أنكا” على الرقم:

0012129637137

أو عبر عنوان البريد الالكتروني: uncaawards@unca.com

لملء الاستمارة، أنقر الرابط التالي

الاستمارة

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/