‫جهاز أتش أم أس كور 4.0 يساعد المطورين حول العالم على خلق تجربة ذكية لكل السيناريوهات للمستخدمين

برشلونة، إسبانيا، 26 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — اليوم، نظمت شركة هواوي حدث إطلاق افتراضي لمنتجات واستراتيجيات شركة أعمال مستهلكي هواوي في برشلونة. وفي الحدث، عرض السيد يو تشنغدونغ (ريتشارد يو)، الرئيس التنفيذي لهواوي بي جي للمستهلكين، جهاز أتش أم أس كور HMS Core 4.0، وهو مجموعة من الإمكانيات المفتوحة التي تنتجها شركة خدمات هواوي للموبايل. وبعد إدماج هذه الإمكانيات في التطبيقات، فإنها ستساعد المطورين على زيادة تفاعل المستخدمين وتحقيق النجاح التجاري بصورة أسرع من المتوقع عن طريق توزيع تطبيقاتهم على كل الأجهزة في جميع السيناريوهات. وبهذه الطريق يكون بوسع المطورين التركيز على الابتكارات وتوفير خبرات ذكية في كل السيناريوهات لجميع مستخدمي أجهزة هواوي.

أوضح ريتشارد يو مجموعة الخدمات الرائعة لـ HMS Core 4.0 في هذا الحدث، واحدة منها هي ML Kit . فهو يوفر مجموعة من القدرات مثل التعرف على الوجه والتعرف على النص والتعرف على الأشياء وتتبعها وتصنيف الصور والتعرف على المعالم، والتي يمكن اختيارها بناءً على متطلبات المستخدم. بفضل إمكانية اكتشاف الوجه، فإن ML Kit قادر على اكتشاف سبعة تعبيرات للوجه وتحديد ثلاث ميزات للوجه والحصول على محيط الوجه المكتشف من 845 نقطة. بمجرد دمجه مع ML Kit، سيتمكن التطبيق من توسيع الاتصال الذكي بكل جزء من الحياة اليومية للمستخدم، مما يتيح قراءة النص في الصور والتدفقات بلغات متعددة، ومسح مبنى تاريخي ومشاركته مع الآخرين، واستخدام تطبيق تجميل الوجه لتحرير الصور.

خدمة أخرى جديرة بالملاحظة في HMS Core 4.0 هي Scan Kit . وهذا قادر على تحديد 13 نوعًا من الباركود 1 دي و 2 دي الشائعة الاستخدام. عند التعرف على الباركود من مسافة بعيدة، يقوم Scan Kit أولاً بتكبير الباركود قبل المسح الضوئي له، كما أنه قادر على مسح الباركود الصغير بنفس الطريقة. بغض النظر عن الطريقة التي يتم بها توجيه الباركود، يظل جهاز Scan Kit قادرا على التعرف عليه بسرعة وبشكل صحيح. علاوة على ذلك، فإنه يقوم بمسح الباركود بدقة حتى في أكثر السيناريوهات صعوبة، مثل عندما تكون صورة الباركود تالفة أو مشوهة.

وفي ما يتعلق بالحياة الذكية لجميع السيناريوهات في المستقبل، قدم ريتشارد يو خدمة الكشف عن السلامة. وهذه الخدمة تحقق بسرعة مما إذا كان التطبيق يشكل أي مخاطر على نظام جهاز المستخدم من خلال تأصيل أو إلغاء قفل أو تصعيد الامتياز، ثم يحدد ما إذا كانت عمليات التطبيق نفسها ستتأثر أم لا. خدمة الكشف عن السلامة تحمي المستخدم من أي تهديدات لخصوصياته الشخصية وحساباته المصرفية أثناء اتصالات الشبكة.

يوفر جهاز HUAWEI Map Kit و Site Kit و Location Kit معاً خدمات مثالية تعتمد على الموقعلمساعدة المطورين العالميين على بناء إمكانيات خريطة تفاعلية وذات طابع شخصي.

تم إطلاق HMS Core 4.0 رسميًا في 15 كانون الثاني/يناير 2020. تم تحديث بعض خدمات وبعضها جديد بالكامل. كل من Account Kit و In-App Purchases (IAP) و Analytics Kit و Drive Kit و Game Service و Push Kit كلها خدمات طويلة الأمد وتم تحديثها في هذا الإصدار. تم كشف النقاب عن مجموعة الأدوات ومجموعة الخرائط ومجموعة الموقع قبل أربعة أشهر وتم تحديثها أيضًا. تم تطوير خدمات أخرى مؤخرًا، بما في ذلك ML Kit و Awareness Kit و Scan Kit والخدمة القريبة و Panorama Kit و Detect Safety و Dynamic Tag Manager (DTM) و Fast Identity Online (FIDO) و Site Kit والتطبيق السريع و WisePlay DRM و Health Kit، ومجموعة الهوية. تقدم بعض الخدمات في HMS Core 4.0 ميزات جديدة تدمج إمكانات سحابة جهاز رقاقة منهواوي. يوجد لدىهواويحاليًا أكثر من 1.3 مليون مطور مسجل وأكثر من 55000 تطبيق متصل بـ HMS Core في جميع أنحاء العالم. مع تسارع الانفتاح الشامل وزيادة قدرات الابتكار، سوف تستمر الأرقام في النمو في المستقبل.

تلتزمهواويدائمًا بالتزامها بـ TECH4ALL . من خلال الانفتاح المستمر لنظام HMS البيئي، تعاونتهواويبشكل مكثف مع الحكومات والصناعات والمجتمعات المحلية لتمكين تطوير الصناعات المحلية، وتشجيع ابتكار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستمرار تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمستهلكين العالميين، وخلق قيمة اجتماعية أكبر.

عن هواوي

إذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل. لدينا أكثر من 188,000 موظف ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ونخدم أكثر من 3 مليارات شخص.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام. في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام.

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