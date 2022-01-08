‫جناح كولومبيا في معرض إكسبو دبي 2020 يُطبّق حل “عدّ الأشخاص” الخاصّ بشركة OP Retail لتحسين تجارب زائريه

وقد شمل حل OP Retail المستخدم في جناح كولومبيا في إكسبو 2020 دبي ما يلي:

1) تركيب عدّادات أشخاص ثلاثية الأبعاد (PC5) عند المدخل الرئيسي للجناح وعند مخرجه، وهذه العدّادات مزوّدة بمستشعرات رؤية مُجسّمة عالية الدقة توفر بيانات عن تدفق العملاء بدقة تتجاوز 98%.

2) تحليلات عميقة لبيانات تدفق العملاء تمكّن إدارة جناح كولومبيا من تعديل خدمات الجناح وأماكن موظفيه، وعرض أنشطته الثقافية ومنتجاته المبتكرة بطريقة جذابة وطبيعية استنادًا إلى نتائج هذه التحليلات.

وأشار مدير جناح كولومبيا إلى الأهمية البالغة للتحليل التسويقي واستشراف المستقبل في إدارة الأعمال التجارية، وقال: «إنّ حل عدّ الأشخاص ذي الدقة العالية الذي تقدّمه شركة OP Retail يفيدنا كثيرًا في إدارة أنشطة المعرض بكفاءة وتقديم خدماتنا بجودة عالية؛ فمن خلال تقارير تدفق العملاء يمكننا دراسة أوجه القصور في أنشطتنا اليومية من جوانب متعدّدة، وهو ما يُتيح لنا تعديل هذه الأنشطة بطريقة فورية لنوفّر لزائرينا تجربة متميزة. وأرى أنّ أيّ شركة تعتمد على أساليب التجارة التقليدية يجب أن تتابع تغيّرات السوق عن كثب، وأن تتخذ إجراءات عاجلة ودقيقة حسب درجة هذه التغيّرات؛ لأنّ اتباع النهج التقليدي التجريبي لم يعد مُجديًا، ولا بُدّ من إيلاء المزيد من الاهتمام للاستفادة من التكنولوجيا في أعمالنا إذا أردنا تحسين العائد منها». وأضاف: «توفر شركة OP Retail أيضًا حلًا يمكّننا من المراقبة الفورية لمستوى إشغال الجناح والانتباه إلى أيّ خلل في حينه. ونظرًا لتداعيات الجائحة العالمية واستمراريتها؛ فإنّ مثل هذه الحلول توفر دعمًا فنّيًا يمكّن أيّ شركة من إدارة أعمالها على نحو أكثر أمانًا».

عن شركة OP Retail

شركة OP Retail هي شركة صينية رائدة في تقديم حلول تكنولوجية شاملة للمتاجر، بدءًا من حلول التحليل العميق لتدفق العملاء مثل أنظمة عدّ الأشخاص وخرائط التمثيل الحراري، وانتهاءً بحلول توحيد العمليات مثل حلول فحص المخزون وأنظمة OA الذكية (أتمتة المكاتب). وتقدّم OP Retail حلولها وخدماتها لحوالي 70% من أكبر الصيدليات في الصين، وأكثر من 2000 علامة تجارية مشهورة و300000 متجر على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات عن OP Retail، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.opretail.com.

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