‫جمعت ميدي Meddy منصة حجز المواعيد مع الأطباء 2.5 مليون دولار في جولة التمويل أ

دبئی ، متحدہ عرب امارات 3 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — جمعت ميدي Meddy وهي منصة إلكترونية لحجوزات مواعيد الأطباء عبر الإنترنت 2.5 مليون دولار في المرحلة الأولى من التمويل لتوسع نطاق عملها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تساعد منصة ميدي المرضى في العثور على أفضل الأطباء وحجز المواعيد معهم، بحيث تتيح للمرضى العثور على الأطباء الأكثر ملائمة لاحتياجاتهم بناءً على مجموعة واسعة من التصفيات مثل لغات تحدث الطبيب، ومنطقة تواجد العيادة، والعلاجات التي يقدمها الطبيب، وآراء المرضى وغيرها.

توفر منصة ميدي أيضًا مجموعة من المنتجات للعيادات وفرق التسويق الخاصة بهم لإدارة الحجوزات ومتابعة آراء المرضى وتحليلها وتقييمها، بحيث تساعد العيادات على تحسين وجودها عبر الإنترنت وجذب مرضى جدد. في قطر والإمارات العربية المتحدة زادت منصة ميدي بشكل كبير من ربحية المشتركين معها من خلال جذب مرضى جدد لهم.

تأسست هذه المنصة الإلكترونية في عام 2016، وتعتبر أكبر منصة الكترونية لحجز الأطباء في قطر. وفي عام 2018 توسع نطاق عمل ميدي إلى دبي والشارقة. وسوف تتوسع إلى أبوظبي والإمارات الأخرى قريباً.

تمت المرحلة الأولى من التمويل من قبل كل من Modus Capital ومقرها نيويورك، وبمشاركة 212 Capital وQSTP وKasamar Holdings و (Dharmendra Ghai (Health Tech Angel وInnoway وغيرها.

قال كريم الصيرفي، شريك في مودوس كابيتال والذي سينضم قريباً إلى مجلس إدارة ميدي: “إننا نعتبر ميدي القائد الصاعد والقادم في تقديم خدمات الحجز للعيادات في دول مجلس التعاون الخليجي. لقد أثبت حارث، المدير التنفيذي لشركة ميدي ، و فريقه بأنهم يفهمون احتياجات عملائهم بوضوح، وأن التعليقات الإيجابية والقيمة المضافة التي يقدمونها قد خلقت أساسًا قويًا جدًا للنمو الإقليمي السريع، نحن مسرورون لانضمام شركة ميدي لمحفظتنا الاستثمارية. نتطلع قدما لمساعدتهم ودعمهم في نموهم المستمر ونجاحهم الباهر.”

وقال حارث أغادي ، المدير التنفيذي لشركة ميدي: “خلال الأشهر الستة الماضية ، قمنا بأكثر من مضاعفة حجوزاتنا وشبكة مقدمي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن متحمسون لتوفير المزيد من الدعم لمواصلة العمل في مهمتنا على مساعدة المرضى على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.”

تعمل ميدي مع كبار مقدمي الرعاية الصحية مثل ان ام سي، مستشفى زليخة، المستشفى الأمريكي، مستشفى الزهراء، وغيرهم، لتزويد المرضى بتشكيلة واسعة من الأطباء للاختيار من بينهم.

قامت ميدي بتسهيل وتنظيم أكثر من مائة ألف حجز حتى الآن، وتتلقى المنصة آلاف الحجوزات شهريًا، حيث حققت أكثر من 50 مليون دولار من الفواتير للمستشفيات والعيادات في قطر والإمارات العربية المتحدة. تتلقى الشركة عدة آلاف من الحجوزات شهريًا من خلال منصتها وسيكون الاستخدام الرئيسي للاستثمار الحالي هو زيادة تحويلات هذه الحجوزات.

عن ميدي

Meddy.com هي عبارة عن منصة حجز الكترونية تساعد المرضى في العثور على أفضل الأطباء وحجز المواعيد معهم حيث تتيح للمرضى العثور على الأطباء الأنسب لهم بناءً على مجموعة واسعة من التصفيات مثل لغات تحدث الطبيب، ومنطقة تواجد العيادة، والعلاجات التي يقدمها الطبيب، وآراء المرضى وغيرها.

وتعتبر ميدي جزء من المحفظة الاستثمارية لشركة 500 Startups والمتخصصة في الاستثمار بالمشاريع الناشئة حول العالم.

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع عائشة مظفر

Ayesha Muzaffar

ayesha@meddy.com

T: +971(0)45126276