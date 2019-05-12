‫جمبستارت من أوكي أكس سيطلق الجولة 2 من بيع العملات المشفرة لألايف (أيه أل في) الأسبوع القادم

مالطا، 13 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أوكي أكس، وهو بورصة عالمية رائدة للأرصدة الرقمية مقرها مالطا، مشروع إعادة إطلاقها الثانية ألايف (أيه أل في)، وتفاصيل مبيعات عملاتها المشفرة اليوم. ومن المقرر إطلاق بيع أيه أل في على بورصة أوكي جبمستارت في الساعة 5.00 يوم 16 أيار/مايو (يو تي سي + 1).

حقبة صحة ذكية مع بلوكتشين وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

ALLIVE هي عبارة عن “نظام ذكي للرعاية الصحية يعتمد على تقنية بلوكتشين”، يهدف إلى توفير تنسيقات موحدة لتكامل البيانات الصحية، ودعم التزامن العالي للمستخدم، وحماية خصوصية البيانات من خلال التخزين اللامركزي المشفر وتوافق تمديد الدعم. أجرى فريق ألايف شراكة مع شركة أونتولوجي منذ آب/أغسطس 2018، وذلك لتسهيل التعاون بين الأعمال ومشاركة البيانات. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير نظام الرعاية الصحية اللامركزي وشبكة بلوكتشين الذكية.

وقال آندي تشونغ، رئيس العمليات في أوكي أكس: “كما هو الحال دائمًا، يساعد أوكي جمبستارت إمكانات كل مشروع دعم، فيما يدعم ألايف ببساطة جوهر تكنولوجيا بلوكتشين من خلال تطبيقه على حالات الاستخدام الجديدة. وهو يمثل قدوة جيدة في توضيح كيف يمكن للتكنولوجيا تحويل إجراءات الرعاية الصحية وتحسين حياتنا، مثل جعل السجلات الطبية الإلكترونية متاحة بسهولة للأطباء للوصول إليها دون التضحية بأمان بياناتنا الشخصية. لقد رأينا النمو الهائل الذي تأتي به تكنولوجيا بلوكتشين في نظامنا المالي، لكن قوة بلوكتشين لا حدود لها. يمكننا أيضًا استخدامها لإنشاء مجتمع صحي ذكي مستدام لتعزيز النظام الخاص بالرعاية الصحية، بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبتكلفة أقل للجميع.”

بشكل عام، يواجه السكان المتقدمون في العمر انتشارًا أكبر للأمراض المزمنة أو الأمراض الجديدة، وقد لا تكون الحلول الطبية المكلفة أو العلاجات المستهدفة خيارًا ميسور التكلفة للجميع.

ومع ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية المتزايدة، فإن تبني تقنية بلوكتشين يمكن أن يقلل بشكل فعال من صعوبة إدارة التحديات الطبية والمالية. علاوة على ذلك، يمكن للجهود المستمرة أن تبني أساسًا مستدامًا لنظام عالي الجودة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليه في المستقبل القريب.

أوكي جبمبستارت يعزز قواعد بيع العملات المشفرة

كما أعلن في عملية بيع العملات االمشفرة، اعتمدت بورصة أوكي أكس بعض التغييرات من أجل السماح لمزيد من المستخدمين بالمشاركة.

ستبقى عملية الاشتراك – التخصيص مع أوكي بي باعتبارها العملة المشفرة الوحيدة المقبولة للاشتراك والتسوية. وستكون هناك جلستا اشتراك.

يُطلب من المشاركين المهتمين الاحتفاظ بـ 500 من أوكي بي كحد أدنى في المتوسط ​​لمدة 15 يومًا حتى يكونوا مؤهلين للمشاركة في عملية بيع االعملة المشفرة. سيتم أخذ لقطة لكل حساب يوميًا في وقت عشوائي. وكلما زاد عدد قطع الأوكي بي، كلما زادت المكافأة. (نصائح: الاحتفاظ بـ ≥ 2,500 لمدة 15 يومًا في المتوسط ​​يمكن أن يحقق الحد الأقصى لمعامل التخصيص.)

الجلسة الأولى: الحد الأقصى للإشتراك

الحد الزمني لجلسة العمل هو 10 دقائق. ومع ذلك، قد تنتهي الجلسة مبكراً بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للاشتراك.

(جديد) الجلسة الثانية: لا يوجد حد للإفراط في الاشتراك

الحد الزمني لجلسة العمل هو 10 دقائق. سيكون المستخدمون الذين اشتركوا بنجاح خلال هذا الإطار الزمني مؤهلين للاشتراك.

سيتم الإعلان عن حساب التخصيص ونتائج الاشتراك بعد انتهاء كل جلسة. سيتم الكشف عن تخصيص العملة للجلستين الأولى والثانية في إعلان بيع العملة المشفرة لكل جولة.

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حول OK Jumpstart

لكونها منصة مبيعات العملات المشفرة لـ أوكي أكس تهدف OK Jumpstart إلى احتضان المشروعات ذات الإمكانات العالية ودعم رواد الأعمال الأوائل من خلال تقديم منصة موثوقة لبيع العملات المشفرة لقاعدة مستخدمينا العالمية. ستكون عملة أوكي بي هي العملة المشفرة الوحيدة المقبولة على أوكي جمبستارت.

بالنسبة للمشروعات عالية الجودة ورجال الأعمال الأوائل، يُعتقد أن نموذج بيع العملات المشفرة هو الطريقة المثالية لهم لبدء أعمالهم. سيتم إدراج أي مشاريع تم إطلاقها على أوكي جمبستارت في سوقنا الفوري، وستتاح للمشاريع ذات الأداء المتميز فرصة للتسجيل في أسواق C2C ومشتقاتها.

نبذة عن OKEx

أوكي أكس هي بورصة أصول رقمية رائدة عالميا تقدم خدمات تداول الأصول الرقمية بما في ذلك التداول بالعملة الرقمية، وتداول العقود الآجلة، وتجارة البيربتشوال سواب وتتبع المؤشرات للمتداولين العالميين باستخدام تكنولوجيا بلوكتشين. وفي الوقت الحالي، تقدم البورصة أكثر من 400 زوج من أزواج العملات الرمزية والعملات الآجلة مما يتيح للمستخدمين تحسين استراتيجياتهم. توفر المنصة بيئة آمنة وموثوقة ومستقرة لتداول الأصول الرقمية، وتخدم ملايين العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

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