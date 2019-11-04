‫جمارك دبي تفوز بجائزة الابتكار من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

دبي – الإمارات العربية المتحدة –04 نوفمبر2019:

توجت جمارك دبي مسيرتها الحافلة بالإنجازات في مجال الابداع والابتكار بالحصول على جائزة عالمية رفيعة المستوى تعد شهادة دولية كبرى لتميز الدائرة كأفضل مؤسسة في الابتكار على مستوى العالم، حيث فازت جمارك دبي بجائزة الابتكار وبتصنيف 6 نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM)، لتصبح جمارك دبي بهذا الإنجاز أول جهة تحصل على هذه الجائزة العالمية على المستوى الحكومي والخاصبناء على التصنيف الجديد المتبع في الجائزة خلال دورة ٢٠١٩. كما واصلت الدائرة سعيها الدؤوب نحو النمير والريادة العالمية من خلال الحصول على ما يقارب 700 نقطة من نقاط التقييم المعتمدة.

وتسلم أحمد محبوب مصبح المدير العام جمارك دبي الجائزة التي فازت بها الدائرة في حفل لتوزيع الجوائز أقامته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة(EFQM) في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وعقب استلامه الجائزة، قال أحمد محبوب مصبح: “يمثل فوز الدائرة بجائزة الابتكار من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)اعترافاً دولياً بمدى التقدم الذي حققناه في الوصول إلى الصدارة العالمية في مجال الابتكار الجمركي، وتكتسب هذه الجائزة أهمية كبيرة نظراً لدقة وكفاءة منهجية التقييم المعتمدة في اختيار الفائز، والتي ترصد دور وجدوى الابتكار في مجمل العمل الذي تنجزه الجهة المتقدمة من خلال ربط كافة أنظمتها وعملياتها بآليات تقوم على الابداع والابتكار في الأداء، وقد حرصنا على عرض دور الابتكارات التي طورناها في تحسين كفاءة وجودة عملنا الجمركي في كافة مراحله وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للمتعاملين لإسعادهم وتعزيز عوائدهم من اختيار دبي مقصداً ومعبراً لعملياتهم التجارية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن يكون الابداع والابتكار هو الأساس الذي تنطلق منه جهود التطوير والتميز، ما يدفعنا لإقامة منظومة متكاملة للابتكار في جمارك دبي تتفاعل فيها الأفكار الجديدة في مراحل متتابعة تشرف عليها كافة مستويات الإدارة في الدائرة وصولاً إلى فريق القيادة العليا الذي يتابع بشكل مباشر تطور عملية انضاج الأفكار وصولا الى تحويلها لابتكارات فعلية تدخل ضمن دورة العمل اليومية وتؤدي الى رفع كفاءة وتميز الخدمات الجمركية”.

وأضاف: “تركزت جهود الدائرة خلال المرحلة الماضية على تطوير وتطبيق العديد من المشاريع المبتكرة باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يعد نظام مرسال 2 الذي تواصل جمارك دبي باستمرار تطويره ودعمه بابتكارات جديدة أفضل نظام جمركي الكتروني متكامل على المستوى العالمي وفقا لشهادة منظمة الجمارك العالمية ودعوتها الدائمة لتعميم الاستفادة من هذا النظام عبر نشر المعرفة الدولية بإمكاناته وقدراته الذكية المتميزة، في تيسير حركة التجارة المشروعة، وتسريع إجراءات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، كما ان جهود الدائرة في تطوير الاستفادة من “برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد” تعكس مدى تقدم قدراتنا في مجال الابتكارات الداعمة للبرنامج والذي أحدثت نقلة نوعية في العمل الجمركي بدولة الإمارات وقد ارتفعت نسبة البيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي عبر برنامج المشغل الاقتصادي إلى 34% من إجمالي عدد البيانات الجمركية لدائرة جمارك دبي في 2018، مقارنة مع 23 % في العام 2017، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 50 % بحلول العام 2020، مع توقيع المزيد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الدول الشريكة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد أن تم توقيع هذه الاتفاقيات حتى الآن مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين”.

وأوضح أن قائمة الأنظمة والمشروعات الجديدة التي طورتها الدائرة لتحسين الأداء الجمركي وساهمت بحصولها على جائزة الابتكار الجديدة تضم سلسلة طويلة من الابتكارات منها على سبيل المثال مبادرة “الممر الافتراضي” التي تم تطويرها لتسهيل انتقال البضائع التجارية بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، وتقليل التكلفة المالية التي يتحملها العملاء في عمليات تحويل البضائع بين المنافذ الجمركية، مع ضمان تبسيط الإجراءات الجمركية المطبقة من خلال أتمتة طلب نقل البضائع، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال “الممر الافتراضي” خلال العام 2018 نحو 324,435 معاملة، و كذلك نظام “المراصفة الذكي” الذي طورته جمارك دبي لتيسير حركة التجارة بالسفن الخشبية عبر خور دبي والتي تتجه إلى نحو 50 ميناء تنتشر في 9 دول شريكة لدبي في التجارة التي تتم عبر الخور”.

وشكر مدير عام جمارك دبي فرق العمل وجميع موظفي الدائرة ، وحرصهم على تطبيق كافة المعايير المستدامة للتميز في الابتكار، وذلك يتم وفق منهجيات مدروسة، واستراتيجيات وخطط محددة بالإضافة إلى الدراسات الاستقصائية للعملاء لمعرفة احتياجاتهم وتوقعاتهم بما يحقق الرؤى الوطنية في السعادة والتميز والريادة والابتكار، ليصبح الإبداع والابتكار ممارسة يومية في مجتمعنا وانتقاء أفضل الأفكار المبتكرة والمشاريع ليتم مشاركتها لتلك المنافسات من بداية كل عام وبمساعدة جميع القطاعات والإدارات في الدائرة للتقدم بثبات نحو تحقيق الريادة العالمية في كل المجالات.

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يوسف الفيل

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ايميل: Yousef.alfeel@dubaicustoms.ae

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