‫جزء من خدمة إنترنت الأشياء العالمية المبتكرة Aptilo IoT CCS

ستوكهولم، السويد, 24 مارس / آذار 2021 /PRNewswire/ — تُعد Aptilo IoT Connectivity Control Service™ (IoT CCS) جزءًا من خدمة إنترنت الأشياء العالمية، حيث تضيف طبقة مرنة من التحكم في السياسة وميزات الأمان. يتضمن حل السحابة المُقدم من شركة إنيا (Enea) أمان إنترنت الأشياء المُقدم من شركة فورتينت (Fortinet) لحماية أجهزة إنترنت الأشياء و اتصالات البيانات وتطبيقات المؤسسات. يتيح ذلك لمشغلي الهاتف المحمول تقديم أمان إنترنت الأشياء المُدار مع المرونة لتوجيه الحركة الاتصالات المحددة من خلال اتصالات خاصة افتراضية أو مباشرة إلى الإنترنت، في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتصالات محمية بواسطة FortiGate Firewalls.

ولم يعد المشغلون بحاجة إلى إعداد اتصالات خاصة افتراضية فردية لكل عميل مؤسسي، كميزة إضافية للحل؛ وهي مهمة معقدة قد تستغرق أسابيع. ومع التطبيق الجديد، يمكن للمؤسسات بسهولة إنشاء اتصالات خاصة افتراضية في غضون دقائق.

كما يصرح بول ميكلسن، رئيس وحدة أعمال أبتيلو في شركة إنيا: “يعبر حل Aptilo IoT CCS، الحائز على عدة جوائز، مثال نموذجي على كيفية الابتكار في شراكة وثيقة مع عملائنا”.

ويُعد حل Aptilo IoT CCS أحد المكونات المهمة في إنترنت الأشياء الذي تم إطلاقه حديثًا والذي يوفر اتصال إنترنت أشياء عالمي من تيليا (Telia Global IoT Connectivity).

كما فاز Aptilo IoT CCS بأربع جوائز مختلفة خلال عام 2020 (انظر الرابط أدناه).

المرجع

– خدمة التحكم في الاتصال من أبتيلو (Aptilo Connectivity Control Service)

– https://www.aptilo.com/ cloud/cellular-iot- connectivity-management-and- policy-control/

– اتصال إنترنت الأشياء العالمي من تيليا (Telia Global IoT Connectivity)

– https://business. teliacompany.com/internet-of- things/iot-connectivity/ global-iot-connectivity

– جوائز أبتيلو (Aptilo awards)

– https://www.aptilo.com/ company/awards/

نبذة عن أبتيلو نتووركس

تعد شركة أبتيلو نتووركس Aptilo Networks، وهي واحدة شركات إنيا Enea ، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال توفير حلول إدارة خدمة Wi-Fi وخدمات التحكم في اتصال إنترنت الأشياء السحابية. وقد قدمت الشركة برامج وخدمات لأكثر من 100 مشغل يخدمون عشرات الآلاف من المؤسسات، ومئات الملايين من المستخدمين والأجهزة.

نبذة عن إنيا

تُعد شركة إنيا (Enea) واحدة من الموردين الرائدين في العالم للبرامج المبتكرة للاتصالات والأمنالالكتروني. تركز الشركة على المنتجات السحابية والمجهزة لشبكات الجيل الخامس لإدارة البيانات وتحسين اتصالات الفيديو عبر الأجهزة المحمولة والمحاكاة الافتراضية المتطورة وذكاء حركة المرور. يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص في حياتهم اليومية على تقنيات شركة إنيا.

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة ستوكهولم، السويد، وهي مدرجة في بورصة ستوكهولم (Nasdaq Stockholm).

لمزيد من المعلومات: www.enea.com

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