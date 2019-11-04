‫جرينستون تفوز بجائزة “أفضل خدمة استشارية” خلال جوائز الأعمال والتمويل الإسلامي 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 04 نوفمبر 2019 / PRNewswire /– شركة جرينستون إكويتي باتنرز هي أكبر الشركات المستقلة المتخصصة في طرح صناديق الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط ومقدم الخدمة الرائد لأعمال تسويق وتسجيل صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة ولوائح الجهات المعنية بالتنظيم بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جدير بالذكر أن الشركة قد فازت بجائز “أقضل خدمة استشارية” خلال الحفل السنوي الرابع عشر لجوائز الأعمال والتمويل الإسلامي.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1019301/IBF_Award_2019.jpg

تقدم جوائز الأعمال والتمويل الإسلامي التكريم والتقدير العالميين للمؤسسات المالية المتميزة التي تتسم بالابتكار والريادة في عالم التمويل الإسلامي عالميًا وإلقاء الضوء على التحسينات والتطورات التي يشهدها مجال التمويل الإسلامي كل عام. ويتم تنظيم هذه الفعالية التي تخضع للتحكيم المستقل بصفة سنوية من قبل مؤسسة سي بي آي فايننشال “CPI Financial”، التي تصدر مجلة بانكر ميدل إيست “Banker Middle East” ومجلة المال والأعمال الإسلامية “Islamic Business & Finance”وهما الدوريتان المؤثرتان وموضع الثقة في قطاع التمويل الإسلامي.

وقد رُشحت كل من جرينستون إكويتي بارتنرز وبرايسووترهاوس كوبرز وأَماِني أدفايزرز، ضمن لائحة تضم 24 فئة متنافسة على الجوائز لنيل جائزة “أفضل خدمة استشارية” لهذا العام. وقد تم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل عشاء ضخم أُقيم بفندق ريتز كارلتون الكائن في مركز دبي المالي العالمي. وقد حضر الحفل ما يقارب على 150 من رواد هذا القطاع ضمن منظومة التمويل الإسلامي على مستوى العالم.

وقد صرح علي غميشي، رئيس مجلس إدارة جرينستون، في تعليق له على فوز الشركة بهذه الجائزة المرموقة قائلاً: “تعمل شركتنا فقط في الأسواق الرئيسة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثمَّ نشعر ببالغ الفخر لقيامنا بتيسير أعمال الشركات التي تدير صناديق استثمار عالمية من الطبقة الممتازة حيث تدير تلك الشركات أرصدة قوامها مئات مليارات الدولارات في الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك لطرح منتجاتها للمرة الأولى للشركات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقد تلقى عمر الغربللي، رئيس جرينستون إكويتي بارتنرز وشريك فيها، الجائزة نيابة عن الشركة خلال حفل توزيع الجوائز، وأضاف قائلاً: “استطعنا، بفضل العمل عن كثب مع كبرى شركات المحاماة ومقدمي الخدمات المتخصصة وشركات الاستثمار الإسلامي في المنطقة، تقديم العون لمديري صناديق الاستثمار في توطيد أركان كيانات رائدة في القطاع تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة وتتميز بجاذبيتها التشغيلية وتحظى بقبول لجان الرقابة الشرعية لدى شركائنا من شركات الاستثمار الإسلامي. كما نشعر ببالغ الامتنان لتكريمنا على دورنا في تقديم فرص استثمارية لم تكن متاحة سابقًا لشركائنا من المستثمرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي.”

نبذة عن جرينستون إكويتي بارتنرز

يقع مقر جرينستون إكويتي بارتنرز في دبي ولها سبعة مقرات إضافية تغطي أعمالها في جميع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وهي أكبر شركة تعمل في مجال الطرح الخاص لصناديق الاستثمار في الشرق الأوسط ومقدم خدمة رائد في تسويق وتسجيل الصناديق التي تتوافق أعمالها مع لوائح الجهات المعنية بالتنظيم في المنطقة. تأسست جرينستون في عام 2011 بموجب ترخيص محلي وتخضع لرقابة الجهات الرسمية في البلدان التي تعمل فيها. وقد أقامت الشركة علاقات طويلة الأمد وطورت من قدراتها على التنفيذ وخبرتها الفنية والعملية لتصبح رائدًا في هذا القطاع، وذلك حتى تتمكن من ربط مديري صناديق الاستثمار العالميين بالمستثمرين من المؤسسات والأفراد في شتى أرجاء المنطقة.

تتخصص خدمات جرينستون لطرح الصناديق في ضمان رصد كل مستثمر مبلغًا يتراوح بين 2 مليون إلى 250 مليون دولار أمريكي لاستثمارها مع مديري صناديق الاستثمار فضلاً عن أصول خاضعة للإدارة بقيمة تتراوح بين مليار إلى ما يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي. وتستطيع جرينستون، بفضل كوادرها التي تربو على 40 مهني محترف، الإبقاء على علاقات مثمرة وطيدة الجذور مع ما يزيد عن 200 مستثمر من المؤسسات و1500 مستثمر غير مؤسسي، من بينها صناديق سيادية لإدارة الثروات وصناديق للمعاشات وشركات تأمين ومؤسسات مالية وشركات عائلية وأفراد بالغي الثراء. تحتل جرينستون، فضلاً عن تلقيها العديد من الجوائز، المرتبة الخامسة على مستوى العالم بين ما يزيد عن 1400 شركة مختصة في الطرح الخاص وذلك في ضوء ما تجمعه من رؤوس أموال بحسب قوائم قاعدة بيانات رابطة بيركنز، مع أنها تجمع رؤوس الأموال في خمس دول فقط.

كما تقدم جرينستون خدمات تسويق مشترك معتمدة على الامتثال في أسواق مجلس التعاون الخليجي الرئيسة لباقة مختارة من مديري صناديق الاستثمار عن طريق العمل كشريك محلي مرخص في تلك الدول لتسجيل صناديقها وتيسير عملية جمع رؤوس الأموال امتثالاً للوائح وقواعد الجهات المعنية بالتنظيم.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1019301/IBF_Award_2019.jpg