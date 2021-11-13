‫جريت وول موتورز (GWM) تكشف عن أول محطة شحن فائقة G-Charge في العالم

باودينج، الصين، 12 نوفمبر 2021 /بي آر نيوزواير/ — في 3 نوفمبر، كشفت شركة جريت وول موتورز النقاب عن أول محطة شحن فائقة G-Charge في العالم في بانكوك، تايلاند. ويُعد ذلك أحدث إنجاز كشفت عنه الشركة للمستخدمين فيما يختص بتطوير طاقة جديدة.

تحتوي محطة G-Charge الفائقة، والتي تُعد أول محطة شحن سريع من جريت وول موتورز تعمل بوضعية الشحن بالتيار المستمر، على ستة موصلات. تم تزويد هذه الموصلات بثلاث وحدات شحن تعمل بالتيار المستمر، حيث يمتلك كل منها موصلُا بنظام الشحن المشترك من النوع 2. وهذا يعني أنه سيعمل حتى إذا كنت أنت وخمسة مستخدمين آخرين بحاجة إلى الشحن في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي محطة الشحن الفائق G-Charge على مساحة وطاقة كافيين. تبلغ قوة الشحن القصوى 160 كيلو واط ويمكن أن توفر للمستخدمين خدمة الشحن على مدار 24 ساعة.

ومن الجدير بالذكر أن محطة الشحن تتميز بوظيفة توجيه الشحن سهلة الاستخدام للغاية. عبر استخدام تطبيق جريت وول موتورز، يمكن للمستخدمين العثور بسرعة على موقع محطات الشحن وحجز فترات الشحن التي يرغبون بها، والدفع مقابل الشحن واستخدام الشحن، وما إلى ذلك. لن يوفر هذا الأمر وقت المستخدم فحسب، بل سيحرص على تنفيذ خطة سفر المستخدم أيضًا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه تجربة ذكية للغاية.

تم الكشف عن أن مستخدمي ORA GOOD CAT قد يحظون بخدمات الشحن المجانية في محطة G-Charge فائقة الشحن. يمكن للمحطة شحن طرازات 400 TECH و400 PRO لسيارة ORA GOOD CAT من 30٪ إلى 80٪ في 32 دقيقة، وطراز 500 ULTRA من 30٪ إلى 80٪ في 40 دقيقة.

وفقًا لمصادر رسمية، في 3 نوفمبر، توصلت شركة جريت وول موتورز وشركة PEA ENCOM الدولية المحدودة إلى اتفاق تعاون. وهي إحدى الشركات متخصصة في مجال تطوير الطاقة الخضراء تحت إشراف شركة هيئة الكهرباء بالمقاطعة في تايلاند، وقد شيدت العشرات من محطات الشحن للسيارات الكهربائية. هذه المرة، قامت بتركيب نظام شمسي على محطة G-Charge فائقة الشحن، مما يجعلها واحدة من أكبر محطات الشحن السريع العامة للسيارات الكهربائية في تايلاند.

بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للشحن، حققت جريت وول موتورز طفرات أخرى في مجال تطوير الطاقة الجديدة. ويمكننا النظر إلى تقنية بطارية Dayu كمثال على ذلك. عبر تطبيق العشرات من براءات الاختراع، فإنها تُعد تقنية أساسية تشمل قمع وعزل وتبريد وتفريغ مصادر الحرارة، وما إلى ذلك، ويمكن أن تمنع بشكل فعال بطاريات الطاقة من الانفجار بسبب الانفلات الحراري.

في أغسطس، قال مينج زيانجون (الرئيس المتناوب لـشركة جريت وول موتورز) في مؤتمر الموزعين عبر الإنترنت لعام 2021 أنه في السنوات الخمس المقبلة، ستستثمر شركة جريت وول موتورز 100 مليار يوان صيني في البحث والتطوير في مجال الطاقة الجديدة والذكاء لإنشاء منتجات أكثر أمانًا وأكثر ذكاءً وصديقة للبيئة للمستخدمين العالميين.