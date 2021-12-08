باودينج، الصين، 8 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أُزيح الستار عن طراز HAVAL DARGO الجديد من جريت وولز موتورز في معرض جدة للسيارات في المملكة العربية السعودية وأُعلن عن اسمها العالمي لأول مرة في جميع أنحاء العالم في 6 ديسمبر.

يعد معرض جدة للسيارات أحد أكبر معارض السيارات في سوق الشرق الأوسط وهو أيضًا أكبر معرض للسيارات وأكثرها تأثيرًا في المملكة العربية السعودية. وجذبت في هذه المرة 45 من وسائل الإعلام المعروفة التي حضرت العرض في الموقع. وكنجم لامع في العرض، لم تجذب HAVAL DARGO العديد من المتفرجين فقط بتصميمها الخارجي الأنيق والرائع والتكوينات الداخلية المتميزة بالتكنولوجيا لكنها فازت أيضًا بجائزة أفضل سيارة أُطلقت في معرض جدة للسيارات والتي تمنحها وسائل إعلام LifeStyle. صرح تاجر جريت وولز موتورز قائلًا: “تبدو DARGO على الطرق الوعرة للغاية وهي مناسبة تمامًا للتضاريس السعودية، مع إمكانات كبيرة لتطوير السوق”.

نشأ الاسم العالمي لـ DARGO بناءً على الاسم الصيني الذي يعني حرفياً “الكلب الكبير” الذي يمثل الرفيق المخلص للبشرية. وتم التصويت على الاسم الصيني الذي طال انتظاره من قبل عدد كبير من محبي HAVAL ومستخدمي الإنترنت الصينيين من خلال العديد من المكالمات عبر الإنترنت للحصول على أسماء. لقد بدأت موجة من مناقشات المستخدمين وأصبح موضوعًا ساخنًا لفترة من الوقت. يرمز هذا النموذج الجديد أيضًا إلى مفهوم المنتج “Dare to go“. يعتقد David Xu، المدير العام لشركة جريت وولز موتورز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن DARGO تأمل في جلب السعي الروحي للمستخدمين للجرأة على التحرر والمضي قدمًا بشجاعة.

يُعرَّف هذا الطراز المتقدم الجديد بأنه سيارة ذات مقياس 3/4 تجمع بين مزايا سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام التي تسير على الطرق المدنية وسيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام التي تسير على الطرق الوعرة بهدف إنشاء فئة جديدة تمامًا. ووفقًا لبحث طلبات المستخدمين، تصنف HAVAL سيارات السيدان وكروس أوفر لجميع التضاريس إلى عدة مستويات بما في ذلك سيارات السيدان للاستخدام اليومي وسيارات ستيشن واغن العائلية للسفر وسيارات الدفع الرباعي الحضرية الرياضية متعددة الاستخدام ذات المقاعد المرتفعة والمساحة الكبيرة المناسبة للقيادة في المدينة، و سيارات دفع رباعي متعددة الاستخدام ومتينة خاصة للقيادة في البرية. إلى جانب ما سبق، يجب أن يكون هناك أيضًا نموذج يجمع بين سيارات الدفع الرباعي الرياضية الصلبة متعددة الاستخدام والحضرية في شكل واحد لتلبية جميع الافتراضيات بدءًا من القيادة في المدن إلى القيادة على الطرق الوعرة في الرحلات الريفية، لذلك أُنشئت DARGO لجلب تجربة قيادة أشمل بكثير للمستخدمين.

أصبحت DARGO نموذجًا جديدًا شائعًا وتباع بشكل جيد في السوق الصيني حتى الآن. تجاوزت مبيعاتها التراكمية 100,000 وحدة بعد ما يزيد قليلًا عن عام من إطلاقها. حصلت أيضًا هذه السيارة على لقب سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام الأكثر شعبية لعام 2021 كأول قائمة لمؤشر رضا العملاء لصناعة السيارات في الصين في الآونة الأخيرة.

وستبدأ HAVAL DARGO في البيع المسبق في المملكة العربية السعودية كطراز عالمي جديد. وسيكون هذا النموذج متاحًا أيضًا في المستقبل القريب في العراق وتشيلي وروسيا ودول أخرى لمرافقة المزيد والمزيد من المستخدمين في السوق العالمية.