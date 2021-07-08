‫جريت وولز موتورز تستثمر 100 مليار رنمينبي في البحث والتطوير مستهدفة مجالات الطاقة الجديدة والذكاء في الخمسة أعوام القادمة

باودينغ، الصين، 8 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أقامت شركة جريت وولز موتورز موخرًا المهرجان التقني (Technology Festival) الثامن في باودينغ في مقرها الرئيسي. في حفل الافتتاح، أكد رئيس شركة جريت وولز موتورز، جاك وى، على أن الجيل القادم من السيارات الذكية التي تعمل بالطاقة النظيفة سيشكل نمطًا جديدًا في مستقبل تطوير صناعة السيارات. وتخطط شركة جريت وولز موتورز لاستثمار 100 مليار رنمينبي في البحث والتطوير في الخمسة أعوام القادمة لصالح شركة NEVS والمركبات الذكية مما يجعلها تقدم منتجات صديقة للبيئة، وأكثر ذكاءً، وآمنة للمستخدمين العالميين.

كما أوضحت تقارير رسمية في مجال الطاقة الجديد أن طاقة بطارية دايو “Dayu” التي كشفت عنها شركة جريت وولز موتورز تقضي على الحرائق والانفجارات عندما تأتي خلايا الأنظمة الكيميائية المختلفة قبالة انفلات حراري مبددة بذلك شواغل المستخدمين فيما يتعلق بسلامة المركبات الكهربائية. أما بالنسبة لمجال الطاقة الهجينة، فإن نظام L.E.M.O.N. hybrid DHT، وهو أول نظام عالمي أطلقته شركة جريت وولز موتورز، يتيح إمكانية التبديل بين الوقود والكهرباء بناءً على ذكاء التعرف على الموقع مما يسمح بتوفير معدل من الوقود يصل إلى نسبة تتجاوز الـ 50٪ في ظروف القيادة في الأماكن العمرانية. وكلما ارتفعت سرعة المركبة في ظروف القيادة في الطريق السريع ارتفع معدل توفير الوقود. بالنسبة لمجال طاقة الهيدروجين، طورت شركة جريت وولز موتورز منقي هواء يعمل بالمواد الكاثودية مزود بأربعة عناصر للفلتر بما في ذلك كربون نشط وليف اصطناعي لحماية خلايا الوقود التي يمكن أن تمتص وتنقي بقوة المواد الضارة وتحمي عمر خدمة نظام طاقة الوقود حماية فعالة. يراقب بعناية نظام إدارة الهيدروجين المطور بشكل مستقل سلامة النظام لضمان أمن جميع المركبات والأشخاص المحيطين بينما يحسن هيكل صمام وأنبوب نظام التخزين الذي يعمل بالهيدروجين.

تدعم شركة جريت وولز موتورز ترقية تقنية “COFIS Intelligence” من 1.0 إلى 2.0. وتتبنى الشركة تصميم هيكل جيب إلكتروني وكهربائي وشاسيه بسلك محكم يدعم القيادة ذات المستوى التلقائي L4 ويعزز إدماج نظام قمرة القيادة الذكي وعمليات تحسينه، والقيادة الذكية، والخدمات الذكية التي تسهل إمكانية تحويل المركبات التابعة لشركة جريت وولز موتورز إلى محطات طرفية ذكية للقيادة تقدم خدمات تغطي أكثر من 40 سيناريو. فعلى سبيل المثال، يمكن لعجلة القيادة iNest 2.0 المزودة بنظام قمرة القيادة الذكي التي أطلقتها شركة جريت وولز موتورز أن تتجه للجهة اليسار أو الوسط أو اليمين لتكون موازية للوحة القيادة ويمكن للمقعد أن يدور بزاوية 360 درجة مما يسمح بوضع الملاقاة في أي وقت. يدعم نظام الجمال الرائد المزود بالكولاجين في السيارة العناية بالبشرة. يلبي مولد المركبة المحمل بالأكسجين احتياجات توليد الأكسجين لكلا من الاستخدام المنزلي والطبي. كما تتيح إمكانية التوصيل بإنترنت الأشياء التي قدمتها شركة جريت وولز موتورز اتصال السيارة بالمنزل، والتحكم بالصوت في أجهزة المنزل الذكية، وغير ذلك مما تمنح المستخدمين “عمر سيارة” أكثر نفعًا.

تتبع دائمًا شركة جريت وولز موتورز مفهوم البحث والتطوير وهو” الاستثمار المفرط، والبحث والتطوير الدقيق”. وحتى الآن، حصدت شركة جريت وولز موتورز أكثر من 10,000 براءة اختراع تقنية. وعلاوة على ذلك، تقدم شركة جريت وولز موتورز بكل قوة مهارة البحث والتطوير وأسست فريقًا يتكون من خبراء في شتى المجالات من عدة بلدان يضم ما يقارب من 15,000 موظف عامل في البحث والتطوير.

سيتيح الاستثمار في البحث والتطوير الذي تقدر تكلفته بحوالي 100 مليار رنمينبي شركة جريت وولز موتورز استخدام مهارات عالمية أكثر مما يجعلها تمارس باستمرار قبضتها على مجالات الطاقة والذكاء الجديدة وتحقق استراتيجية جريت وولز موتورز 2025 التي تسهل تقديم ” تطور صديق للبيئة، وذكي، ومحدث ومشترك”.

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