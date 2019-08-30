‫جا ذا ريزور، دبي يعاد افتتاحه كمنتجع الخبرة ذو الإقامة الكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أغسطس 2019/ PRNewswire– يقع منتجع JA The Resort، أحد أكبر المنتجعات التي تتمتع بخبرة عريقة في مجال السياحة في دبي، يقع على مساحة مليون متر مربع. يعيد فندق JA Beach الأصلي فتح أبوابه بعد التجديد الشامل وذلك قبل الافتتاح المرتقب في سبتمبر للمبنى الثالث للمنتجع.

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يقع منتجع جا ذا ريزورت “JA The Resort” على طول 800 متر من الشاطئ الخاص، ويضم مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية التي تناسب جميع الأجيال، بما في ذلك مرسى خاص بطول 104 أرصفة و9 حفر وملعب جولف قياسي لبطولات بار 35 “par 35” ونادي للرماية، مما يؤكد مكانته رفيعة المستوى كمنتجع حقيقي فقط في دبي. يحمل المنتجع ذو الإقامة الشاملة مجموعة من الألقاب المرموقة، وقد تم اختياره مؤخرًا كأكثر منتجع مستدام في دبي من قبل حكومة دبي.

تم وصف جا بيتش هوتيل “JA Beach Hotel” بأنه “فندق يعكس التراث الأصيل في قلب الحدث”. هذا وقد انهى الفندق تجديداته لعام 2019 وسيعاد فتحه للعمل في الأول من سبتمبر. تضمنت عملية التجديد شرفات أنيقة من الزجاج تضمن إطلالات بانورامية على البحر وغرف نوم جديدة ومجموعة من المطاعم الجديدة بما في ذلك المطعم الإيطالي الرومانسي سيتة “Sette” مع إطلالة 360 درجة على القبة. كما سيفتتح مطعم فينيسيا أبوابه في فندق جا بيتش هوتيلl، بالتعاون مع “سيد المطبخ الشرق أوسطي الحديث” – الشيف الأسترالي اللبناني الحائز على العديد من الجوائز جريج معلوف. اسم فينيسيا يأتي من حضارة البحر الأبيض المتوسط القديمة التي نشأت في لبنان. فينيسيا هو مطعم معاصر في المنطقة، يحظى بشعبية دائمة من المطبخ ليفانتين “Levantine”. سيكون فندق جا بيتش أيضًا موطنًا لفاسكو دا جاما، وهو بار جديد يحمل اسم المستكشف البرتغالي الجريء.

يقع فندق جا بيتش فئة 5 نجوم على بعد 10 دقائق من دبي باركس آند ريزورتس و20 دقيقة من مساكن شاطئ جميرا الصاخبة في دبي و30 دقيقة من دبي مول الشهير، ويوافق افتتاح فندق جا بيتش فندق جا ليك فيو ” JA Lake Vie” الجديد (الذي سيتم افتتاحه في 22 سبتمبر) وأجنحة فيلا البحر الأبيض المتوسط في جا بالم تري كورت ليصبح أكبر منتجع في دبي. سيستمتع الضيوف المقيمون في الفنادق الثلاثة الفريدة بسبعة حمامات سباحة ذات مناظر طبيعية مع أربعة أماكن للسباحة، ومجموعة من 25 مطعمًا وحانة، وساحات مضاءة للقيادة، وأكاديمية ليدبيتر “Leadbetter” للجولف في دبي، و4 ملاعب تنس وأكاديمية للتنس، وملاعب اسكواش، وملاعب تنس الريشة، ومرافق كرة الطائرة الشاطئية، إسطبلات ركوب الخيل، ملعب جولف مصغر، مركز رياضات مائية تزلج على الماء وركوب الأمواج شراعيًا، قوارب بانانا “banana”، وزوارق وقوارب شراعية ومرسى خاص يقدم رحلات الصيد ورحلات القوارب والطائرات المائية . كما يضم 6 ساحات للرماية ونادي صحي كالم “Calm” وحديقة بيولوجية ونادي للأطفال وخدمات حضانة الأطفال ورعايتهم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/966896/JA_The_Resort_Dubai.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/880585/JA_Resorts_and_Hotels_Logo.jpg



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Laoise Molloy

مدير العلاقات العامة

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