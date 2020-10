‫تُعلِن ONE Championship عن إضافة 250 تذكرة ‘مشجع مميز’ متاحة للبيع الآن من أجل ONE: INSIDE THE MATRIX يوم 30 أكتوبر

سنغافورة، 23 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت ONE Championship اليوم عن إضافة 250 باقة تذاكر ‘مشجع مميز’ شخصية متاحة للبيع الآن لمشاهدة البث الحي لـ: ONE: INSIDE THE MATRIX في يوم الجمعة 30 أكتوبر في استاد سنغافورة الداخلي. سيكون هذا أول حدث رياضي في سنغافورة يسمح بجمهور حي محدود منذ انتقال سنغافورة إلى المرحلة الثانية من إعادة الفتح الخاصة بها.

ويأتي هذا الانتقال بعد الاختتام الناجح لأول فعالية تجريبية مغلقة الأبواب لـ ONE في 9 أكتوبر، وإعلان حكومة سنغافورة في 20 أكتوبر أنها تقوم بتجريب استخدام اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) قبل الفعاليات في فعاليات مختارة.

إن وجود جمهور حي لـ ONE: INSIDE THE MATRIX يُعزِّز أكثر من شراكة ONE مع سنغافورة من أجل تجريب عودة الفعاليات الرياضية الدولية. وتمشيًا مع نهج سنغافورة لاستئناف الأنشطة بطريقة تمت معايرتها وآمنة في المرحلة الثانية، سَيطبِّق الحدث الرياضي جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان سلامة جميع الحاضرين، بما في ذلك تجريب استخدام الاختبارات السريعة لمولد الأجسام المضادة قبل الحدث.

تحت عنوان أربع منافسات كبرى على لقب العالم، تُمثِّل ONE: INSIDE THE MATRIX عودة متفجرة لـ ONE Championship إلى سنغافورة، وتَعِد كل مباراة على البطاقة المُكدَّسة بإثارة فنون قتالية بلا توقف.

يُدافِع بطل العالم في ONE من الدرجة الثانية “أونغ لا إن سانغ” عن لقبه العالمي للوزن المتوسط ضد “راينير دي ريدر” الذي لم يُهزَم. ويواجه بطل العالم للوزن الخفيف في ONE “كريستيان لي” المنافس الأول “لوري لابيكوس” في معركة بين الأشراس. ويتصارع فنانين الضربة القاضية “مارتن نغوين” و”تانه لي” على لقب نغوين العالمي لوزن الريشة في ONE على المحك. وتلتقي بطلة العالم لوزن القش للسيدات في ONE “شيونغ جينغ نان” مع “تيفاني تيو” السنغافورية تمامًا في مباراة عودة ملحمية.

علاوة على ذلك، يعود بطل العالم السابق للوزن الخفيف وأيقونة الفنون القتالية الفلبينية “إدوارد فولايانج” إلى النشاط جنبًا إلى جنب مع البطلة القومية الهندية “ريتو فوغات”.

سيتم تسعير باقات تذاكر ‘المشجع المميز’ الشخصية الـ 250 بسعر 148 دولارًا سنغافوريًا، والتي تتضمن خطة جلوس آمنة، بالإضافة إلى إضافة بضائع خاصة تحمل علامة ONE Championship بقيمة تزيد عن 60 دولارًا سنغافوريًا، وتُقدَّر قيمة العرض الفريد بأكثر من 208 دولارًا سنغافوريًا. ويتمتع خمسة (5) من حاملي التذاكر المحظوظين أيضًا بفرصة الفوز بسماعات الأذن JBL Reflect Flow True اللاسلكية الرياضية، والتي تزيد قيمتها على 230 دولارًا لكل منها. يمكن شراء هذه التجربة الحية المحدودة الحصرية الآن حتى نفاد التذاكر على Ticketmaster.sg

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/1190969/ONE_ Championship_Logo.jpg