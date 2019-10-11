‫تي يو في راينلاند تفوز بجائزة أفضل “موفر لخدمات الرقمنة والأمن السيبراني” من سي بي آي ميديا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 تشرين الاول / اكتوبر ، 2019 / بي آر نيوزواير / — فازت شركة تي في يو راينلاند، الشركة المزودة لخدمات التحويل الرقمي والأمن السيبراني، بجائزة “أفضل موفر لخدمات الرقمنة والأمن السيبراني للعام” في احتفال جوائز مستقبل الأمن 2019 الذي نظمته تحول تك، وهي جزء من سي بي آي ميديا، الذي تم تنظيمه في أبراج الجميرة الإمارات بفندق دبي يوم 10 أيلول/سبتمبر بحضور عدد من اللاعبين الكبار في سوق أمن تقنية المعلومات.

حصلت تي في يو راينلاند على الجائزة لما تتمتع به من خبرات فنية هائلة وخدمات ذات قيمة مضافة تقدمها في منطقة الشرق الأوسط في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني في العديد من المجالات مثل تنظيم حماية المعلومات العامة، أمن الذكاء الاصطناعي، إدارة المخاطر والامتثال، الاختبارات وإصدار الشهادات، الاستشارات الأمنية، والتكنولوجيا العملياتية والأمن السيبراني الصناعي لخدمة القطاعين العام والخاص.

على مدار العقدين الماضيين، تعمل تي في يو راينلاند في جميع أنحاء العالم مقدمة خدماتها لمجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية والحرجة مثل المرافق والمؤسسات المصرفية والمالية وقطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية والسلطات الحكومية وتمكينها من الامتثال لتقنيات وقوانين ولوائح الأمن السيبراني المحلي والدولي.

وقال جون راميش، المدير الإقليمي للأمن السيبراني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وإفريقيا في تي في يو راينلاند: “يسرنا أن نحصل على هذه الجائزة حيث أن تي يو في راينلاند كمقدم عالمي للحلول المتعلقة بالجودة والسلامة والرقمية، تبذل الكثير من الجهود على مدار السنوات الماضية في مساعدة المنظمات والحكومات على تطبيق أحدث التقنيات أو الحلول الفائقة التقدم و الحد من آثار تهديدات الإنترنت المتطورة باستمرار.”

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظفين و خبراء حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. و يقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com