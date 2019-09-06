‫تي سي أل تكشف عن سلسلة تلفزيونات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض آيفا 2019

برلين، 6 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة تي سي أل (رمز السهم: 01070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون العالمية، اليوم سلسلة جديدة من تلفزيونات الذكاء الاصطناعي في معرض آيفا 2019 – سلسلة تلفزيونات TCL 8K QLED X والسلسلة المصغرة ليد.

السلسلة الرئيسية 8K QLED X Series

توفر السلسلة 8K QLED X ، المتوفرة بأحجام شاشات 85 و 75 و 65 بوصة، تجربة مشاهدة من الجيل التالي. وهي تتميز بكاميرا مدمجة قابلة للسحب وتدعم الواقع المعزز. وإذ تتميز بتصميم العرض الثنائي، فهي تسمح للمشاهدين بالاستمتاع بشاشة صغيرة بشكل مستقل.

ستتوفر سلسلة 8K في الربع الثاني من العام 2020 في أسواق مختارة.

المميزات الرئيسية:

تقنية العرض 8K

تكنولوجيا العرض الكمية النقطية

مشاهدة دولبي

كاميرا مدمجة

تصميم العرض الثنائي

الذكاء الاصطناعي من تي سي أل

نظام التشغيل أندرويد بي

نظام الصوت أونكيو

دولبي أتموس

ستأتي السلسلة المذكورة أعلاه أيضًا مع إصدار ثنائي العرض بدقة 4 كي بدون كاميرا، وهي متوفرة بأحجام 75 و 65 و 55 بوصة. سيتوفر نوع 4 كي في الربع الأخير من العام 2019 في أسواق مختارة.

سلسلة الليد المصغرة

الطراز الأول هو تلفزيون ميني ليد بحجم 75 بوصة 8 كي. يتم تشغيل الإضاءة الخلفية من خلال 25200 مصباح ليد عالية الأداء، مما يوفر سطوعًا فائقًا يصل إلى 1200 شمعة. ويتميز بـ 900 منطقة تعتيم محلية.

الميزات الرئيسية:

تقنية عرض ليد بسيطة

تقنية العرض 8K

تكنولوجيا العرض الكمية النقطية

مشاهدة دولبي

الذكاء الاصطناعي من تي سي أل

نظام التشغيل أندرويد بي

نظام الصوت أونكيو

دولبي أتموس

سيبدأ توفير طراز 8 كي خلال الربع الثاني من العام 2020 في أسواق مختارة. يوجد أيضًا إصدار كي 4 بحجم 75 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، هناك إصداران بحجم 65 بوصة 4 كي مع أنظمة صوت اختيارية ستكون متاحة في نهاية عام 2019.

يرجى زيارة كشك تي سي أل في معرض آيفا 2019: القاعة 21، الكشك 102، مس برلين، 6 – 11 أيلول/سبتمبر

يرجى الإشارة إلى الخطط المحلية بشأن مواصفات المنتج وتوفره.

عن تي سي أل

تي سي أل (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/970562/TCL_8K_QLED_X_Series_TCL_Mini_LED_Series.jpg