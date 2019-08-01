‫تي سي أل تطلق حملة التسويق العالمي “ولد أسطورة” من المحتوى الذي يولده المستخدمون

شنجن، الصين، 2 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة تي سي أل، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون وصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، اليوم حملة تسويق عالمية تحت شعار “ولد أسطورة” لتشجيع المستهلكين والموظفين على إنتاج المحتوى الذي يولده المستخدمون لعرض ما يجعلهم “أسطورة” في كل تفاصيل الحياة اليومية.

تعتبر الحملة جزءًا من استراتيجية تي سي أل المتمثلة في إشراك الجماهير العالمية وإلهامها عبر القنوات الرقمية. يتم تشجيع الموظفين والمستهلكين على إنشاء وتحميل مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم على صفحات الوسائط الاجتماعية الخاصة بـهم أو موقع تي سي أل الإلكتروني TCL website بين 1 آب/أغسطس و 29 أيلول/سبتمبر. ستحدد تي سي أل أفضل مقاطع الفيديو وتدفعها إلى مرحلة أخرى حيث سيتمكّن المشجعون من جميع أنحاء العالم من التصويت على مقاطع الفيديو المفضلة لديهم. سيتم الإعلان عن مقاطع الفيديو الثلاثة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الفائزين بشكل إجمالي في 30 أيلول/سبتمبر، وسيتم منح جائزة الفوز الأولى جائزة أسطورية بقيمة 10 آلاف دولار.



وقالت إيلين صن، رئيسة التسويق في مجموعة أوفرسيز بزنس غروب التابعة لمجموعة تي سي أل للأجهزة الذكية: “يسرني أن نبدأ حملتنا العالمية وآمل أن ينضم المستهلكون والموظفون المتحمسون لدينا إلى المرح والمشاركة. في تي أل، نسعى دائمًا لإلهام الجميع ليكونوا صادقين في أحلامهم، ومواصلة دفع أنفسهم، وأن يكونوا أساطيرهم الخاصة. وأعتقد أن هذه الروح ستساعد الناس طوال حياتهم وفي كل ما يفعلون.”

لإرسال مقاطع الفيديو “ولد أسطورة” أو عرضها، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ تي سي أل وحسابات الوسائط الاجتماعية:

فيسبوك: @tclelectronicsglobal

تويتر: @TCL_TV_Global

إنستاغرام: @tclelectronics

يوتيوب: @TCL Electronics

الموقع الرسمي لتي سي أل: www.tcl.com/legend

عن تي سي أل

تي سي أل هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. في العام 2018، احتلت تي سي أل المرتبة الثانية في سوق التلفزيون العالمي. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة والسلع البيضاء والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية. من خلال استراتيجيتها “الذكاء الاصطناعي x إنترنت الأشياء”. تسعى تي سي أل جاهدة لتصبح شركة تكنولوجيا ذكية رائدة في العالم تساعد المستهلكين على العيش حياة ذكية وصحية.

اتصالات الإعلام:

سيانغ وانغ

86-755-3331-1958+

siyang.wang@tcl.com

بلوكارنت هونغ كونغ

كالفين تشوي

852-2586-7893+

calvin.choi@bluecurrentgroup.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/955225/TCL_Born_a_legend.jpg