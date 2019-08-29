‫تي سي أل تروج لحمى كرة السلة مع منافسات كأس العالم لكرة السلة 2019

شنجن، الصين، 29 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستقوم شركة تي سي أل (رمز السهم: 01070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرائدة في صناعة التلفزيون وصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية، والراعي الرسمي لاتحاد كرة السلة الدولي (فيبا)، بإطلاق حملة ترويجية تزامنا مع مباريات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019 التي ينظمها الاتحاد من 31 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر. وهذه الأنشطة هي جزء من مبادرة الماركة العالمية للشركة لرعاية مجتمعات الشباب عبر العالم بالرياضة.

بصفتها الشريك العالمي لهذا الحدث المرموق، ستستمتع تي سي أل بعرض علامتها التجارية المتميزة في جميع ملاعب كرة السلة التي ستشهد مباريات البطولة، فضلاً عن قنواتها الترويجية عبر الإنترنت وغير المتصلة والهواتف المحمولة وستقدم الشركة أيضًا جائزة تي سي أل “لاعب اللعبة المتميز” في نهاية كل لعبة.

ولمساعدة عشاق كرة السلة من جميع أنحاء العالم على التفاعل مع بعضهم البعض، أقامت تي سي أل أكشاكا في منازل كرة السلة التابعة لـ فيبا ​​في ثماني مدن مضيفة في الصين: بكين وشنغهاي وغوانغشو وشنجن ونانجينغ ووهان ودونغوان وفوشان.

يدعى المشجعون الذين يزورون منازل كرة السلة هذه للعب ألعاب كرة السلة الافتراضية ومشاهدة ألعاب كأس العالم لكرة السلة على الهواء مباشرة من تلفزيونات تي سي أل عالية الجودة مع مقاطع فيديو ومقاطع صوتية مذهلة.

تتاح الفرصة أمام المعجبين الذين يحضرون مباريات كأس العالم لكرة السلة لإظهار حبهم لكرة السلة على منصة FanCam على شاشات عملاقة من تي سي أل في الملاعب أثناء فترات الاستراحة في كل لعبة.

كما تتم دعوة المشجعين لزيارة حسابات Facebook و Twitter الخاصة بـ تي سي أل لمتابعة الأحداث البارزة في البطولة، بما في ذلك تقديم جائزة “لاعب اللعبة المتميز” من تي سي أل في نهاية كل لعبة.

وقال يوكي وي، نائب رئيس تي سي أل: “نحن متحمسون لمساعدة عشاق كرة السلة حول العالم على الاحتفال بأكبر مهرجان لكرة السلة على الكوكب. الرياضة جزء لا يتجزأ من الحمض النووي لتي سي أل ونحن متحمسون للإلهام والتواصل مع عملائنا من خلال الرياضة.”

تضم الطبعة 18 من بطولة الفيبا لكأس العالم لكرة السلة 32 فريقًا لكرة السلة، بما في ذلك الصين و 7 فرق من آسيا والمحيط الهادئ و 5 فرق من أفريقيا و 7 فرق من الأميركتين و 12 فريقًا من أوروبا.

وتأتي شراكة تي سي أل مع فيبا ​​بعد إطلاق الشركة حملتها التسويقية العالمية الحالية والمستمرة، والتي تحمل عنوان “ولد أسطورة”، والتي تشجع المستخدمين على تحميل مقاطع فيديو ملحمية من إنتاج المستخدمين. يتم تشجيع الجميع، بمن في ذلك عشاق كرة السلة، على الإظهار للعالم كيف يواصلون الدفع بأنفسهم ليصبحوا أساطير بحد ذاتهم.

في الآونة الأخيرة، أصبحت تي سي أل أيضًا شريكًا عالميًا لـ كونميبول كوبا أميركا البرازيل وبطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات فيبا ​​2018. ومن شركاء تي سي أل العالميين الآخرين لكرة السلة، Minnesota Timberwolves and Lynx و Philippine Basketball Association. وتعمل تي سي أل أيضًا مع شركاء رياضيين آخرين، بما في ذلك San Jose Earthquakes، و Brazilian Football Confederation، و Rosario Central Football Club (الأرجنتين)، وبطولة كأس ملبورن و Melbourne Victory Football Club.

عن تي سي أل

تي سي أل (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة للإلكترونيات الاستهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. في العام 2018، احتلت تي سي أل المرتبة الثانية في سوق التلفزيون العالمي. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة والسلع البيضاء والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية. من خلال استراتيجيتها “الذكاء الاصطناعي x إنترنت الأشياء”. تسعى تي سي أل جاهدة لتصبح شركة تكنولوجيا ذكية رائدة في العالم تساعد المستهلكين على العيش حياة ذكية وصحية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.tcl.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/966700/TCL_FIBA_World_Cup.jpg

