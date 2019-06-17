‫تي بي جوشوا يستضيف الملتقى الذي ينعقد في الناصرة، إسرائيل

الناصرة، إسرائيل، 17 يونيو 2019 /PRNewswire/ — من المقرر أن يستضيف الراهب النيجيري البارز، تي بي جوشوا، فعالية يتم تنظيمها على مدى يومين على مدرج جبل القفزة في مدينة الناصرة، إسرائيل – مسقط رأس المسيح عيسى.



وقد تقرر انعقاد الفعالية، التي تم وسمها بعنوان “ملتقى الناصرة مع تي بي جوشوا”، يومي الأحد الثالث والعشرين والاثنين الرابع والعشرين من يونيو 2019، والتي من المتوقع أن تجتذب آلاف الحجاج الأجانب لزيارة إسرائيل.

عقد جوشوا العديد من الفعاليات الدولية الراقية التي تم تنظيم معظمها في أمريكا اللاتينية وآسيا، ولكن هذه الفعالية ستكون أول ملتقى له في منطقة الشرق الأوسط.

وقد صدر تصريح عن الكنيسة مفاده: “الناصرة مكان متواضع يعيش أهله في سلام. وهدفنا هو أن يحب كل منا الآخر حبه لنفسه، ولذا فإن الجميع موضع ترحيب لحضور لقاءاتنا.

ويحدونا الأمل في أن نمنح البركة لكل من يتفاعل معنا بصرف النظر عن انتمائه الديني أو السياسي.”

تُظهر التقارير أن زيارة جوشوا سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي حيث أظهرت وكالة السفريات الرائدة، شركة راشد للسفر والسياحة، أن الفنادق الواقعة شمالي إسرائيل أصبحت محجوزة بالكامل.

جدير بالذكر أنه خلال الفعالية الأخيرة لنيافته في مدينة شيفلد بالمملكة المتحدة التي أُقيمت بتاريخ 1 يونيو 2019، ساحة FlyDSA، وهي واحدة من أهم الأماكن المخصصة للرياضة البدنية والترفيه في المملكة المتحدة، امتلأت قاعتاها عن آخرها بالحضور فضلاً عن آلاف غيرهم ظلوا خارجها، رغم أن جوشوا شخصيًا لم يكن موجودًا في المكان.

وكان جوشوا قد زار إسرائيل من قبل في مناسبات عديدة والتقى بشخصيات إسرائيلية بارزة منها وزير السياحة، ياريف لينين، ووزير الاتصالات، يعقوب كارا، والحاخام داوود لاو، كبير حاخامات إسرائيل.

وسوف يتم بث الفعالية على محطة تلفاز جوشوا الدينية، إيمانويل تي في، إضافة إلى تحميلها على قناة يوتيوب جوشوا الخاصة التي يتابعه عليها 1,300,00 مشترك إضافة إلى 3,500,000 متابع على حسابه على فيسبوك.

وقد تم استخدام مدرج جبل القفزة آخر مرة منذ عقد مضى عندما احتفى البابا بندكت السادس عشر بالجماهير في ذلك المكان.

نبذة عن تي بي جوشوا

تي بي جوشوا هو مؤسس “الكنيس”، أي كنيسة كل الأمم (SCOAN) وهي عبارة عن مقر كهنوتي مسيحي دولي يقع بمدينة لاجوس في نيجيريا.

كما أنه المنتج المنفذ لتلفزيون إيمانويل، وهو أعلى قنوات الكهنوت المسيحي مشاهدة على يوتيوب.

كما أنه معروف بكونه “أكبر القساوسة شعبية على يوتيوب” بسبب شهرة مقاطعه المصورة التي تُرجِمت إلى عدة لغات وحظيت بعدد مشاهدات يزيد عن 500,000,000 مشاهدة.

تمثل كنيسة كل الأمم أهم وجهات السياحة الدينية في أفريقيا حيث يتجه ستة من كل عشر زائرين إلى نيجيريا لزيارتها.

وقد تم تكريمه كواحد من أهم الشخصيات الأفريقية تأثيرًا وتلقى العديد من الأوسمة الدولية عن أنشطته الخيرية المكثفة.

https://emmanuel.tv/nazareth/

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/903346/TB_Joshua.jpg