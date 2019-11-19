‫تي اي سي – “حلول الشركات من تي اي سي”، سلسلة فيديوهات جديدة تعلن عن تطور مفصلي للمنتجات

هونغ كونغ، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — لقد وصل مجال المكاتب المفروشة والمكاتب المرنة مفترق طرق بالتأكيد، ولكن هذه الحملة الجديدة من تي اي سي تقدم خارطة طريق جديدة ومتفائلة لمستقبل مكان العمل المرن. تي اي سي هي ثالث أكبر مؤسسة في آسيا تقدم حلول المكاتب المفروشة بالصورة المرنة، إذ هناك أكثر من 130 مركزا لها كما أنها تبني مراكز الآن في 14 دولة و32 مدينة، تخدم الآن أكثر من 26,000 عضو. تكشف الحملة عن حلول المؤسسات التي تقدمها تي اي سي في سلسلة من ثلاثة أفلام ترسم خريطة عملية تطوير حلول جاهزة تمامًا برؤية متكاملة بدءًا من البحث الأولي واختيار الموقع، وحتى التصميم والبناء، إلى مرحلة التشغيل النهائي. تتابع السلسلة قصة تي اي سي وعميلها ، شركة سيلو تالنت، كمشروع رئيسي في مدينة مانيلا، ويتضمن الفيلم تعليقًا من المساهمين في تي اي سي وشركاء التصميم وممثلي شركة سيلو.

ورقة بيضاء ومساهمة من مؤسس المجلس والرئيس التنفيذي بول سالنيكو

بالإضافة إلى سلسلة الفيديو، يتم دعم الحملة من خلال تقرير جديد من تي اي سي ، يتم إعداده في سياق يقدمهالمؤسس والرئيس التنفيذي، بول سالنيكو. هذا التقرير هو بيان جريء وواثق يوضح أن تي اي سي مستعدة جيدًا لديناميكية السوق الحالية، مع وجود خطط لتعزيز وجودها ككيان مستدام ومربح ومتنام لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الجديدة. يقول سالنيكو، “لقد فاجأ المناخ الحالي الكثيرين، لكننا كنا نعمل بثقة وثبات في الاستعداد للفرص المتاحة. نحن نرحب بما هو آت.”

الجزء 1 | الرؤية

يسمح مشروع المؤسسة بالتخصيص الكامل من حيث الموقع والتصميم والعلامة التجارية ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات والمزيد. حيث أن العملاءليسوا ملزمين بالبصمة الحالية لـ تي اي سي، ما يعني أن هناك فرصًا غير محدودة تمامًا من حيث الموقع. كمزود رائد، تعمل تي اي سي عن كثب مع الأعضاء لضمان صياغة الحل بشكل فريد لتلبية متطلباتهم. يرسم هذا الفيلم عملية بناء الشركة من مراحلها الأولى حيث نرى مساحة عمل شركة ( سيلو) تبدأ في التبلور في مدينة مانيلا.

الجزء 2 | التصميم والبناء

لطالما كانت بيانات اعتماد التصميم الاستثنائية عاملاً أساسياً في نجاح تي اي سي، ويمنح الحل المؤسسي للأعضاء الفرصة لتطوير مساحة توضح تمامًا هوية العلامة التجارية ورؤياها وفائدتها. تعمل تي اي سي كمنصة تسليم متكاملة في هذه العملية، ما يضمن أن المساحة النهائية هي تجسيد كامل لرؤيا العميل . يستكشف هذا الفيلم عملية تسليم المؤسسة بينما يعمل تي اي سي على توفير مساحة مرنة يمكنها دعم خطط شركة ( سيلو) للتوسع في مدينة مانيلا.

الجزء 3 | العمل

عندما يتعلق الأمر بتشغيل مساحة المؤسسة، فإن العملاء لديهم الفرصة لتجربة نفس المستوى من الخدمة الاستثنائية التي يتوقعونها في مراكز شبكة تي اي سي. تقدم تي اي سي مستويات مختلفة من الدعم التشغيلي لأعضاء المؤسسة والتي يمكن تحديدها بناءً على أولويات العمل لديهم وتفضيلاتهم. في مشروع شركة سيلو، تعمل تي اي سي مباشرة مع الفريق كشريك في العمليات، مع الاهتمام بجميع الوظائف الأساسية. يعكس هذا الفيلم ديناميكية شراكة المؤسسة مع سيلو حيث يمكنها بدء العمل في مساحة تشغيلية كاملة من اليوم الأول.

تم عرض المسلسل لأول مرة على جميع قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية العالمية التابعة لـ تي اي سي ، مع توفير محتوى داعم بما في ذلك المحتوى من وراء الكواليس المتوفر عبر الموقع الألكتروني للحملة:

https://campaigns.executivecentre.com/enterprise-solutions-by-tec

وعلاوة على ذلك، تطلع تي اي سي قدما لتطوير مراكز وعلاقات جديدة للعمل على تطوير صناعة المكاتب المفروشة وفق حلول مرنة

لتنزيل الفيديو، يرجى زيارة الرابط أدناه: https://www.dropbox.com/sh/3winke5qtxw5i62/AACP5189bdH7dBRpbXWmqXPVa?dl=0

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.executivecentre.com

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/1026726/20191111The_Executive_Centre.mp4