‫تيو شو غوان يفوز بجائزة “السلام العالمية” السويدية

هخو أول ماليزي يفوز بهذه الجائزة

كوالالمبور، ماليزيا، 18 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصبح رئيس ومؤسس مجموعة واكي إنترناشيونال غروب تيو شو غوان أول ماليزي يفوز بجائزة السلام العالمية التي حصل عليها هذا العام 2019.

وقد تسلم تيو الجائزة تقديرا لجهوده وتفانيه في القيام بأنشطة من شأنها ترسيخ الوئام والاحترام بين مختلف الأديان.

وإذ يشتهر أكثر باسم “باك تيو”، كان الماليزي أحد سبعة مرشحين للجائزة من بين 120 دولة مختلفة. يؤمن تيو بفكرة إنشاء عالم يسوده السلام والوئام من خلال الترويج للأنشطة متعددة الأديان. وقال إن “العيش بروح احترام بعضنا البعض من خلال المشاركة والعناية كان دائما فلسفة الحياة التي أدين بها بقوة.”

وقال تيو في خطاب قبوله الجائزة إنه “عندما يتعلق الأمر بزيادة الوعي بالبشرية في جميع أنحاء العالم، فإننا نأخذ زمام المبادرة من خلال القيام بالعمل الاجتماعي الذي يتماشى مع رؤيانا. إن المفهوم الأساسي للإنسانية هو احترام بعضنا البعض، بغض النظر عن الاختلافات في خلفيتنا، وأن نشعر مع بعضنا البعض”.

وقال “يجب أن نحترم دائمًا الاختلافات بيننا. علينا أن نتشارك ونعتني ببعضنا البعض دائما على الرغم من اختلافاتنا. مع هذا، نحن قادرون على خلق عالم من الانسجام.”

لدى تيو خبرة تزيد عن 20 عامًا في تعزيز الأعمال الخيرية، مثل بناء المساجد والكنائس والمعابد في جنوب شرق آسيا والصين. كما أنه نشط للغاية في الأعمال الخيرية العامة، مثل تقديم تبرعات للمنظمات أو المؤسسات التطوعية، دون أي تحيز تجاه العرق أو الدين.

وأوضح فلسفته في العمل الاجتماعي، مضيفا أن هناك ثلاث مراحل لبناء الإنسانية من خلال العمل الاجتماعي.

“المرحلة الأولى هي فهم الاحترام المتبادل. المرحلة الثانية هي توضيح الحقيقة. فقط عندما يكون لديك فهم شامل، تقوم بالعمل. النقطة الثالثة هي أن تبقي عقلك مستيقظا، بحيث تكون قادرًا على أداء العمل الاجتماعي بشكل أفضل حتى عند مواجهة التحديات.”

وقال “لا يمكن اتخاذ إجراء إلا إذا حصلنا على فهم واضح لهدف العمل الاجتماعي والصورة الكاملة للعمل الاجتماعي المراد تنفيذه. على طول الطريق. ستكون هناك تحديات وعقبات.” وقال “فقط مع عقول واضحة وهدف قوي، يمكننا التغلب عليها والمضي قدما.”

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الشركة: واكي إنترناشيونال غروب

الشخص: سايوي تيو

إيميل: Send Email

البلد: ماليزيا

الويب: http://www.waki.asia

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