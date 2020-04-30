‫تيليبيرفورمانس في الإمارات والسعودية تحصد جائزة أحد أفضل الأماكن للعمل®

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 من أبريل 2020 / PRNewswire / – نالت شركة تيليبيرفورمانس الشرق الأوسط جائزة “أحد أفضل الأماكن للعمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية” من خلال برنامج المقارنة العالمي “أفضل أماكن العمل”، ® إذ حلت ضمن أفضل 30 مكان عمل في دولة الإمارات وأفضل 10 أماكن عمل في السعودية. وبذلك حققت الشركة جائزتها الحادية عشرة لهذا العام بصفتها صاحب عمل.

تقيم هذه الجائزة مستوى نجاح مكان العمل بناءً على إجراء استبيان شامل لمستوى رضا الموظفين ومراجعة خارجية، إذ يتيح برنامج أفضل أماكن العمل® المعايير والإطار والخبرة اللازمة لإنشاء ثقافات متميزة في مكان العمل والعمل على استدامتها والإشادة بها، كما يعتبر من المراجع المعتمدة في مجال إنشاء شركات تعمل وفق ثقافة التميز في الأداء والثقة بأكثر من 60 دولة.

يعمل لدى شركة تيليبيرفورمانس في الشرق الأوسط ما يربو على 7000 موظف، من بينهم أكثر من 1500 موظف في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، علمًا بأنهم يحملون ما يزيد عن 35 جنسية مختلفة. وقد أعطت الشركة الأولوية لسلامة موظفيها على اختلافهم من خلال تنفيذ استراتيجيات ناجحة للعمل من المنزل، مع ضمان استمرار مشاركة الموظفين وشعورهم بالسعادة، وذلك خلال الأزمة التي نشبت بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعليقًا على المناسبة، صرح الدكتور مايكل بورشيل، الرئيس التنفيذي لبرنامج أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط®، قائلاً: “ نهنئ شركة تيليبيرفورمانس على اعتمادها بوصفها أحد أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وعلى تفوقها في الأبعاد الخمسة لنموذج أفضل أماكن العمل®، وهي المصداقية والاحترام والعدالة والفخر والشعور بالأخوة”.

وأضاف قائلاً: “قائمة أفضل أماكن العمل تكرم المؤسسات التي أثبتت التزامها الجاد بتوفير أماكن عمل تعزز الثقة والفخر والشعور بالأخوة بين موظفيها. ومن ثم، ينبغي أن يفتخر فريق شركة تيليبيرفورمانس بتحقيق هذا الإنجاز العظيم وإدراج الشركة ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تهانينا لجميع أعضاء فريق الشركة في كلا البلدين”.

وفي السياق ذاته، أفاد بيتي غونسالفيس، الرئيس التنفيذي لشركة تيليبيرفورمانس في الشرق الأوسط، قائلا: “حري بنا أن نفخر بهذا الإنجاز وتلك الجائزة ، فهي شهادة على ارتكاز ثقافتنا على الناس، كما أنها تحفزنا على مواصلة توفير بيئة جذابة ومرنة تؤدي إلى نجاح العمل باستخدام أحدث التقنيات مع مراعاة الجوانب الإنسانية. يتمثل هدفنا في التحقق من سعادة الموظفين ومشاركتهم القوية في العمل، ومن هنا نعرب عن امتناننا التام لجميع موظفينا الذين يعملون معًا على تطوير بيئة العمل القائمة على قيمنا المشتركة المتمثلة في الثقة والفخر والسعادة”.

واختتم بيتي غونسالفيس تعليقه قائلاً: “إننا فخورون بتركيزنا على تمكين الموظفين من خلال توفير فرص النمو والمشاركة الفعالة وتعليمهم مهارات جديدة، ويسعدنا تتويج التزامنا بهذه البرامج بأن أصبحت شركة تيليبيرفورمانس في الشرق الأوسط أحد أفضل أماكن العمل، كما نعتقد أن تفانينا في ضمان رفاهية موظفينا على اختلافهم في المجتمع بصورة عامة من العوامل الحاسمة في نجاحنا، حتى في أوقات الأزمات”.

نبذة عن مجموعة تيليبيرفورمانس

مجموعة تيليبيرفورمانس (رمز التداول في باريس: TEP) (رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: FR0000051807) (رويترز: TEPRF.PA) (بلومبرج: TEP FP) هي مجموعة عالمية رائدة في مجال خدمات الأعمال المتكاملة رقميًا، كما أنها شريك استراتيجي لأكبر شركات العالم في صناعات كثيرة.، تقدم الشركة نموذجًا موحدًا لخدمات الدعم المتكاملة يضم ثلاث مجموعات من الحلول الشاملة عالية القيمة، وهي: إدارة تجارب العملاء، وخدمات مكاتب العمليات المساندة، وخدمات المعرفة الخاصة بالعمليات التجارية. تكفل هذه الحلول الرقمية الشاملة نجاحَ التفاعل مع العملاء وتعظيم الاستفادة من العمليات التجارية، بحيث ترتكز على نهج فريد وشامل يستخدم أحدث التقنيات ويراعي الجوانب الإنسانية. ويدعم موظفو المجموعة البالغ عددهم 331,000 موظف في 80 دولة مليارات الاتصالات كل عام بأكثر من 265 لغة وفي 170 سوقًا، في إطار الالتزام المشترك بالتميز ضمن عملية تقديم خدمات “أكثر بساطة وأمانًا بوتيرة أسرع”. ويساعدهم على تحقيق هذه المهمة استخدام حلول قنية موثوقة ومرنة وذكية مصحوبة بالامتثال لأعلى معايير الأمان والجودة في الصناعة، بناءً على التميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتشير تقارير شركة تيليبيرفورمانس في عام 2019 إلى أن الإيرادات الموحدة للمجموعة بلغت 5,355 مليون يورو (6 مليارات دولار أمريكي، على أساس سعر صرف 1.12 لليرور أمام الدولار)، وبلغ صافي الأرباح 400 مليون يورو.

أسهم شركة تيليبيرفورمانس متداولة في بورصة الأوراق المالية في فرنسا (Euronext Paris)، القسم (أ)، علمًا بأنها صالحة لنظام التسوية المؤجلة. وهي مدرجة في المؤشرات التالية: مؤشر CAC Large 60، ومؤشر CAC Next 20، ومؤشر CAC Support Services، ومؤشر STOXX 600، ومؤشر SBF 120، ومؤشرS&P Europe 350، ومؤشر MSCI Global Standard. وقد تم إدراجها أيضًا في مؤشر Euronext Vigeo Eurozone 120 منذ ديسمبر 2015 ومؤشر FTSE4Good منذ يونيو 2018 بناء على أداء المجموعة في مجال مسؤولية الشركات.

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