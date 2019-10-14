‫تويا تعلن عن شراكات جديدة لتسريع تبني المنتجات الذكية في الشرق الأوسط

تويا تعمل مع شركات معروفة دوليا مثل لوجيكوم، دانوب وتاب توب لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت الشركة الرائدة في ميادين الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عن أربع شراكات جديدة مع ماركات عملاء إلكترونية دولية بما فيها لوجيكوم، دانوب وتاب توب، وذلك في المعرض التجاري جيتيكس الشرق الأوسط هذا العام في دبي.

ستساعد هذه الشراكات على توسيع الوصول العالمي لسوق الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وكذلك تحسين مكانة كل شركة منها في صناعة المنازل الذكية في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى الإعلان عن الشراكات، أعلنت العلامات التجارية أيضًا أن تقنية تويا ستعمل على تشغيل سلسلة من منتجاتها الذكية بما في ذلك الأمن والإضاءة والأنظمة الكهربائية الأخرى.

وقال المدير العام لـتويا في الشرق الأوسط جوني ليو، “دبي هي أهم مركز للتجارة والترانزيت في الشرق الأوسط، حيث توفر عددًا كبيرًا من الفرص التجارية لتويا وشركائنا. ستعمل تويا مع شركائنا الجدد لتعزيز الحلول الذكية في هذا السوق.”

وفي جناح تويا في معرض جيتيكس التجاري، حظيت منتجات تويا الذكية التي تحمل علامة “مدعومة من تويا” وحلول العيش الذكي الأخرى التي تقدمها الشركة باهتمام واسع وثناء من العارضين الآخرين.

حول تويا

توفر تويا منصة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء الرائدة عالميًا التي تعمل على توفير منتجات ذكية للمصنعين والعلامات التجارية وشركات تصنيع المعدات الأصلية وسلاسل بيع التجزئة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى الأجهزة والخدمات السحابية وتطوير التطبيقات. كما تساعد تويا العلامات التجارية على تحديث تقنياتها ونماذج أعمالها، ما يمكّنها من تقديم أجهزة ذكية لتلبية طلب المستهلكين. تخدم الشركة أكثر من 100,000 شريك في أكثر من 190 دولة حيث توفر منتجاتها لتشغيل قطاعات الإضاءة والأجهزة والمعدات البيئية ومعدات المراقبة. تويا تعمل دوليا، وهي لها مقرات محلية في الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند.

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