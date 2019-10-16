‫توقيع اتفاقية ترخيص تصميم حفار Jack-Up بين كلًا من شركة (IMI) وشركة (GustoMSC)

ظهران، المملكة العربية السعودية، 15 أكتوبر، 2019/Prnewswire/– أعلنت شركة الصناعات البحرية الدولية (IMI) اليوم أنها وقعت اتفاقية ترخيص مع شركة GustoMSC، وهي إحدى شركات NOV. تُمكن هذه الاتفاقية بفاعلية شركة الصناعات البحرية الدولية IMI من بناء وتسليم حفارات لعملائها. يشتمل الاتفاق على تصميم حفار Jack-Up جديد تابع لشركة GustoMSC والذي سيستخدم قدرات التصنيع الحديثة المخطط لها حاليا في شركة IMI. ونتيجة للاتفاق فإن شركة IMI سوف تكون مستعدة تمامًا لأولى عمليات الإنتاج المتوقعة بحلول عام 2021.

وتعليقًا علي توقيع اتفاقية الترخيص، صرح فتحي السليم، الرئيس التنفيذي لشركة IMI، قائلًا “هذه خطوة رئيسية لشركة IMI لتأمين المعرفة المطلوبة والحصول علي أفضل تصميم لأجهزة الحفر التي ستُصمم وفقًا لأحدث إمكانيات الإنشاء الخاصة بنا، والتي تكون جاهزة لعقود مقبلة.

ويضيف نيلز فان نود “Nils van Nood”، المدير الإداري لشركة GustoMSC قائلًا ” إن شركة IMI جزء مهم من الرؤية السعودية 2030. وأن المساهمة في هذه الرؤية فرصة عظيمة لنا لخدمة العملاء الرئيسيين في المملكة العربية السعودية والمنطقة. وبصفتنا شركة تصميم ومزود لمعدات الإنتاج الرئيسية، فإننا نرى في شركة IMI شريكًا هامًا لنا.”

ستقوم شركة GustoMSC، المسؤولة عن تقديم التصميم الأساسي، بتصميم أحد سلاسلها المعدة جيدًا وهي CJ-series لتناسب معدات الحفر jack-up. بالإضافة إلى أنها ستركز على قدرات التنصيب والإنشاء الخاصة التابعة لشركة IMI مما يؤدي إلى تقليل الوقت الكلى المستخدم في إنتاج الحفار. ويحتفظ التصميم بميزاته الرئيسية والميدانية مثل تصميم الساق المقوى إكس المتين “X-bracing leg”، وتصميم أنظمة الرفع راك وبنيون “Rack & Pinion Jacking” ونظام الدعامة اكس واي “X-Y cantilever”. وكان الهدف من تصميم الحفار التابع لشركة IMI هو تقديم حل (مناسب للغرض المطلوب) يُمكن المملكة العربية السعودية من بيئة حفر آمنة ذات كفاءة ومصداقية عالية.

سيبدأ تطوير التصميم الكامل في الأسابيع القادمة. فستُمكن شركة GustoMSC بصفتها شركة مستقلة متخصصة في تصميم ألات الحفر، شركة IMI وعملائها من التعامل بشكل قوي مع كل البائعين الرئيسين الذين يرغبون بالانضمام إلى برنامج الإنشاء القادم. وقد أعلنت شركة أرو دريلينج “Aro Drilling” منذ عام عن نيتها في شراء عدد 20 حفار جاك أب “Jack-Up” لبعض الأعمال الإنشائية بشركة IMI. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أول طلبية للحفارات في النصف الثاني من عام 2020.

نبذة عن شركة :IMI

ستكون شركة الصناعات البحرية الدولية IMI، التي تقع في مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية الدولية في رأس الخير، المملكة العربية السعودية، أكبر مرفق بحري للخدمات الكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعند اكتمال البناء، ستكون القدرة السنوية للمرفق أربعة (4) حفارات جديدة للبناء البحري وأكثر من 43 سفينة بناء جديدة بما في ذلك حاملات النفط الخام الكبيرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات لأكثر من 260 منتج من المنتجات البحرية. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولي من عمليات الإنتاج في نهاية 2020 مع وصول المرفق إلى طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول 2022. تٌعتبر شركة الصناعات البحرية الدولية، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية ولامبريل وبحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1011414/IMI_and_GustoMSC_Agreement.jpg