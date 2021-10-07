‫توقع الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة إتفاقا جديدا متعدد السنوات لإمدادات الطاقة مع شركة ميتسوبيشي التابعة

وفي الوقت نفسه، أغلقت الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة تمويلا إستراتيجيا مع مجموعة إستثمارية قوية جدا ملتزمة باستراتيجيتنا الطويلة الأجل للنمو، فضلا عن التزام الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة المستمر بالاستدامة البيئية والحوكمة

“إن إتمام إتفاقنا الخاص بالإمدادات والخدمات مع شركة بوسطن لتجارة وتسويق الطاقة في خضم جائحة كوفيد-19 العالمية وخلال هذه الأوقات الاقتصادية والسياسية الصعبة كان إنجازا هائلا للطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة. إن التعاون الذي واجهناه مع شركة بوسطن لتجارة وتسويق الطاقة وثقافتهم في مجال تنظيم المشاريع جعلت هذا المشروع مناسبا بشكل مثالي للفريق في شركة الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة. يمكن لشركتنا الآن الاستمرار في النمو وبناء بنيتنا التحتية في ولايات أخرى خالية من القيود التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا متحمس لما سيجلبه المستقبل لعملائنا والموردين وشركاء القناة والموظفين بينما ندخل أسواق جديدة مثيرة وننمو في الأسواق الحالية،” قال ديفيد كوبيرن، الرئيس التنفيذي للطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة.

تخلق العلاقة الجديدة بين الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة وبين شركة بوسطن لتجارة وتسويق الطاقة إستقرارا طويل الأجل وقدرة على دخول أسواق جديدة وعلاقات شراء الطاقة بالجملة. تتوقع الشركة أن يعزز المرفق الجديد النمو الاستراتيجي المتسارع وأن يدعم فرص استحواذ جديدة.

“إستجابة لطلبات السوق، فإن مرفق شركة بوسطن لتجارة وتسويق الطاقة الجديد يمكن الطاقة الحالية ومصادرة الطاقة المتجددة من توفير تكاليف طاقة أقل وضمان هوامش ربح في المستقبل للعملاء بينما تظل قيادة العملاء. وتستجيب الطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة لهذا الاحتياج الضروري في السوق من خلال تحسين الأسعار، ومنتجات الطاقة، والشروط. ستوسع الطاقة الحالية ومصادر الطاقة بشكل فعال علاقاتها القوية بالفعل مع ABC في سوق أوهايو حيث أنها تتوسع بقوة في أسواق أخرى،” قال جون فارنيل، نائب رئيس المبيعات والتسويق للطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة.

حول الطاقة الحالية والطاقة المتجددة

تم تأسيس هذه الشركة عام 2017 ومقرها مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا، وتوفرالطاقة الحالية ومصادر الطاقة المتجددة على تزويد الاعمال الكبيرة والصغيرة والوكالات الحكومية والعملاء المقيمين بالكهرباء بأسعار تنافسية وحلول الاستدامة وخدمة العملاء الاستثنائية. يتمتع الفريق الحالي للطاقة والطاقة المتجددة بخبرة تزيد على 40 عاما في صناعة الطاقة الدولية، وهو يركز على تبسيط جميع مكونات إمدادات الطاقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.currentenergyrenewables. com .

حول شركة بوسطن للتجارة وتسويق الطاقة ذ.م.م

تقدم شركة بوسطن لتجارة وتسويق الطاقة ذ.م.م ( BETM) ، وهي فرع تابع لشركة ميتسوبيشي، خدمات إدارة الأصول وخدمات التحسين لملاك توليد الطاقة وتخزينها في أمريكا الشمالية، وطاقة البيع بالجملة لموردي الطاقة والغاز بالتجزئة. يغطى تجار شركة بوسطن للتجارة وتسويق الطاقة أسواق الطاقة التنافسية بما في ذلك الأسواق الشمالية الشرقية والغربية الوسطى والغربية. يقوم الفريق، بدافع من نهج قائم على المبادئ الأساسية، بتطوير وصيانة نظم النقل الكهربائي، وشبكة الغاز، ونماذج العرض/الطلب للإطلاع علي وجهات نظر السوق فيما يتعلق بفرص التجارة. اشترت شركة توليد الماس شركة بوسطن للتجارة وتسويق الطاقة من شركة أن أر جي إنرجي في أغسطس 2018، وقبل عام 2014 كانت شركة بوسطن للتجارة وتسويق الطاقة تعرف باسم اديسون ميشن للتسويق والتجارة. وتقدم شركة ميتسوبيشي دعما ائتمانيا على المستوي الإستثماري للأنشطة التجارية لشركة بوسطن للتجارة وتسويق الطاقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.betm.com .

حول شركة ميتسوبيشي

شركة ميتسوبيشي ( MC ) هي مؤسسة تجارية عالمية متكاملة تطور وتدير الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع مكاتبها وفروعها في ما يقرب من 90 بلدا ومنطقة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن شبكة عالمية تتألف من نحو 1,700 شركة جماعية. لدي شركة ميتسوبيشي 10 مجموعات أعمال تعمل في جميع الصناعات تقريبا: الغاز الطبيعى، والمواد الصناعية، والبترول والكيماويات، والموارد المعدنية، والبنية التحتية الصناعية، والسيارات والتنقل، وصناعة الاغذية، والصناعة الاستهلاكية، ومحلول الطاقة، والتنمية الحضرية. ومن خلال هذه المجموعات التجارية العشر، توسعت الأنشطة الحالية لشركة ميتسوبيشي إلى ما هو أبعد من عملياتها التجارية التقليدية لتشمل تطوير المشاريع وإنتاجها وعمليات التصنيع، وذلك بالتعاون مع شركاؤنا الموثوق بهم في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.mitsubishicorp.com

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