‫توفر متطلبات قانون البناء لمعهد الخرسانة الأميركية 318-19 للخرسانة الهيكلية

النسخة الجديدة من مورد معهد الخرسانة الأميركي ذي الشعبية متوفرة الآن بالألوان

فارمنغتون هيلز، مشيغان، 6 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن معهد الخرسانة الأميركي أن ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete قد باتت الآن متوفرة بصيغة الطباعة العادية والرقمية أيضا.

الآن مع الرسوم التوضيحية بالألوان الكاملة لتحسين الوضوح، تتضمن متطلبات ACI 318-19 تغييرات فنية كبيرة في نقاط قوة التعزيز العالية للصلب؛ إضافة الخرسانة المرشوشة ومؤن الأساسات العميقة؛ المتطلبات الزلزالية للأساسات العميقة وغيرها من التطبيقات؛ حركات الزلازل العمودية؛ تحليل غير خطي للتصميم الزلزالي؛ تعديل معادلات طول التنمية؛ وتحديث أحكام تصميم القص والمعادلات. تتم معالجة مجموعة متنوعة من احتياجات الصناعة الأخرى في متطلبات ACI 318-19، بما في ذلك التحديثات على الأحكام المتعلقة بعد التشديد، والخرسانة الجاهزة، واستدامة الخرسانة، والخرسانة خفيفة الوزن، وأكثر من ذلك.

تحدد متطلبات ACI 318-19 برامج التدريب التأهيلية للمفتشين / المركبين وتحدد متطلبات الترخيص. من المتوقع أن تتم الإشارة إلى متطلبات قانون البناء النهائية لـ ACI 318-19 في قانون البناء الدولي 2021.

وقال الدكتور جاك بي موهيل، رئيس لجنة ACI 318: قانون بناء الخرسانة الإنشائية، “يسر معهد الخرسانة الأميركي أن تصبح متطلبات ACI 318-19 الجديدة متوفرة لاستخدام صناعتنا. يعتبر ACI 318 واحدا من أكثر المعايير أهمية وقيمة في ما يتعلق بتصميم الهياكل الخرسانية. تبني الولايات المتحدة والدول في جميع أنحاء العالم تبني قوانين البناء الوطنية الخاصة بها على كل أو جزء من ACI 318.

تتوفر ACI 318-19 في صيغة مطبوعة ورقمية على العنوان concrete.org تتوفر الإصدارات حاليًا باللغة الإنجليزية بوحدات بوصة باوند والإسبانية بوحدات أس آي – ستتوفر إصدارات ولغات إضافية قريبًا. تتوفر ACI 318-19 أيضًا على الفور للمشتركين في ACI Collection of Concrete Codes, Specifications, and Practices . يتوفر ACI 318 Plus – وهو منتج جديد قيد التطوير حاليًا ويخطط لطرحه في منتصف العام 2020 – وسيتوفر للمشتركين بصيغته الرقمية / التفاعلية إلى ACI 318-19 مع إمكانية الوصول إلى الموارد ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف المعهد الندوات العامة والداخلية لتعريف المستخدمين على ACI 318-19 – يرجى زيارة الموقع الإلكتروني concrete.org للأماكن ولمعرفة المزيد.

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في تقدم دائم – معهد الخرسانة الأميركي، الذي تأسس في العام 1904 ويقع مقره الرئيسي في فارمنغتون هيلز، مشيغان ومكتب إقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، هو هيئة ومورد رائد في جميع أنحاء العالم لتطوير ونشر المعايير، الموارد الفنية، برامج التعليم والتدريب، برامج الترخيص، والمهارات المثبتة للأشخاص والمؤسسات المشاركة في تصميم الخرسانة والبناء والمواد، الذين يتقاسمون الالتزام بالسعي لتحقيق أفضل استخدام للخرسانة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.concrete.org.

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/956370/ACI_318_19.mp4

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/956369/American_Concrete_Institute_318_19.jpg