‫توري هريس تطرح مجموعة “Legacy to cloud-native kit” في تي إم فوريم ديجيتال ترانسفورميشن ورلد 2020

وطبقًا لشوبا سريدار (Shuba Sridhar)، نائبة رئيس المبادرات الاستراتيجية، فإن أصولك القديمة، التي تم بناؤها على مر السنين، مهمة وقيمة. تساعد شركة توري هاريس (Torry Harris) قادة تكنولوجيا المعلومات على تحليل الوظائف القديمة واستخراجها وتحديثها بطريقة متسقة من أجل انتقال قياسي وسريع إلى إعداد بيئة سحابية أصلية.

“ومن خلال مجموعة legacy to cloud native kit ، يمكنك تسخير الأدوات الرقمية الجاهزة للنشر، وأطر التشغيل الآلي، والخدمات المتوافقة مع معايير الصناعة. كما أضافت قائلة، تساعدك المجموعة على بناء الحجم والكفاءة مع توحيد مكونات البيئة السحابية الأصلية عبر مجموعات الشركات وتقليل المصروفات الجارية”.

وتأتي المجموعة مزودة ببوابة صغيرة مدمجة: مدير واجهة برمجة التطبيقات – ديجيت ماركت (DigitMarket™ API Manager)، أداة تكامل مرئية: كوبلر (Coupler)، أداة تشغيل آلي للنشر: ديبلوماتيك (Deplomatic)، أداة تشغيل آلي قيمة للدمج: أوتوستب (AutoStub® )وأداة تشغيل آلي لاختبار واجهة برمجة التطبيقات: أوتوميشن (Automaton™).

عن شركة توري هاريس ( Torry Harris )

شركة توري هاريس (Torry Harris) هي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات استشارية في مجال الأعمال والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. وعلى مدار أكثر من عقدين، ركزت الشركة على توفير الحلول في مجالات التكامل للتمكين الرقمي، وخدمات السوق الرقمي، وإدارة دورة حياة واجهة برمجة التطبيقات لتمكين النظام البيئي الرقمي. يقع مقر الشركة الرئيسي في نيو جيرسي (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولها مراكز تطوير في بنجالور، الهند.

ولديها مكاتب في بريستول (المملكة المتحدة)، وسلاو (المملكة المتحدة)، ودبي (الإمارات العربية المتحدة)، ودبلن (إيرلندا)، وميونيخ (ألمانيا) وباريس (فرنسا). لمعرفة المزيد، يرجى زيارة https://www.torryharris. com