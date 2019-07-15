‫تواصل نشر اختبارات TOEIC Bridge®  المعادة التصميم في جميع أنحاء العالم

برنستون، نيوجرزي، 15 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — بعد الإطلاق والتنفيذ الناجح لاختبارات المهارات الأربع المعادة التصميم TOEIC Bridge ® في اليابان وكوريا وتايوان، تواصل خدمة الاختبارات التعليمية نشر محفظة الاختبارات الجديدة TOEIC Bridge (تويس بريدج) في جميع أنحاء العالم.

توفر المجموعة الشاملة من اختبارات TOEIC Bridge المعاد تصميمها من خدمة الاختبارات التعليمية للمؤسسات التعليمية التي تستخدم درجات هذه الاختبارات والطلبة التي يتقدمون لها أداة موضوعية وفعالة لقياس وفهم إجادة اللغة الإنجليزية من المستوى الأساسي إلى المستوى المتوسط ​​للفرد.

تركز اختبارات TOEIC Bridge المعاد تصميمها على إجادة الفرد اللغة الإنجليزية من المستوى الأساسي إلى المتوسط ​​من خلال تقييم مهارات الاتصال الأربع بشكل موثوق – الاستماع والقراءة والتحدث والكتابة – في الحياة اليومية وسيناريوهات أماكن العمل الشائعة التي تعكس استخدامات اللغة الحديثة وأساليب الاتصال. توفر هذه المحفظة من الاختبارات تغذية راجعة حول الأداء لتمكين تدريس أكثر فعالية يساعد بدوره المتقدمين للاختبار على التقدم نحو الكفاءة المتقدمة في اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، سيختبر مستخدمو درجات هذه الاختبارات مرونة وسهولة أكبر حيث يمكن الآن دمج المهارات في وحدات متكاملة لتناسب احتياجاتهم الخاصة.

ويقول الدكتور فنغ يو، المدير التنفيذي لبرنامج اختبارات TOEIC ® في خدمة الاختبارات التعليمية، “إداراتنا الحديثة والناجحة لاختبارات TOEIC Bridge للاستماع والقراءة، واختبارات التحدث والكتابة، هي دليل على التزامنا بتوفير تقييمات عالية الجودة لمتعلمي اللغة الإنجليزية على المستوى التأسيسي. تم تطوير اختبارات TOEIC Bridge المعاد تصميمها باستخدام نفس الدقة وضبط الجودة التي تجعل برنامج TOEIC المعيار العالمي الموثوق به لقياس الكفاءة في اللغة الإنجليزية في مكان العمل.”

تسمح التغذية الراجعة لأداء اختبارات TOEIC Bridge المعاد تصميمها لمستخدمي درجات الاختبارات بقياس مهارات التواصل باللغة الإنجليزية اليومية للفرد بشكل فعال. على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي الدرجات استخدام الدرجات والمعلومات بثقة من الاختبارات لـ:

وضع الأفراد في دورة تعلم اللغة الإنجليزية المناسبة لمستوى مهاراتهم

فحص ووضع الأفراد في الوظائف التي تتطلب مهارات الاتصال اليومية الأساسية إلى المتوسطة

تقييم فعالية برامج التدريب في المستوى الأولي

يمكن للأفراد بناء مهاراتهم الأساسية والاستعداد للتقدم نحو إتقان أكثر تقدماً في اللغة الإنجليزية. ومن بين الإمكانات الأخرى، يمكن لمستخدمي درجات اختبارات TOEIC Bridge والمعلومات:

تحديد نقاط القوة والضعف النسبية للمتقدمين للاختبار في ما يتعلق بالمهارات اللغوية المختلفة

تتبع أو قياس تطور الفرد أو تحسنه مع مرور الوقت من أجل مراقبة النمو في المهارات اللغوية أو الكفاءة العامة

تحديد الاستعداد لدى الطلبة لتعليم وتقييم أكثر تقدماً للغة الإنجليزية

لمعرفة المزيد حول اختبارات TOEIC Bridge المعاد تصميمها، يرجى الاتصال بمكتب شبكة خدمة الاختبارات التعليمية المحلية لديك ETS Preferred Network (EPN) office.

حول برنامج TOEIC ®

على مدى 40 عامًا كرائد في الصناعة، وضع برنامج TOEIC المعيار العالمي لتقييم مهارات التواصل باللغة الإنجليزية اللازمة في مكان العمل. تعد درجات اختبارات TOEIC الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم، حيث تضم أكثر من 14,000 مؤسسة في أكثر من 160 دولة اختبارات محل ثقة للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المهمة. لمزيد من المعلومات حول برنامج TOEIC، يرجى زيارة toeicglobal.com.

نبذة حول شركة خدمات الاختبارات التعليمية ETS

في شركة خدمات الاختبارات التعليمية، نقدم الجودة والمساواة في التعليم لجميع الناس في جميع أنحاء العالم من خلال وضع الاختبارات على أساس البحث الدقيق. شركة خدمات الاختبارات التعليمية تخدم الأفراد والمؤسسات التعليمية والوكالات الحكومية من خلال توفير حلول متخصصة للحصول على شهادة معلم، شهادة تعليم اللغة الإنجليزية، شهادة تعليم المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، وكذلك إجراء البحوث والتعليم، وتحليل ودراسات السياسة العامة. وإذ تم تأسيسها كمؤسسة غير ربحية في العام 1947، فإن شركة خدمات الاختبارات التعليمية تطور وتدير وتضع العلامات لأكثر من 50 مليون اختبار سنويا – بما في ذلك TOEFL® واختبارات TOEIC® واختبارات GRE وسلسلة اختبارات Praxis Series™ – في أكثر من 180 بلدا، في أكثر من 9,000 موقع في جميع أنحاء العالم. www.ets.org.