‫تنظيم حدث بمناسبة بقاء 100 يوم على حلول موعد افتتاح المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير

شنغهاي، 2 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — لم يتبق على عقد المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني سوى أقل من 100 يوم. وقد تم تنظيم حدث مزاوجة تجارية قبل المعرض للعارضين والبائعين في شنغهاي يوم 26 تموز/يوليو حيث شاركت فيه 100 شركة متخصصة في صناعة الغذاء والزراعة والرعاية الصحية، وقامت هذه الشركات بعرض منتجاتها والتقى ممثلوها بالمتسوقين المحتملين.

أكدت أكثر من 60 دولة مشاركتها في جناح البلاد في المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني الذي سيعقد في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وفقا للمعلومات التي نشرتها وزارة التجارة في 26 تموز/يوليو.

أصدرت دائرة البريد الوطنية الصينية، بالشراكة مع مكتب معرض الاستيراد الدولي الصيني، 5000 بطاقة بريدية خاصة للترحيب بالعارضين والمشترين في المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني يوم 25 تموز/يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن منظمو المعرض عن سلسلة من السياسات الداعمة وكشفوا تفاصيل الأعمال التحضيرية للمعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني.

أنشأت الإدارة العامة للجمارك مكتبًا خاصًا في مكان المعرض، وهو المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات، للإشراف على إجراءات التخليص للمعارض الأجنبية، وتقديم خدمة الشباك الواحد لشركات المعارض في المعرض.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق 13 سياسة لتسهيل الإجراءات الجمركية للمعرض هذا العام، وتم نشر قوائم المواد المقيدة والعناصر المحظورة على موقعه الرسمي على الإنترنت.

قامت وزارة الزراعة والشؤون الريفية بتبسيط إجراءات الموافقة على واردات وصادرات النباتات والحيوانات المائية المهددة بالانقراض إلى بلدية شنغهاي.

وقالت إدارة الملكية الفكرية في شنغهاي إنها ستمنح الأولوية لمراجعة الطلبات المقدمة من العارضين في المعرض، وستقوم بإنشاء شباك خدمة مخصصة في المكان.

المعرض هو أول معرض على المستوى الوطني في العالم مخصص للواردات. في العام الماضي، اختتم المعرض الأول بقيمة نوايا صفقات بلغت أكثر من 57.8 مليار دولار في عام واحد.

أكدت أكثر من 3000 شركة أجنبية من 150 دولة ومنطقة مشاركتها في المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير الثاني، وفقًا لما قاله صن شنغهاي، نائب مدير مكتب المعرض الصيني الدولي للاستيراد والتصدير.

وقال إنه تم تشكيل 39 بعثة تجارية محلية، تتألف من حوالي 600 بعثة تجارة فرعية من المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات، مضيفًا أن التسجيل للزوار المحترفين افتتح منذ 1 تموز/يوليو.

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