‫تمكين الرقمنة في الأنظمة الحكومية والعسكرية السرية: خدمة وضع العلامات SDoT من شركة INFODAS تحصل على الموافقة باعتماد شهادة لحل تصنيف البيانات المتوافقة الخاصة بحلف شمال الأطلسي (NATO)

كولونيا، ألمانيا، 15 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — تواصل شركة INFODAS، كشركة رائدة في تكنولوجيا الحلول عبر النطاقات، توفير حلول برمجيات وأجهزة أمنية متطورة في بيئات حساسة على مستوى المهام المضطلع بها في القطاع العام والبنية التحتية الحيوية. وبعد تقييم متعمق استمر لمدة سبع سنوات، أصدر المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات (BSI) الموافقة باعتماد شهادة لخدمة وضع العلامات SDoT (DoT Labelling Service).

وقد استوفت جميع عناصر مجموعة منتجات Secure Domain Transition (SDoT) متطلبات المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات (BSI) الصارمة لأمن الأجهزة والبرمجيات على مستوى شهادة German SECRET وما دونها. كما تم منح الموافقة على اعتماد شهادة EU SECRET وشهادة تسجيل في مجال العلاقات الدولية (NATO SECRET). تسمح منتجات SDoT بتوفير البيانات أو تبادلها بطريقة خاضعة للرقابة مع الحفاظ على البيانات الحساسة محمية.

وغالبًا ما ترغب مؤسسات القطاع العام التي تتعامل مع المعلومات السرية وترغب في الاستفادة من الرقمنة من خلال مشاركة البيانات الحساسة بشكل انتقائي مع أنظمة أو مؤسسات أو حلفاء آخرين في الوقت الفعلي. وعلى الرغم من ذلك كله، إلا أن العديد من كائنات البيانات غير المنظمة (مثل الصور ومقاطع الفيديو وسجلات المرضى والمستندات) تتطلب عنصرًا موثوقًا آخر لاتخاذ قرار الإصدار حيث يمكن تغيير مستوى تصنيفها بسهولة.

وهنا يأتي دور خدمة وضع العلامات SDoT (DoT Labelling Service) لحل هذه المسألة. حيث تسمح الشركة بتصنيف أي كائن بيانات يدويًا أو تلقائيًا باستخدام ملصق أمان XML غير قابل للتزييف مرتبط بالملف بشكل مشفر. ويكمل المنتج حل بوابة أمان SDoT ثنائية الاتجاه لنطاقات الاعتماد ووما أدنى بحيث يمكن تصفية حتى البيانات غير المنظمة. يتم تطبيق خدمة وضع العلامات SDoT في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السرية ويمكن دمجها في أي بيئة عمل (مثل Microsoft Outlook و Word و Excel) للمستخدم مما يضمن درجة عالية من اعتماد المستخدم والأمان المتمركز حول البيانات. وبدلاً من ذلك، تعرض شركة INFODAS وورك استيشن SDoT، وهو حاسوب محمول مقوى، مزود بتطبيق تصنيف البيانات.

ويمكن تحديد ملصقات الأمان XML بلا قيود من قبل أي منظمة وقد تتضمن فئات مثل منشئ الملصق أو سياسات المشاركة المسموح بها والمقيدة أو صلاحية الملصق. يتم دائمًا تسجيل أي تغييرات تطرأ على الملصق طوال دورة حياته. حتى أصغر تغيير في كائن البيانات يؤدي تلقائيًا إلى إبطال الملصق الذي يحول دون إطلاقه من نطاق مصنف. تلتزم ملصقات الأمان XML بالفعل باتفاقيات التقييس الجديدة في الناتو (NATO) رقم 4774 لملصقات السرية بالإضافة إلى 4778 لربط البيانات الوصفية.

كما صُممت بطاقة SDoT وصُنِّعت في ألمانيا وفقًا لمبدأ آمن حسب التصميم. إنها تحتوي على نفس برامج الأمان المتطورة للغاية وبنية الأجهزة مثل SDoT Diode وبوابة الأمان SDoT (Security Gateway) وبوابة الأمان السريع SDoT (Security Gateway Express). وتقدم مجموعة منتجات INFODAS SDoT حاليًا أكثر الحلول شمولًا عبر النطاقات التي تم تقييمها من قِبَل الحكومة في السوق العالمي لأمان الشبكات ومنع تسرب البيانات (DLP). وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية، استخدمت منتجات SDoT في أصعب البيئات الحساسة على مستوى المهام المضطلع بها حول العالم.

نبذة عن شركة INFODAS – توصل مع المزيد وكن أمانا

شركة INFODAS هي أحد المشاريع التجارية العائلية المستقلة تأسست عام 1974 في ألمانيا. تعمل الشركة في تطوير حلول مبتكرة عبر النطاقات على أساس مبادئ آمن حسب التصميم وتوفر الأمن السيبراني والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات للعملاء الحكوميين والعسكريين والتجاريين. وقد تم اعتماد حلول مجموعة منتجات INFODAS SDoT (SDoT Security Gateway و SDoT Software Data Diode و SDoT Labelling Service وأعمال PATCH) وفقًا لشهادة German SECRET وشهادة EU SECRET وشهادة تسجيل في مجال العلاقات الدولية (NATO SECRET) وهي مدرجة في كتالوج ضمان معلومات الناتو.

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الرسومات وصور المنتجات

https://www.infodas.de/en/ news/press-releases/sdot_ labelling_service_secret_ approval_nato_4774_4778_data_ classification/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1273871/infodas_SDoT_ and_Workstation.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1273872/infodas_SDoT_ Outlook_Email.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1273873/infodas_SDoT_ architecture.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1273874/infodas_Logo.jpg