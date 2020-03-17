‫تكنو موبيل تجلب كاميرا هاتف سوني الذكي الأولى 64 ميغابيكسل إلى أفريقيا

هونغ كونغ، 17 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تقوم شركة الهاتف الجوال العالمية الممتازة تكنو موبيل ( www.TECNO-mobile.com ) بتغيير عالم كاميرات الهاتف الجوال في الأسواق الناشئة مرة أخرى بإطلاقها المرتقب لسلسلة هاتفها الجديد كامون 15. وتدعم سلسلة كامون 15 رقاقة سوني الفائقة التقدم التي تُعتبر رائدة في الصناعة.

وسيكون هذا الإطلاق خطوة صغيرة لسلسلة الهاتف كامون 15، ولكنها ستكون خطوة عملاقة لشركة تكنو – إذ سيكون هاتف تكنو كامون 15 أول هاتف جوال ذكي يتم الكشف عنه في السوق الأفريقي، وستدخل تقنية كاميرات الوضوح الفائق لهاتف السلسلة كامون 15 مرحلة جديدة.

وبفضل مواصفات التصميم الفائقة بالإضافة إلى القدرة التكنولوجية الرائعة لأجهزة الاستشعار، توفر شريحةسونيدعمًا قويًا لأداء الكاميرا، فعلى سبيل المثال، واحدة من المزايا الأكثر لفتًا لرقاقة سوني على الكاميرا هي مقدار التفاصيل التي يمكن أن تحزمها في كل جانب من جوانب التصوير الفوتوغرافي، وتقديم التفاصيل الدقيقة على مستوى البكسل. وكذلك فإن جودة الصورة أفضل بكثير من الرقائق الأخرى بنفس البكسل، ويتم تجسيد التفاصيل بوضوح، حتى الصورة المظلمة تصبح مشرقة وواضحة.

أثناء التقاط صورة بهاتف ذكي مزود بشريحةسوني، حتى بعد التكبير إلى أقصى الحدود، يتم التقاط كل التفاصيل وعرضها بشكل مثالي. انقر الغالق الرقمي لالتقاط مناظر جميلة وذكريات لا تنسى، وستجد أن كل التفاصيل يتم عرضها بشكل نقي وواضح. فكر في تجريف المناظر الطبيعية المسائية بتفاصيل الحياة الساكنة التي يمكنك تكبيرها مباشرةً، وتكون قد بدأت في التقاط الصورة.

في الآونة الأخيرة، توقعت بعض وسائل الإعلام العالمية الابتكار التكنولوجي للهواتف الذكية في عشرينيات القرن الماضي، والتي ذكرت أن زيادة كميات الميغابكسل ستكون الاتجاه الرئيسي في العشرينيات. لدى مستخدمي الهواتف الذكية شهية لا تشبع لكميات كبيرة من وحدات البكسل ويحاول المصنعون قصارى جهدهم لمعرفة طرق تحسين أداء البكسل من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للأشخاص. مما لا شك فيه أنشركة تكنو موبيلتسير على الطريق الصحيح مع هذا الابتكار.

تقول المصادر إن سلسلةتكنو كامون 15الجديدة قد تكون مجهزة بدقة 64 ميغابكسل للحصول على تجربة تصوير عالية الوضوح في نهاية المطاف. وبمجرد إصداره، سيكون أول هاتف في إفريقيا يعمل بشريحةسوني، وهو إنجاز كبير لصناعة الهواتف الذكية في إفريقيا. 64 ميغابكسل سيكون اختراقا كبيرا آخر في تكنولوجيا البكسل للهاتف الذكي.

كيف يمكن لسلسلة تكنو كامون 15 أن تؤدي أداءً جيدًا مثل ملك التصوير التالي بعد الزواج من سوني، فهل سيكون ملك التصوير التالي؟ دعونا نترقب.