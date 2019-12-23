‫تكريم GSK السعودية كأحد أفضل ثلاثة أماكن للعمل في المملكة العربية السعودية لعام 2019

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 ديسمبر 2019 /PRNewswire/ — اعتُمِدت مؤخرًا شركة GSK السعودية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات GSK العالمية التي تعمل في مجال الصناعات الدوائية، كواحدة من أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2019. برنامج أفضل الأماكن للعمل هو برنامج دولي يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد عن مدى التزام موظفيهم ورضاهم عن شركاتهم وتكريم من يحققون أداءً متميزًا في عملهم وفقًا لأعلى معايير التميز فيما يتصل بظروف العمل.

وقد حصلت GSK السعودية على علامات ممتازة ضمن عدة جوانب تتعلق بمكان عملها كمزايا الموظفين ومكان العمل وأسلوب القيادة وفرص النمو الوظيفي حيث يتم توجيه المبادرات والعمليات صوب منح الموظفين ما يلزمهم من أدوات لنحقيق التميز في الأداء وتوصيل آرائهم للإدارة والحفاظ على مستوى عالٍ من الالتزام.

وفي هذا الصدد، صرح لوشيانو أندرادي، نائب رئيس GSK السعودية ومديرها العام، قائلاً: “نفخر باعتماد GSK السعودية كواحد من أفضل 3 أماكن عمل في المملكة. وقد جاءت تلك الجائزة نتيجة لتكريس جهودنا في توفير بيئة عمل لموظفينا تمكنهم من تحقيق ذاتهم والشعور بالسعادة واستدامة التطوير. كما نعمل كشركة على مساعدة الناس في المملكة العربية السعودية على تحقيق المزيد من الإنجازات والشعور بأنهم في وضع أفضل وأن ينعموا بحياة أطول لتتجاوز أعمارهم 65 عامًا. وقد جاء هذا التكريم مواكبًا لاحتفالنا بتراث قوامه 25 عامًا من الإنتاج المحلي في مصنعنا القائم بمدينة جدة. وسوف نواصل سويًا إيجاد بيئة عمل نتمكن فيها من تحقيق الازدهار والمضي قُدُمًا نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، بما في ذلك توطين العمالة المحلية وتحسين نوعية حياة الشعب السعودي.”

كما صرحت داليا الدمياطي، شريك الموارد البشرية في GSK السعودية، قائلة: “شركة GSK هي مؤسسة تنتهج هدفًا ذا خصوصية وهو معاونة الناس في إنجاز المزيد والشعور بأنهم بحال أفضل وينعمون بحياة أطول. ويبدأ تحقيق هدفنا بنا نحن. فنحن نحقق أعلى مستويات الأداء عندما نشعر أننا في أفضل حالاتنا. ونفخر بانتهاج الثقافة التي نؤسس أركانها لموظفينا عن طريق سمات تنطوي على الشجاعة وعمل الفريق والقابلية للمساءلة والتطوير. وقد تحقق كل ذلك بفضل أعضاء فريقنا الذين يعملون بشغف لتأسيس “أفضل مكان للعمل في المملكة العربية السعودية.”

وقد صرح حمزة إدريسي، مدير البرنامج في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “تمثل GSK السعودية مثالاً عظيمًا على أن البيئات الحاضنة والشعور بالانتماء يمثلان عاملين بالغي الأهمية لاحتواء فرق العمل، وهو ما يسهم بدوره في إيجاد ثقافة مؤسسية تتميز بارتفاع مستوى الأداء.”

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

يتيح برنامج أفضل أماكن العمل اعتماد أماكن العمل الرائدة في العديد من الدول وتكريمها، بما في ذلك البرامج الرائدة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. ينصب تركيز البرنامج على ثمانية عوامل في أماكن العمل؛ بما في ذلك ثقافة مكان العمل وفرص النمو ورضا الموظفين بشكل عام عن الممارسات المهنية المتعلقة بالأفراد في الشركة. كما يتم إجراء عملية تدقيق للموارد البشرية لفحص الممارسات المهنية المتعلقة بالموارد البشرية داخل المنظمة المعنية.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج على الرابط www.bestplacestoworkfor.org.

مسؤول الاتصال:

الاتصالات الإعلامية: ماريا مرسيدس،

بريد إلكتروني: info@bestplacestoworkfor.org

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