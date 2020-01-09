‫تكريم هوامي أمازفيت كالشركة الأهم في ابتكار الأجهزة الذكية المرتداة وفوز سماعة الستيريو أمازفيت باوربدز بجائزة أفضل منتج سماعة وايرلس ستيريو أذن للياقة البدنية

متصدرة مستقبل تقنية اللياقة البدنية والأدوات المرتداة، شركة هوامي أمازفيت تبهر العالم بـ 6 منتجات مبتكرة عبر ثلاث فئات تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020

لاس فيغاس، 9 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أبهرت شركة هوامي (NYSE: HMI)، وهي واحدة من أكبر شركات الأجهزة المرتداة في العالم، الصناعة والمستهلكين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي أس 2020) في لاس فيغاس بالكشف عن ستة منتجات عبر ثلاث فئات: الأستوديو المنزلي الغامر للياقة البدنية Amazfit HomeStudio، المشاية القابلة للطي Amazfit AirRun[1]، سماعات الأذن الستيريو للياقة البدنية مع تصميم الكليب الجاهز، Amazfit PowerBuds، وجهاز الرقابة المريح للنوم والصحة Amazfit ZenBuds، وساعة المغامرة الخارجية التي أطلقت مؤخرا Amazfit T-Rex، وهي الساعة الجديدة بين سلسلة الساعات السبع في محفظة ساعات أمازفيت الذكية، وهي ساعة متقدمة على ساعة Amazfit Bip S.

وتقديراً لهذه الابتكارات الرائدة وقيادة أمازفيت في الأجهزة المرتداة الذكية، حصلت هوامي أمازفيت على جائزتين مرموقتين من آي دي جي (مجموعة البيانات الدولية) [2]: جائزة “أفضل شركة منتجة للأجهزة الذكية المرتداة” على ابتكاراتها الرائدة في الصناعة وابتكاراتها الرائدة وجائزة على “أفضل سماعات أذن للياقة البدنية” Amazfit PowerBuds التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وقال السيد وانغ هوانغ، مؤسس الشركة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، “من خلال توسيع نطاق خبرتنا في مجال تكنولوجيا الصحة واللياقة البدنية بما يتجاوز الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية لتشمل المشايات وسماعات الأذنين، تقدم أمازفيت رؤية لمستقبل اللياقة البدنية في العقد المقبل وإظهار كيف يمكن أن تتضافر الصحة والتكنولوجيا في العام 2020 وما بعده.”

تهدف هوامي أمازفيت المعروفة بأجهزتها المرتداة الذكية المهنية الأنيقة، إلى تقديم ابتكارات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بروح شعارها “إقفز فوق الحدود“. انطلاقًا من مهمة الشركة، “لنربط الصحة والتكنولوجيا”، تلتزم شركة هوامي بإنشاء نظام عالمي للرعاية الصحية، مع كونها شريك الصحة واللياقة الأكثر ثقة لمستخدميها.

للحصول على كتيب الإعلام والصور عالية الوضوح للمنتجات، يرجى التنزيل عن: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

ملاحظة: مشاية أمازفيت أير ران مختلفة عن مشاية أير ران. إذ تأسست في العام 1964، مجموعة البيانات الدولية هي شركة مخضرمة محترمة في صناعة التكنولوجيا وهي الشركة العالمية الرائدة في الإعلام التكنولوجي، والبيانات وخدمات التسويق.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1063171/Mr__Huang_Wang.jpg