‫تكريم مايندتري عن أفضل الممارسات في مجال الامتثال

نالت مايندتري جائزة “أفضل إطار عمل خاص بالامتثال في السنة” على هامش قمة وجوائز قيادة الامتثال لعام 2019، التي استضافتها منتديات يو بي إس.

بنغالور، الهند، 9 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — نالت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات التقنية، جائزة “أفضل إطار عمل خاص بالامتثال” على هامش قمة وجوائز قيادة الامتثال “Compliance Leadership Summit & Awards” لعام 2019 التي تستضيفها منتديات يو بي إس “UBS Forums”. وتكرم هذه الجائزة الاهتمام الذي توليه مايندتري إزاء الأمور المتعلقة بالشفافية، والموثوقية، والنزاهة، والاستقلالية باعتبارها العناصر الرئيسية في إطار الامتثال، وكيف ترتقي بمؤشر المسئولية المؤسسية للمؤسسة.

وفي معرض تعليقه على هذا التكريم، صرح إروان كاربنتيه “Erwan Carpentier“، نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار العام: “دائمًا ما تتعامل مايندتري مع أمور الامتثال دون أدنى تسامح وطالما افتخرنا بهيكل الامتثال الصارم لدينا. ولا يساعدنا ذلك على الامتثال مع أعلى معايير النزاهة والشفافية والأخلاقيات فحسب، لكنه يحفزنا على الارتقاء كمؤسسة أفضل وأكثر مسئولية كل يوم. ويؤكد التكريم مجددًا على المعايير العالية التي تطبقها مايندتري في مجال الحوكمة المؤسسية”.

ومن جانبه، أشار أجيت دايف “Ajit Dive“، مدير المؤتمر، بمنتديات يو بي إس قائلاً: “تمتلك مايندتري الوقت، وأثبتت كذلك أن جودة القيادة العالية تكمن في نزاهتها التي لا شك فيها. وتمكنت مايندتري من إعداد مقياس صناعي يطبق أعلى معايير النزاهة والصدق والقيم. وهو ما أصبح سمة رئيسية لهيكلها التنظيمي. وبدورنا نشيد بجهودهم وليس تكريمنا سوى إشارة صغيرة على امتنانا”.

وكانت مايندتري قد أعدت إطار عمل منهجيًا فريدًا للامتثال على استعداد تام لأية تغييرات تؤثر على هيكل الامتثال. وهو نظام وقائي عالي الفعالية عوضًا عن كونه تصحيحيًا، مما يسمح لمايندتري بالمشاركة السلسة في الأسواق ذات الصلة دون التنازل عن معاييرها الأخلاقية، مما يترتب عليه تحسين نزاهة العلامة التجارية والتواصل على نحو أعمق مع الحكومات، والمستثمرين، والعملاء، والشركاء، وعقول مايندتري.

وتقدر الجائزة العمل الذي تنفذه المؤسسات من جميع أنحاء الهند في تطوير إطار عمل شامل خاص بالامتثال يمكن المؤسسة التي تطبق سياسات تنظيمية صارمة خاصة بالامتثال. أما منتديات يو بي إس فتعد أكبر المنصات بالهند المعنية بوضع تصور وتنظيم وتنفيذ فعاليات وجلسات تحول الأعمال بهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للمؤسسات.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري “Mindtree” (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد شركات جلوبال 2000 “Global 2000″ من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999، يعتمد أكثر من 340 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 17 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 20,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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