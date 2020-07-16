‫تكريم فيلد باور باعتبارها لاعبًا رئيسيًا طبقًا لتقرير شركة غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة الخدمات الميدانية لعام 2020

وفي معرض حديثه بشأن هذا التكريم، صرح السيد/ فنكاتيش سوندارام “Venkatesh Sundaram“، الرئيس التنفيذي لشركة فيلد باور قائلاً: “يشرفنا نيل هذا التكريم من مؤسسة غارتنر. ونرى ذلك باعتباره تصديقًا إيجابيًا ويؤكد على قدرتنا على تقديم قيمة لعملائنا. ونؤمن بتمتعنا بالمرونة والقدرة على الابتكار اليوم. وبمعاونة فريقنا، أنا على ثقة أننا نستطيع أن نساهم مع عملائنا بصورة ملحوظة في مجال إدارة الخدمات الميدانية“.

وطبقًا لجيم روبنسون “Jim Robinson” ونافيد رشيد “Naved Rashid” المحللان بمؤسسة غارتنر، “أظهر الموردون المذكورون بتقرير ماجيك كوادرانت الماثل قدرة على توفير البرمجيات كخدمة من عدة مؤسسات، وفي العديد من الحالات، تستضيف مؤسسة واحدة المنتجات التي تدعم إدارة الخدمات الميدانية للمؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم في عدة مجالات، وتوفر بعضها خدمة ميدانية محدودة، ولكنها عميقة، تحسن الجدولة أو تطبيقات الجوال. بينما يوفر البعض الآخر مجموعة من الخدمات واسعة النطاق”.

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إخلاء مسئولية مؤسسة غارتنر:

لا تضمن غارتنر أي مورد أو منتج أو خدمة واردة في نشرتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار هؤلاء الموردين استنادًا إلى أعلى الدرجات أو التقديرات الأخرى فحسب. وتتكون مطبوعات غارتنر البحثية من آراء مؤسسة غارتنر للأبحاث ولا تفسر كبيان للحقائق. وتخلي غارتنر جميع مسئولياتها، سواء كانت صريحة أم ضمنية، فيما يختص بهذا البحث، بما في ذلك أية مسئولية عن قابلية التسويق أو الملاءمة لأغراض معينة.

نبذة عن فيلد باور:

تعد فيلد باور بمثابة شركة تقنيات من الجيل الجديد مقرها دبي تركز على ابتكار حلول خاصة بإدارة الخدمات الميدانية. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية التي تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، تقدم فيلد باور ميزة تنافسية للعملاء. ومع أكثر من 1000 موظف ينتشرون حول 4 قارات حول العالم، تسعى فيلد باور إلى إحداث تأثير عميق في إدارة الخدمات الميدانية. ولمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.fieldpower.com.

اتصالات وسائل الإعلام:

كارثيك سوبرامانيان “Karthik Subramanian“

نائب رئيس – التسويق

karthiks@ducont.com

05522-98409-91 +

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