‫تكريم شركة Gulf Business Machines كواحدة من أفضل شركات التوظيف في البحرين عن عام 2020

المنامة، البحرين، 9 أغسطس 2020 /PRNewswire/ — كُرِّمت مؤخرًا شركة Gulf Business Machines كواحدة من أفضل الأماكن للعمل في البحرين. جدير بالذكر أنها الشركة الرائدة في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة لتوفر بنية تحتية رقمية رائدة في هذا المجال والحلول الرقمية للأعمال وحلول الأمن والخدمات. برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولي لمنح شهادات الموارد البشرية ويوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن التزام موظفيهم وارتباطهم ببيئات أعمالهم ومدى رضاهم عن هذه الأعمال، كما يكرم البرنامج الشركات التي توفر لموظفيها تجربة عمل متميزة مع استيفاء أفضل معايير التميز فيما يتعلق بظروف العمل.

وقد صرح السيد عبد الله إسحاق، المدير العام للشركة بالبحرين قائلاً: “يمثل موظفونا أهم أصولنا، ما ينعكس في تحقيق أعلى العلامات (91%) كأفضل مكان للعمل في البحرين. فنحن نقدر موظفينا المتميزين ونكافئهم على تحقيق مستهدفاتهم كما نواصل تطوير مهاراتهم الشخصية والتقنية مستعينين بأحدث التوجهات التقنية. كما نؤمن بأن إيجاد مكان عمل أكثر سعادة وإيجابية هو أمر من شأنه أن ينعكس على عملاء الشركة بصفة يومية على مدى الأعوام الثلاثين الماضية من رحلتها على المستوى الإقليمي”.

كما صرح السيد فراس الماجد، نائب الرئيس للموارد البشرية قائلاً: “أشعر بالفخر لتكريمنا كواحد من أفضل أماكن العمل بالتزامن مع احتفالنا بالذكرى الثلاثين لتأسيس Gulf Business Machines التي بدأت أعمالها في البحرين في 1990، ما جدارة شركتنا كصاحب العمل المفضل في مجالها ويؤكد مكانتها كشركة رائدة في مجال الحلول الرقمية بالمنطقة. كما نشعر في دائرة الموارد البشرية بالفخر والاعتزاز لأن زملاؤنا يؤمنون بأن محفظة مواردنا البشرية تقدر إسهاماتهم وتهتم برفاهيتهم وتوفر لهم الأدوات التي تساعدهم تطويرهم المستمر وتمكنهم من دعم عملائنا وهم يجهزون لأعمال الشركة في المستقبل.“

وفي هذا السياق، صرح السيد/ حمزة إدريسي مدير البرنامج عن مملكة البحرين قائلاً: “تسلط شهادة أفضل أماكن العمل الضوء على شركات البحرين الناجحة التي تتجاوز التوقعات للحفاظ على التزام قوتها العاملة حتى خلال الفترات الحرجة”.

نُبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج اعتماد عالمي لأنشطة الموارد البشرية، ويضطلع بمهمة اعتماد أماكن العمل الرائدة في العديد من دول العالم. ويقيّم البرنامج مدى جاذبية الشركة بناءً على عملية تتألف من خطوتين وتركز على قياس 8 عوامل تتصل بمكان العمل، ومنها ثقافة مكان العمل والقيادة والفرص المتاحة أمام الموظفين للتطور والممارسات المرتبطة بالموارد البشرية. كما يُجري البرنامج، فضلاً عن استقصاء قياس مستوى رضا الموظفين بالشركات، تقييمًا لأنشطة الموارد البشرية بغرض فحص الممارسات ذات الصلة التي تطبقها المؤسسة مقابل المعيار العالمي الذي وضعناه لأطر عمل الموظفين.

لمزيد من المعلومات، يرجى تصفُّ الموقع الإلكتروني www.bestplacestoworkfor.org

للتواصل:

حمزة إدريسي | بريد إلكتروني:hamza@ bestplacestoworkfor.org | هاتف رقم: 6562 895 208-0044