‫تكريم جي أيه سولار كـ “شركة ذات أداء عال” في تقرير دي أن في جي أل/بي في إي أل 2019 لموثوقية الوحدات الشمسية للمرة الرابعة

بكين، 1 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار المحدودة، وهي شركة عالمية رائدة مصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية ذات الأداء العالي، أنه تم تكريمها وتصنيفها كشركة “ذات أداء عال” في تقرير موثوقية الوحدات الشمسية 2019 الذي أصدرته معا مؤسستا دي أن في جي أل وبي في إي أل. وهذه هي المرة الرابعة التي تحصل فيه جي أيه سولار على مثل هذا الشرف.

وإذ أصدرتاه معا مؤسسة دي أن في جي أل، وهي أكبر هيئة استشارية وإعتماد مستقلة لمنتجات الطاقة في العالم، و بي في إي أل، وهو مختبر رائد في اختبار موثوقية وأداء الوحدات الشمسية، يقدم التقرير نتائج اختبار الموثوقية الأكثر شمولًا المتوفر بصورة علنية حول الوحدات الشمسية، ويوجه مطوري مشاريع الطاقة الشمسية والممولين وأصحاب الأصول والمشغلين في جميع أنحاء العالم لاختيار وحدات فعالة من حيث التكلفة وعالية الأداء.

يلخص تقرير سجل الأداء للعام 2019 نتائج اختبارات مختبر بي في إي أل خلال مدة 18 شهرًا من أداء الوحدة، بما في ذلك التدوير الحراري، والحرارة الرطبة، وتسلسل الحمل الميكانيكي الديناميكي، والتدهور المستح. و تصنيف الوحدات النمطية التي كانت نسبة تدهورها أقل من 2 ٪ لكامل تسلسل الاختبار كمنتجات “أفضل أداء”. من خلال وحداتها الشمسية عالية الجودة، حققت جي أيه سولار أداءً جيدًا في جميع الاختبارات وتم الاعتراف بها على أنها شركة صاحبة “أفضل أداء” في جميع فئات الاختبار الأربعة.

بدأت جي أيه سولار مؤخرًا الإنتاج الضخم لوحدتها لإنتاج الطاقة الشمسية البيرك 9 بي بي. يمكن للوحدة الجديدة، التي تضم عددًا من التقنيات الرائدة، أن تحقق خرج طاقة يصل إلى 405 واط لوحدة مؤلفة من 72 خلية. مقارنةً بالوحدات التقليدية، تتميز وحدة البيرك النصفية من جي أيه سولار 9 بي بي بأداء فائق في الموثوقية والاستقرار والخصائص الميكانيكية والقدرة على التكيف البيئي، مما يمكّنها من تقديم ضمان واعد بعودة المستثمرين وتخفيض تكاليف النظام وأسعار الكهرباء المسواة، ما ينتج حلا فعالا لتحقيق التكافؤ في الشبكة.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي أيه سولار، “إن جي أيه سولار ملتزمة بالبحث والتطوير والإنتاج الضخم لوحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة لزيادة تقليل سعر الكهرباء المسوى وتعزيز تكافؤ الشبكة. وفي المستقبل، سنواصل تقديم منتجات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وتشجيع تطوير الطاقة المتجددة على مستوى العالم.”