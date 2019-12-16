‫تكريم بانشيل ريالتي بـ “أوسكار” السلامة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في بونه

منح منطقة إيون الخاصة رقم 1، المنطقة الاقتصادية الخاصة، جائزة أعلى معايير الصحة والسلامة مما يضعها بين أفضل

الشركات أداءً في العالم

بونه، الهند، 16 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم بانشيل ريالتي “Panchshil Realty”، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الهند التي لديها محفظة كبيرة من المكاتب التجارية، عن منح مشروع منطقة إيون الحرة الخاصة رقم 1 “EON Free Zone-1″، منطقة اقتصادية خاصة “SEZ” تدعمها الشركة التابعة للمجموعة إيون خارادي إنفراستركتشر بي في تي ليمتد “EON Kharadi Infrastructure Pvt. Ltd.”، جائزة سيف الشرف “Sword of Honour” من مجلس السلامة البريطاني “British Safety Council” تكريمًا لمعاييرها النموذجية الخاصة بإدارة مخاطر الصحة والسلامة.

ويعد مشروع منطقة إيون الحرة رقم 1 الذي يطل على الممر الشرقي لمنطقة خارادي بمدينة بونه، والذي يمتد على مساحة 4,5 مليون قدم مربع بمثابة نقطة ارتكاز المنطقة التي تعج بأنشطة تقنية المعلومات ومقر العديد من الشركات العالمية والهندية العملاقة التي تنشط في أعمال تقنية المعلومات وشركات التعهيد في مجال تقنية المعلومات.

وفي معرض تعليقه على هذا التكريم والتقدير، صرح أتول تشورديا “Atul Chordia”، رئيس مجلس إدارة بانشيل ريالتي، قائلاً: “لم يكن هذا الإنجاز والحدث الرائع ليتم دون التزام دؤوب، وعمل جاد، وتفاني فرق العمل المشاركة بما في ذلك منسوبينا وموظفينا. وبطبيعة الحال فإن هذا الإنجاز رائع ويعد بمثابة تقدير لالتزام بانشيل تجاه التميز في بيئة عمل قوامها الصحة والسلامة”.

وتخطط بانشيل ريالتي لتنفيذ مشروعات مساحات مكتبية تجارية أخرى على مساحة 3,5 مليون قدم مربع تتكون من أربعة مواقع عبر عملية تدقيق خمس نجوم والسعي من خلال الاعتماد والأهلية لنيل جائزة سيف الشرف لهذه المواقع الأربع كذلك.

وعلى هامش حفل الجوائز الذي عقد في لندن، صرح مايك روبنسون “Mike Robinson”، الرئيسي التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، قائلاً: “تعد جائزتا سيف الشرف “Sword of Honour” وكرة الشرف “Globe of Honour” بمثابة الجوائز الأعرق في صناعتنا. وهي تكرم وتكافئ المؤسسات من جميع أنحاء العالم التي وصلت إلى ذروة الأداء في الصحة والسلامة”.

ويضيف، “وأشعر بالإطراء الكبير لمشاركتهم الاحتفال بإنجازاتهم الهائلة مع معرفة قيامهم بوضع معايير يحتذي بها بقية العالم في إطار الصحة والسلامة والإدارة البيئية، وكذلك رفاهية بيئة العمل، والأهم من ذلك، التزامهم بمواصلة تحسين سابقة أعمالهم المتميزة بالفعل”.

أعمال بانشيل – المعالم الرئيسية

• بلغ إجمالي مساحة محفظة بانشيل ريالتي العقارية المستكملة نحو 23 مليون قدم مربع مع 20 مليون قدم مربع أخرى تحت التطوير.

• تضم أعمال بانشيل ريالتي الرئيسية مشروعات المساحات المكتبية التجارية، ومنشآت الضيافة، والمشروعات السكنية.

• ترتكز حصة كبيرة من محفظة بانشيل ريالتي لمشروعات المكاتب على صندوق بلاكستون الخاص للملكية العقارية “Blackstone Real Estate Private Equity Fund”، تحت رعاية وإدارة مؤسسة بلاكستون جروب إل بي “Blackstone Group LP”.

نبذة عن بانشيل ريالتي

تأسست الشركة في 2002، وتعد بانشيل ريالتي إحدى أكبر العلامات التجارية الهندية المتخصصة في أرقى مشروعات التطوير العقاري الفاخرة بالهند. وتشتهر الشركة بريادتها وتميزها في مجال التطوير العقاري، ويركز منهج المجموعة على التطوير المخطط، وإنشاء أصول قيمة، وابتكار خبرات لأسلوب الحياة من خلال التصميم والعمارة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.panchshil.com.

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1044789/Atul_Chordia_Sword_of_Honour.jpg