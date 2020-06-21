‫تكريم الصافي دانون كواحد من أفضل أماكن العمل في السعودية لعام 2020

الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو 2020 /PRNewswire/ — شركة الصافي دانون هي شركة محاصة بين مجموعة الفيصلية، وهي واحدة من رواد صناعة الألبان في المنطقة، ومجموعة دانون. وقد كُرِّمت الشركة مؤخرًا بوصفها واحدًا من أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية للعام 2020. برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج دولي يوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة المزيد عن التزام موظفيهم وارتباطهم ببيئات أعمالهم ومدى رضاهم عن هذه الأعمال، وكذلك تكريم الشركات التي توفر لموظفيها تجربة عمل متميزة مع استيفاء أفضل معايير التميز فيما يتعلق بظروف العمل.

تلقت شركة الصافي دانون علامات ممتازة في عدة جوانب تتعلق بمكان العمل؛ من بينها القيادة وتنسيب العاملين الجدد والتعلُّم والتطوير وسياسات المساءلة الاجتماعية للشركات، ما حدا بالبرنامج لتكريمها ضمن الشركات المُفضلة كمكان عمل في مجال تصنيع الأغذية.

وفي هذا الصدد صرح تولجا سيزر الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون قائلاً: “أشعر ببالغ السعادة والشرف لتلقي هذا المردود الرائع من جانب موظفينا. تمثل شهادة “أفضل مكان عمل” إشادة بكل ما بذلناه من جهود لتوفير أفضل بيئة عمل في مجالنا، حيث يستطيع موظفونا تطوير أنفسهم والازدهار وتحقيق طموحاتهم في النماء كأفراد ناجحين. ونريد منهم العمل لهدف سامٍ وضحت ملامحه في ظل رؤية الشركة وتبعًا لمجموعة قيم شركة الصافي دانون والتي تتمثل في (البساطة والأداء والنزاهة والاحترام والإبداع وعمل الفريق). ونحن على ثقة من أن هذه الثقافة الجديدة سوف تمكننا من تأسيس أعمال مزدهرة من شأنها أن تجعل الصافي دانون صاحب العمل المفضل في عموم منطقة الشرق الأوسط.”

كما صرح نبيل بطاوي نائب الرئيس للموارد البشرية قائلاً: “يأتي هذا التكريم بمثابة شهادة لكوادر الصافي دانون العظيمة التي رفعت الشركة إلى هذه المكانة وأفخر بأن أكون فردًا منهم. وإن كان لي أن أصف الصافي دانون ببضعة كلمات فستكون البساطة والأداء والنزاهة والاحترام والإبداع وعمل الفريق. فبالنسبة لي؛ تصف هذه الكلمات أفضل الجوانب المتعلقة بالموظفين، وما بيئة العمل إلا انعكاس للعاملين بها. وقد تشرفت، بصفتي عضو في فريق الإدارة، أن أكون أول من يشهد تجمع موظفي الصافي في ظل رؤية موحدة ورعاية ثقافة عمل تتسم بالتنافسية والتعاطف في آن. وهذا الأساس الراسخ هو مصدر إنجازاتنا.”

وصرح حمزة إدريسي مدير البرنامج عن المملكة قائلاً: “تقدم الصافي دانون أنموذجًا رائعًا للكادر الوظيفي الذي يركز على مهام عمله ولثقافة مكان العمل الذي يتميز بالأداء الرفيع بما يضمن أن كل القرارات والأنشطة والسياسات تدعم جميع أفراد فريق عمل الشركة في سعيهم للتعلُّم والرفاهية والنماء الشخصي .”

نُبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

برنامج أفضل أماكن العمل هو برنامج اعتماد عالمي مهمته اعتماد أماكن العمل الرائدة والاحتفاء بها كأماكن عمل تمهد الطريق لإعادة توصيف خبرات الموظفين وتجاربهم في جميع أرجاء العالم. ويقيّم البرنامج مدى جاذبية مكان العمل بناءً على عملية تتألف من خطوتين وتركز على قياس 8 جوانب تتصل بمكان العمل، ومنها ثقافة مكان العمل والقيادة والفرص المتاحة أمام الموظفين للتطور والممارسات المرتبطة بالموارد البشرية. كما يُجري البرنامج تقييمًا للموارد البشرية بغرض فحص الممارسات ذات الصلة التي تطبقها المؤسسة مقابل المعيار العالمي لأطر عمل الموظفين، إلى جانب إجراء استبيان عن مدى رضا الموظفين بالشركة. كما يعمل أيضًا على التعريف بأفضل ممارسات الموارد البشرية ومساعدة الشركات الأخرى في التعلم من أفضل الشركات كلٌ في قطاعها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني للبرنامج من خلال الرابط: www.bestplacestoworkfor.org

جهات الاتصال

المسؤول الإعلامي: ماريا مرسيدس | بريد إلكتروني: maria@bestplacestoworkfor.org | هاتف رقم: 6562-895-208-0044