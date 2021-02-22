‫تقوم شركة جي بي إس بعرض منتجات تركز على الابتكار و ذلك في أكبر معرض لتجارة المواد الغذائية في الشرق الأوسط

سيارا، وفريبوي، وبيلغريمز، وجي بي إس أستراليا، وجي بي إس الولايات المتحدة الخاصة بلحوم البقر وغيرها من الشركات العالمية ستقدم تشكيلة منتجات متعددة البروتينات في معرض جلفود 2021.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

ابتداء من 21 فبراير، ستكون شركة جي بي إس حاضرة في معرض جلفود 2021، وهو أكبر معرض لتجارة المواد الغذائية في سوق الشرق الأوسط الذي يعقد في دبي، في الإمارات العربية المتحدة. في هذا الحدث، ستعرض الشركة من خلال جناحها العالمي والمتنوع لإستقبال شركائها من مختلف مناطق العالم.

في المعرض، سوف يكون لشركة جي بي إس واحدة من الأجنحة الرئيسية بين العارضين، والتي تقع في جناح 4 (B4-2). بمساحة حوالي 200 متر مربع، ستقوم للشركة بعرض المنتجات المبتكرة تحت مسمى عرض الابتكار العالمي لجي بي إس 2021، حيث ستعرف الزوار ببعض الابتكارات العالمية فضلا عن المنتجات الجديدة للشرق الأوسط.

تشمل هذه المنتجات مجموعة منتجات أ سماك سيارا التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تعرف بقيمتها الغذائية العالية والصحية. تتألف المجموعة في البداية من 10 منتجات، بما في ذلك شرائح سمك البلطي، وقطع السلمون، وشرائح السلمون المعتمدة من ASC، مما يضمن استدامة سلسلة الإنتاج وإمكانية تعقبها من المنشأ. تشمل عمليات طرح المنتجات الجديدة مجموعة “بايلا” و “بلح البحر” و “حلقات الحبار” و أربعة خيارات من “الجمبري”.

كما ترشح ‘سيارا’ مجموعتها المسماة بالقطع المثالية، والتي تم تطويرها خصيصاً لسوق الشرق الأوسط لتلبية جميع المتطلبات الحلال واتباع القواعد الإسلامية. تقدم هذه المجموعة أجود أجزاء الدجاج المقطعة يدوياً والتي تعتبر مثالية لإعداد الوصفات التقليدية في الشرق الأوسط، كما تقدم المجموعة الآن منتجات للمستهلكين مقدمة بأحجام مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تضم سيارا أيضا مجموعة منتجات طبيعية 100٪ تم إطلاقها في سوق الشرق الأوسط وهي متاحة عبر العديد من المتاجر الكبرى في المنطقة، ويتم تسويقها في البرازيل باسم ‘سيارا داغرانيا’. كما تعرض سيارا الشكل الجديد لعبوات التغليف لمنتجاتها المتاحة الآن في نقاط البيع البرازيلية الرئيسية.

ستقدم فريبوي بدورها ما يسمى ب “بلاك فريبوي”، والذي يقدم منتجات لحوم البقر الحصرية من سلالة أنجوس، مما يضمن الوصول إلى الطعم المثالي و الطري. وجدير بنا أيضا ذكر مزارع فريبوي التي تحتوي على قطع لحوم البقر حيث يتم التركيز على تقديم القطعيات الصحية ذات النكهة الرائعة مع نسبة دهون أقل.

ستقدم العلامة التجارية أيضا إلى السوق الإسلامي ‘هامبرغر فريبوي جورميت’ 1953، مع نكهة رائعة وقوام وطراوة لإشباع جميع الأذواق. أطول بأربعة أضعاف من الهامبرغر التقليدي، ولا يحتوي على مواد حافظة اصطناعية وليس به توابل. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريبوي سيكون حاضرا مع العلامة التجارية بوردون، مما يعرض على سوق الشرق الأوسط مجموعة كاملة من المنتجات مثل لحم البقر المطحون، ولانشون الدجاج، والنقانق المعلبة، وغيرها.

ستمثل نوفابروم شركة جي بي إس من حيث المجالات و الأعمال التجارية الجديدة في المعرض، مثل بروتينات الكولاجين ولحوم البقر. فالمنتجاتتعد الرائدة في سوق الحلال، فضلاً عن ضمان إمكانية تتبع سلسلة الإنتاج بالكامل، كما أنها تلبي بالكامل المتطلبات الهامة والمتنامية لسوق المستهلك. تتواجد نوفابروم في أكثر من 15 بلدا في العالم العربي، وهي مستمرة في التوسع.

سوف يستمر معرض جلفود من 21 إلى 25 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. سيضم الحدث 85 جناحا دوليا، وسيلتزم بجميع بروتوكولات الصحة والسلامة السائدة لاستقبال العارضين والزبائن والزوار من مختلف أنحاء العالم.

حول جي بي إس

إن جي بي إس هي ثاني أكبر شركة غذاء في العالم وأكبر شركة في مجال البروتين الحيواني. مع وجود مجموعة منتجات عالمية و متنوعة (مثل الدواجن، و لحم البقر، ولحم الغنم)، فإن الشركة لديها أكثر من 245000 موظف في وحدات الإنتاج والمكاتب في كل القارات، في بلدان مثل البرازيل، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والصين، وغيرها. في البرازيل ، هناك أكثر من 145000 موظف، مما يجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الخاصة من حيث التوظيف في البلاد.

في مختلف أنحاء العالم، تقدم الشركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المعترف بها للتميز والابتكار: سويفت، وبيلغريمز، وسيارا، وموي بارك، وفريبوي، وبريمو، وبير بار، واخرون يجدون طريقهم كل يوم إلى طاولات المستهلكين في 190 دولة. تستثمر الشركة أيضا في أعمال و قطاعات متصلة مثل الجلود والديزل الحيوي والكولاجين والنظافة الشخصية والتنظيف والتغليف الطبيعي وحلول إدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير والتغليف المعدني والنقل.

تجري الشركة عملياتها مركزة على الجودة العالية لمنتجاتها الغذائية وسلامتها، وتلتزم بأفضل ممارسات الاستدامة ورعاية الحيوان عبر سلاسل الإمداد الخاصة بها. يعد برنامج “معا من أجل الأمازون” جزءا من هذا الالتزام. إلى جانب تعزيز التنمية المستدامة لمنطقة الأمازون الأحيائية، وتعزيز حفظ الغابات واستخدامها المستدام، فإنه يتضمن أيضا تحسينات في نوعية حياة السكان الذين يعيشون هناك، فضلا عن تطوير تكنولوجيات جديدة للحفاظ على البيئة. بتنفيذ منصة بلوكشينن (سلسلة الكتل) االتي لا تنافس في قطاع البروتين الحيواني، سوف توسع نطاق السيطرة ليس فقط على الموردين المباشرين للشركة، بل أيضا على مورديهم.

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